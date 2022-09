Aplicaciones para crear Pokémon únicos al fusionar a otros existen desde hace años. Sin embargo, ahora que las aplicaciones basadas en inteligencia artificial para crear imágenes únicas en 2D y 3D están de moda (como Dall-E 2, Wombo Dream o Kaedim), Pokémon no podía quedarse atrás.

Una divertida aplicación llamada Text-to-Pokémon ya está entre nosotros. ¿Lo que la hace especial? Es una IA capaz de crear un Pokémon único con solo pasarle un nombre o descripción en texto. Te sorprenderán las divertidísimas locuras que podrás generar, porque incluso puedes usar nombres de famosos en tus creaciones.

Como acabamos de mencionar, Text-to-Pokémon solamente requiere una descripción para generar un Pokémon que coincida con esa petición. Para ello, utiliza Deep Learning (aprendizaje automático) que se encarga de buscar referencias sobre tu solicitud y, una vez las tiene, la une con trazos de distintos Pokémon para producir una criatura única en su estilo.

Esta plataforma es obra de Justin Pinkney, un investigador especializado en Deep Learning que usó Stable Diffusion como base para su creación. Por si no lo sabes, Stable Diffusion es una IA que permite generar imágenes en 2D, pero con la ventaja de ser de código abierto.

Al poder acceder al código completo, cualquier persona con suficiente conocimiento puede adaptar Stable Diffusion a lo que desee. En el caso de Pinkney, le sumó una enorme base de datos de Pokémon para lograr su cometido. ¿El resultado? Una herramienta muy divertida que ya se volvió viral en Twitter, con mash-ups de personajes realmente tronchantes.

Aunque no es su primera herramienta de IA para proyectos Visuales, Pinkney asegura que su trabajo para crear Text-to-Pokémon no fue sencillo. «Stable Diffusion es un excelente punto de partida, pero obtener un estilo de salida particular es bastante complicado. Por lo general, requiere un nivel de ingeniería rápida muy bueno (que no se me da bien)», apunta. Sin embargo, «opté por ajustar el modelo hacia el resultado deseado partiendo de un conjunto de datos previos de Pokémon».

Te dejamos algunos Pokémon únicos publicados en Twitter y creados directamente con Text-to-Pokémon. Algunos de ellos, partiendo desde personajes muy conocidos como Sonic, Goku o el mismísimo Jesucristo:

