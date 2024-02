Los mejores filtros para San Valentín de TikTok 2024

En TikTok podemos hallar una gran cantidad de filtros relacionados con el Día de San Valentín. Con tan solo acceder al buscador de efectos, el cual se encuentra dentro de la cámara que posee la red social, podemos toparnos con aquellos filtros que están siendo utilizados por la mayoría de los usuarios.

De igual forma, encontrar los mejores suele ser una tarea muy complicada, pues TikTok aún no logra ordenarlos por calidad, sino que el orden de aparición de los efectos en cuestión está relacionado con la cantidad de veces que los han utilizado.

Es por este motivo que nosotros nos hemos tomado la molestia de verificar cuáles son los mejores filtros de San Valentín para TikTok. Si quieres sorprender a tu pretendiente en el Día de los Enamorados con un efecto bonito y llamativo, sigue leyendo nuestro artículo.

Estos son los mejores filtros para San Valentín de TikTok

Antes de que te mostremos los efectos para San Valentín de TikTok, es necesario mencionar que algunos de ellos hacen uso de ARCore, pues varios de esos filtros están basados en la famosa Realidad Aumentada. Si tu teléfono no tiene esta app instalada, te recomendamos descargarla siguiendo este tutorial.

Después de San Valentín

¿Quieres saber qué pasará después de que termine el Día de San Valentín? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a este efecto de TikTok. Cuando lo utilices y grabes un vídeo, el filtro te dirá cómo atravesarás el día después de esta fecha festiva.

Enlace | Usar el filtro en TikTok

¿Quién es tu San Valentín?

Si tienes dudas sobre quién es tu San Valentín y no te animas a averiguarlo enviando mensajes por WhatsApp, puede que este efecto sea todo lo que necesites. Solo necesitas grabar un vídeo junto a esa persona con la que deseas pasar el día de San Valentín, y en segundos descubrirás si podría llegar a ser tu prometido o prometida.

Enlace | Usar el filtro en TikTok

Este San Valentín yo…

¿Aún no te animas a descubrir qué es lo que harás este San Valentín? Pues qué mejor que conocer lo que te sucederá a través de un efecto de TikTok. Utilizando este filtro dentro de la red social en cuestión, y posteriormente presionando sobre la pantalla, conocerás si el Día de San Valentín te traerá o no alguna sorpresa amorosa.

Enlace | Usar el filtro en TikTok

Cómo pasarás San Valentín

Saber cómo y con quién pasarás San Valentín es posible con este efecto de TikTok. Pinchando sobre la pantalla y esperando a que se generen las respuestas, descubrirás dónde, con quién y qué es lo que harás en el Día de los Enamorados.

Enlace | Usar el filtro en TikTok

Tu regalo de San Valentín

Un ramo de flores, una cena romántica o un anillo de compromiso. Con este filtro vas a poder saber qué es lo que te regalarán en San Valentín. Recomendamos tomar una captura de pantalla del resultado obtenido, pues luego podrás comprobar si el efecto ha conseguido adivinar el regalo que te ha dado tu pareja.

Enlace | Usar el filtro en TikTok

Por último, pero no por eso menos importante, si aún no le has comprado un regalo a tu novio o novia, te aconsejamos echarle un vistazo a los artículos en los que recopilamos los mejores regalos para San Valentín.