Una de las mejoras cosas que tienen los smartphones es su compatibilidad con una gran variedad de formatos de libros electrónicos, mejor conocidos como eBooks. Ahora bien, para leer en tu dispositivo Android es necesario contar con una aplicación que te permita hacerlo de la forma más cómoda y fácil. En Google Play Store podrás encontrar muchísimas opciones, aunque la mayoría de ellas son de pago, incluyen anuncios o esconden algunas de sus funciones en muros de pago.

Debido a lo anterior dicho, hemos decidido hacer una selección de los mejores lectores de eBook gratis para Android que puedes descargar para tu móvil o tablet. Nos hemos asegurado de elegir lectores tanto para smartphones normales como para dispositivos con pantalla de tinta electrónica, así como lectores de eBooks de código libre y de código privativo.

ReadEra, un lector de libros gratis sin anuncios ni registro

ReadEra es uno de los lectores de libros electrónicos más recomendados para Android, ¡y con razón! Trae varios modos de lectura y soporta tanto los formatos de libros electrónicos populares como PDF, EPUB, WORD, EPUB, MOBI, FB2, DJVU y TXT, como los no tan populares llamados CHM. Y lo mejor es que no interrumpe tus sesiones de lectura con anuncios y no te obliga a registrarte para empezar a leer.

Por cierto, cuenta con un modo genial de pantalla dividida que te permite leer dos libros o documentos a la vez. Trae muchísimas funciones y una interfaz de usuario sencilla en la que es muy fácil navegar.

KOReader, un e-Reader de código libre y 100% gratuito ideal para pantallas de tinta

KOReader es un lector de eBooks de código abierto que no está disponible en Google Play Store, aunque lo puedes encontrar en F-Droid y GitHub. Está específicamente diseñado para pantallas de tinta electrónica, por lo que tiene una interfaz sencilla con trazos finos sobre una superficie blanca que se asemeja al papel. Aparte, soporta múltiples formatos, tales como PDF, DjVu, EPUB, FB2, etc. Es altamente personalizable y cuenta con muchas opciones de composición tipográfica. Puede establecer márgenes de página arbitrarios, anular el interlineado, elegir fuentes y seleccionar estilos externos. Por si fuera poco, KOReader trae diccionarios multilingües de separación silábica.

Descargar desde F-Droid | APK de KOReader

Moon+ Reader, la opción más fiable (aunque limitada)

Moon+ Reader es sin lugar a dudas el lector de eBooks más conocido del mundo Android. Lastimosamente, tiene una versión de pago, por lo que su versión gratuita incluye anuncios y algunas limitaciones. Sin embargo, nos parece una aplicación muy completa en cuanto a funciones e incluye compatibilidad con una gran diversidad de formatos, como EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MHT/MHTML, entre otros. Además, puedes configurarlo de muchas maneras para adaptarlo a tu estilo.

Dicho sea de paso, incorpora una sincronización entre dispositivos a través de Dropbox. En definitiva, te ofrece todo lo necesario para convertirse en tu lector de eBooks favorito.

Lithium, un lector de EPUB para Android simple y fácil de usar

Si solo te interesa leer libros en formato EPUB, la forma más sencilla de hacerlo es con la aplicación Lithium. Es un lector de EPUB muy simple con modo oscuro, claro y sepia para adaptarse a tu vista. Por cierto, está 100 % libre de anuncios, aunque para acceder a su función de sincronizar la posición de lectura, los resaltos, notas, marcadores y más entre dispositivos por medio de Google Drive, debes pagar su versión de pago Lithium Pro.

Tachiyomi, un lector de manga gratuito y de código abierto para Android

¿Te gusta leer mangas y cómics? Entonces debes probar Tachiyomi. Se trata de una app dedicada a la lectura de mangas, cómics y novelas gráficas que se ve genial en cualquier móvil, pero especialmente en aquellos dispositivos de pantallas de tinta electrónica. No obstante, ten en cuenta que Tachiyomi solo procesa imágenes, no texto. Eso significa que no te servirá para leer los formatos de libros tradicionales. Solamente sirve para ver los mangas, cómics y novelas gráficas en formato de imagen.

Descargar | APK de Tachiyomi

FBReader, un lector de eBooks para Android compatible con el formato azw3

En caso de que estés buscando un lector de libros para Android con gran compatibilidad, buen diseño y gratuito, FBReader es uno de los mejores que podemos recomendarte. Soporta los formatos AZW3, EPUB (hasta EPUB3), fb2, RTF, HTML e incluso documentos de texto (TXT) básicos. Cuenta con control por gestos y sincronización del progreso de la lectura a través de Google Drive. Si bien su interfaz es un poco anticuada, no nos parece un problema. Y al ser una app 100 % gratuita, no nos quejamos.

Librera Reader, ligero y de código abierto

Si te preocupa tu privacidad, Librera Reader es un lector de eBooks muy recomendado. ¿Por qué? Pues porque es una app de código libre que no recopila ningún tipo de datos ni anuncios invasivos. Y lo mejor es que está repleta de funciones geniales como cualquier lector de libros de software privativo. Aparte, Librera Reader es súper ligera. Solo pesa 14 MB. ¡Ah! Y soporta todos estos formatos de eBooks: PDF, EPUB, EPUB3, MOBI, DjVu, FB2, FB2.ZIP, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML, XPS, CBZ y CBR.

Book Reader, el más simple de la lista

Book Reader es tan simple como su nombre. Es un lector de libros electrónicos para Android de código libre con una interfaz minimalista y con soporte para los formatos fb2, html, txt, epub, mobi, rtf, doc, pdf, djvu, cbz, cbr, etc. Solamente pesa 10 MB y es compatible con dispositivos tan viejos como los que usan Android 2.3. Y lo mejor de todo… ¡está 100 % libre de anuncios!

EinkBro, un navegador web para leer artículos de Internet con una interfaz de libro

EinkBro es un navegador web ligero, rápido y potente diseñado para dispositivos con pantalla de tinta electrónica, aunque funciona en cualquier Android realmente. Te permite leer artículos de Internet con una interfaz de tipo libro, muy agradable para la vista. Tiene modo de lectura, tema oscuro, modo incógnito y todas las demás funciones que ofrecen los mejores navegadores web para Android.

PocketBook, uno de los lectores de eBooks más completos para Android

PocketBook es una aplicación que permite disfrutar hasta 26 formatos de libro y sonido, incluidos mobi, epub, fb2, cbz, cbr, entre otros. Incorpora su propio servicio gratuito llamado de PocketBook Cloud para sincronizar todos tus libros y audiolibros, marcas de lectura, notas y marcapáginas entre todos sus dispositivos. Además, viene con una función llevar el texto a voz, así como opciones para configurar la fuente y el margen.

Esta fue nuestra selección de los mejores lectores de eBook gratis para Android. ¿Nos recomendarías otros?