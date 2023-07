Los libros ocupan un lugar importante en la vida de cada lector, pero también en su dispositivo móvil, especialmente en esta era digital. A veces la pasión por la lectura te puede llevar a acumular tantos libros que se te dificulta encontrar el que quieres retomar o compartir con un amigo. Por eso, organizar tu biblioteca personal no solo es útil, sino realmente necesario.

Afortunadamente, existen aplicaciones para leer tus libros electrónicos y otras que te van a servir para gestionar y organizar todos aquellos que tienes guardados en tu móvil. Openreads es una app para llevar el control de tus libros leídos. Esta te permite hacer un seguimiento de tu progreso, encontrar fácilmente el que quieres leer e incluso saber qué libros ya terminaste.

Openreads: una app para llevar el control de tus libros leídos

Openreads es una increíble aplicación gratuita y de código abierto que te permitirá llevar un seguimiento de tus libros fácilmente. Con esta app, podrás organizar tu biblioteca en cuatro listas: libros que has terminado, libros que estás leyendo actualmente, libros que quieres leer en el futuro y libros que no has terminado. Además, puedes usar etiquetas personalizadas y filtrar tus libros según tus preferencias.

Si eres un apasionado de la lectura y deseas llevar un registro de los libros que has leído durante el año, Openreads es una excelente opción que no presenta ninguna dificultad. Esta aplicación te permite tener a tu alcance un resumen de tus lecturas y recordar las mejores historias que has disfrutado. ¡Y lo mejor, sin anuncios!

Una característica genial de Openreads es que te permite agregar libros de varias formas: buscándolos en la base de datos de Open Library, escaneando su código de barras o ingresando los detalles manualmente. Con esta app, podrás tener una biblioteca virtual totalmente gratuita y organizada de manera eficiente.

¿Cómo usar Openreads para Android?

Para usar Openreads en tu dispositivo Android, simplemente dirígete a Google Play y descarga la aplicación en tu móvil. Seguidamente, comienza a agregar los libros pulsando el botón +. Esto te ayudará a crear una lista y organizar los libros que tengas almacenados. Además, los podrás ordenar por título, autor, calificación, páginas, fecha de inicio y fecha de finalización.

Si deseas cambiar el aspecto de Openreads, también puedes hacerlo desde el menú Configuración. Desde allí podrás modificar el orden de la lista de libros, el tipo de letra, el tema de la aplicación, el color de énfasis, el idioma, entre otras cosas.

Ahora, con Openreads te adentrarás en el maravilloso mundo de los libros con el control que necesitas al alcance de tu mano. ¡No te pierdas esta práctica herramienta!