Midjourney es una herramienta que crea imágenes generadas por inteligencia artificial a partir de prompts o entradas de texto. Cuenta con una gran base de usuarios activos en Discord, donde lanzó su versión beta en 2022. De hecho, hasta hace poco su servidor de Discord era la única manera de hacer uso de la IA generadora de imágenes. Lastimosamente, la gente abusó tanto de la versión gratuita de Midjourney que tuvieron que limitar el servidor de Discord.

Ahora bien, si nunca has usado Midjourney por lo confuso que puede llegar a ser Discord, tenemos una excelente noticia para ti. En colaboración con la empresa japonesa de juegos Sizigi Studios, Midjourney ha lanzado una aplicación para Android e iOS llamada Niji Journey, estilizada como «niji・journey». Si te suena este nombre es porque es el mismo que usa la versión anime de Midjourney que también se puede usar en Discord.

Esta aplicación está dirigida al mercado japonés y se especializa en imágenes de estilo anime, también conocidas como «Niji». Sin embargo, es posible cambiar la configuración de la app para que cree imágenes de todo tipo como la versión clásica de Midjourney.

Cómo usar Niji Journey, la primera aplicación oficial de Midjourney, que no solo hace anime

Niji Journey es una aplicación que te permite crear imágenes de estilo anime con IA. Se puede descargar gratuitamente en Google Play y Apple App Store, pero requiere una suscripción de pago a Midjourney para utilizarla (la prueba gratis solo te da 20 generaciones). Si ya estás suscrito a Midjourney, puedes acceder a Niji Journey con tu cuenta de Discord asociada a esta herramienta para no tener que pagar otra vez.

Si no te interesa hacer imágenes estilo anime, no te preocupes. Niji Journey también puede generar imágenes que no sean de anime seleccionando «v5» en la configuración. Para ello, tienes que pulsar el icono que es similar al de Paint y elegir la opción «Midjourney v5» que aparece en la sección Model.

De esa manera, podrás usar Niji Journey para acceder a todos los estilos artísticos que ofrece Midjourney. ¿Cuál es la diferencia de usar esta app y el servidor de Discord? Pues que la app ofrece una interfaz de usuario más intuitiva y detallada con más opciones y personalización.

De acuerdo al fundador de esta herramienta basada en IA, David Holz, Midjourney planeaba lanzar su propia aplicación independiente algún día, así que estarán atentos al feedback de la comunidad con respecto a Niji Journey. Eso sí, no dio fecha posible de lanzamiento.

Si no te gusta esta IA o no quieres pasar por caja para usarla, aquí tienes 3 alternativas a Midjourney gratis y de calidad.