Para el momento en que se escribió este artículo existen 1008 especies de Pokémon, divididos en 8 generaciones. Un número bastante grande y no parece que este número vaya a dejar de crecer muy pronto, así que si quieres mantenerte al día y ser un verdadero maestro o maestra Pokémon, te recomendamos las 3 mejores aplicaciones de Pokédex para Android en español.

La mejor parte de todo esto es el hecho de que estas aplicaciones están completamente en español, ya que muchas veces hay que conformarse con las opciones más populares que pueden encontrarse únicamente en inglés. Y no solo hablamos de Pokémon y sus entradas, también podrás encontrar información sobre habilidades, ataques, rankings y mucho más con estas apps de Pokédex en español.

dataDex, una de las apps más completas y precisas de Pokédex en español

No hay razón para guardarse la mejor opción hasta el final, así que empezaremos esta lista con la Pokédex más completa y mejor diseñada que podrás encontrar en la Play Store. Estamos hablando de dataDex, la app de Pokédex que resalta entre las demás, ya que posee el diseño más bonito, con una interfaz muy amigable y que además tiene toda la información actualizada que puedas necesitar sobre los Pokémon.

Es decir, aquí puedes encontrar datos detallados de tu Pokémon favorito, como por ejemplo, su tipo, su especie, sus habilidades, su entrada original de la Pokédex, sus estadísticas de base, su línea evolutiva, debilidades, movimientos, etc. Todo lo que quieras saber al alcance de tu mano de forma sencilla y bien distribuida.

Organiza a los Pokémon de la forma que mejor te parezca, filtrándolos por generación, tipo o por juego en el que aparecen. Además de eso puedes crear tus propias listas para armar tus mejores equipos o simplemente organizándolos por Pokémon capturados o Pokémon favoritos.

Igualmente, no tienes que quedarte solo con Pokémon, puedes convertir a dataDex en una dex de habilidades, naturalezas, movimientos, objetos, ubicaciones y más. Así que si quieres ser el mejor, mejor que nadie más, necesitas descargar dataDex en tu móvil inmediatamente.

PokePedia, una Pokédex interactiva con juegos y muchas cosas para entretenerte

Ahora, PokePedia también es una excelente alternativa, quizás no tan refinada como otras opciones en esta lista, sin embargo, posee toda la información necesaria que podría interesar a un entusiasta del mundo Pokémon. Y además de eso incluye juegos, trivias y muchas actividades diseñadas para entretener a todos sus usuarios.

En términos de datos, es una app bastante completa, ya que te brinda las principales características de todos los Pokémon existentes. Hablamos de características como su descripción, imagen, entrada de Pokédex, habilidades, línea evolutiva, fortalezas, debilidades, tipo, estadísticas de base, etc.

Aparte de eso te permite filtrar a estas criaturas basándose en su generación y en su tipo, tiene una dex de movimientos, una tabla de tipos y una calculadora de probabilidad de captura. Además, te ofrece una variedad de rankings y tops de Pokémon y un comparador de criaturas, aparte de un fusionador de Pokémon, aunque eso no se compara con la IA que crea Pokémon solo con darle un texto.

Y como si eso no fuera suficiente también cuenta con juegos de trivia como el Pokequiz, un juego de palabras llamado Pokewordle donde debes descubrir el nombre del Pokémon escondido en 5 intentos o menos. Estos juegos y una ruleta diaria te dan créditos llamados Pokecoins, los cuales puedes intercambiar por cartas de Pokémon, que puedes usar para llenar tu álbum personal.

Simple Pokédex, una app sencilla que va al punto

Si en realidad no estás buscando nada muy elegante y solo quieres una app ligera que te permita conocer los datos esenciales de tus Pokémon en todo momento, te recomendamos Simple Pokédex. Esta app también está en español y puedes cambiarla a inglés, francés o portugués, si así lo quieres.

Esta app minimalista cuenta con información actualizada de todas las criaturas dentro del mundo Pokémon, la cual puedes filtrar con base en la generación y el tipo de los Pokémon que desees ver. Cuenta además con un sencillo buscador para que puedas encontrar a la criatura que quieras en segundos.

Simple Pokédex te ofrece información esencial de cada Pokémon como su apariencia, su descripción, su entrada de Pokédex, sus estadísticas en los juegos regulares y en Pokémon GO y su efectividad. Hablando de Pokémon GO, no te olvides de echarle un ojo a nuestro artículo sobre cómo jugar el Pokémon GO hackeado sin límites.

Así mismo, te permite crear tu propia lista de Pokémon favoritos, para que guardes un registro detallado de las criaturas que quieres tener más a la mano. Otra función muy útil es la de los rankings, ya que organiza para ti a los Pokémon sobre la base de su posición en un top ya sea de poder de ataque, puntos de salud, etc.

Siempre puedes ir a la página web oficial de Pokémon para buscar la información que necesitas

Por supuesto que si ninguna de las opciones anteriores te termina de conquistar y quieres tener acceso a información actualizada que solamente la página oficial de Pokémon puede brindarte, puedes ir directamente hasta allí sin problemas. Por suerte para nosotros, los fanáticos hispanohablantes de este universo, la página oficial de Pokémon también posee una versión en español.

Enlaces | Pokédex oficial (versión web)

Allí podrás encontrar una pestaña que te lleva a la Pokédex oficial, con toda la información actualizada de todas las criaturas de este universo. Además de eso podrás encontrar toda la información que quieras sobre Pokémon, ya sea información sobre los juegos de vídeo, los juegos de cartas, el show de televisión, noticias sobre próximos eventos, y mucho más.

En fin, hay bastantes opciones de Pokédex en la Play Store y fuera de ella, sin embargo, las opciones en español completamente, no abundan en realidad, por eso estamos muy felices de haber podido hacer esta lista. Esperamos que hayas encontrado una app que de verdad se adapte tus gustos y preferencias en esta lista de las 3 mejores aplicaciones de Pokédex para Android en español, nos despedimos y esperamos verte en otra oportunidad.