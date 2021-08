La lucha por ser la red social más visitada está más reñida que nunca. La explosión de TikTok desde la pandemia ha hecho que pase a ser una de las referentes en internet. Eso ha provocado que se desarrollen nuevas funciones para la plataforma, como TikTok Stories.

Este es el nombre provisional que se le ha puesto a la nueva función que está probando la red social para lanzar próximamente. Obviamente esto no se ha hecho oficial, pero es totalmente verídica la existencia de esta función. Te mostramos las pruebas y los detalles que se saben hasta ahora.

TikTok Stories, una forma de competir con Instagram

No hace falta explicar qué son las Stories de Instagram ni cómo funcionan, ya que son popularmente conocidas. Plataformas como WhatsApp, Twitter y ahora TikTok han seguido sus pasos, viendo el éxito que tuvieron estas publicaciones rápidas que solo duraban 24 horas.

More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Son curiosos los movimientos de las redes sociales en estos últimos días. La propia Twitter ha cerrado los Fleets, una función similar a los Stories que parece no haber calado de igual manera en sus usuarios. No obstante, a pesar de este bajón y de lo duro que es superar la función de Instagram, TikTok no se ha desanimado en desarrollar sus propias Stories.

Desde TikTok solo se han limitado a confirmar la noticia, ya que en Twitter se han filtrado capturas donde se evidencia que la red social está probando dicha función. A través del perfil de Matt Navarra, un experto en social media, ha desvelado varias capturas de pantalla con toda la interfaz que llevarían estas Stories.

El funcionamiento es igual que el de Instagram: publicaciones con una duración de 24 horas y que se pueden subir desde la propia red social, siendo una función adicional a la aplicación.

La ubicación, según las imágenes, será en la parte izquierda de la pantalla, para ver de manera simultánea las Stories y el resto de publicaciones que haya en forma de círculos pequeños, también como Instagram.

Desde ahí cualquier perfil puede subir fotos y vídeos de corta duración, así como ver lo que suben todos los influencers que sigas. Asimismo, en esas publicaciones se pueden añadir textos, stickers, música y distintos efectos.

La función todavía está en fase de desarrollo, por lo que se está probando en distintas zonas, fuera de los Estados Unidos. Ante cualquier novedad sobre más detalles o sobre su fecha de lanzamiento, te lo haremos saber lo antes posible.

¿Crees que TikTok Stories tendrá éxito?