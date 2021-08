Si quieres triunfar en Instagram, la clave es entrar por los ojos. Una de las formas más eficaces es, por supuesto, diseñar unas historias de Instagram estéticas, profesionales y a la moda. Pero no tienes por qué diseñarlas tú mismo desde cero con apps como Bazaart o Photoshop, ya que hay muchísimas herramientas en Internet para echarte una mano.

Por ejemplo, puedes descargar las plantillas de Instagram stories que quieras y adaptarlas a tu contenido. Con una maqueta diseñada por profesionales de las redes sociales, construir una imagen original y de calidad en redes es mucho más sencillo, y más ahora que puedes guardar stories en borradores y editarlas con calma.

¡Hay muchísimas fuentes donde buscar las plantillas de stories ideales para tu Instagram! Te dejamos nuestras favoritas para que les eches un vistazo.

Sitios web donde descargar plantillas para historias de Instagram

Hay muchas webs creadas para diseñar tus propias stories de Insta a partir de plantillas de todo tipo. ¡No te lo pierdas!

Canva

Tal vez sea la más conocida, pues tiene una gran cantidad de plantillas impresionantes. Recuerda filtrar siempre tus búsquedas por “Gratis” para no ver los elementos de pago y subir tus propias imágenes en el editor integrado de Canva.

También tiene una versión app para Android, pero ya te hablamos de otras apps para diseñar tus stories de Instagram más adelante, en este mismo artículo.

Ir a Canva

Adobe Spark

Los creadores de Photoshop y otros programas de diseño muy conocidos han dado un paso hacia el libre acceso de sus herramientas con esta galería de plantillas para historias de Instagram totalmente gratuitas.

Esta también tiene un editor de plantillas integrado, por lo que te será muy fácil personalizar tus propias stories. ¡Recuerda descargarte el resultado en formato PNG para subirlas con la mayor calidad!

Ir a Adobe Spark

Edit.org

Otro gran editor online de plantillas gratuitas para historias de Instagram, donde podrás encontrar cientos de opciones de personalización: stickers, fuentes de texto, imágenes de stock…

A cambio, lo único que se cobra a cambio es el derecho a poner una pequeña marca de agua en el resultado final de tu story. ¡Pero no te preocupes! No molesta al diseño en absoluto, y siempre puedes taparla con un sticker al subirla a Instagram.

Ir a Edit.org

Desygner

Entre los cientos de plantillas de story para Instagram gratis que puedes editar y descargar en esta web, seguro que encuentras una que encaje a la perfección con tu perfil.

Eso sí, fíjate bien y no elijas ningún elemento que tenga un icono de una corona, pues estos son de pago. Desygner no tiene filtro de elementos gratis, pero solo tienes que andar con un poco de cuidado. ¡Las opciones gratuitas no tienen nada que envidiarles a las de pago!

Ir a Desygner

Apps para diseñar tus stories de Instagram con plantillas gratuitas

Si prefieres trabajar desde el móvil, también tienes un montón de aplicaciones de plantillas en la Play Store.

Unfold

Una de las apps de edición para Instagram más utilizadas por influencers y expertos en redes sociales, lo que es una gran garantía de calidad.

Lo cierto es que es muy completa y tiene muchas opciones de personalización a partir de plantillas gratuitas. Además, te permite previsualizar tus creaciones cuando quieras antes de descargarlas y subirlas.

VSCO

Además de ser una app excelente para mejorar la calidad de tus fotos antes de subirlas a redes sociales, también es un gran editor para hacer stories de Instagram como un influencer profesional.

Es ideal para editar fotos y vídeos para tus stories, usando plantillas de diseño o desde cero, como tú quieras. ¡Tienes mil opciones para sacar tu lado más creativo!

Inshot Story Maker

Esta app es ideal para ajustar cualquier foto o vídeo al formato correcto de las stories de Instagram. Tiene más de 500 diseños de plantilla para ayudarte a diseñar las mejores stories de la plataforma, así que no dudes en aprovecharlas.

Lo mejor de Inshot es que, al crear apps especialmente diseñadas para Instagram, siempre tiene en cuenta las últimas modas o aesthetics para ofrecerte todo tipo de recursos.

Todas estas plantillas descargables gratuitas para tus stories de Instagram te van a abrir un montón de puertas. Por ejemplo, puedes usarlas para poner un enlace atractivo y hacer que tus seguidores visiten tu página web.

Así que ya sabes, aprovecha todos estos diseños de stories gratis para crear algo grande. ¡A tus seguidores les encantará!