La popular red social de fotografía no dudó en lanzar una versión más ligera de su app para atacar a mercados como India. Si bien es cierto que Instagram Lite desapareció temporalmente, ha vuelto con más fuerza que nunca. Y ahora acaba de recibir una actualización muy interesante.

Tal y como informan los compañeros de XDA Developers, la versión Lite de Instagram por fin recibe la actualización más esperada, ya que permitirá acceder a la conocida función Reels.

Es cierto que Instagram no está conforme con Reels, ya que considera que no está a la altura de TikTok, su gran rival y motivo por el que lanzaron esta nueva herramienta. Pero eso no quiere decir que vayan a dejar de lado esta función, sino que seguirán trabajando para mejorarla y aumentar el número de usuarios que apuestan por esta alternativa a TikTok. Y el siguiente paso ha sido dar soporte para acceder a Reels usando Instagram Lite.

Cómo ver los Reels en Instagram Lite

Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, la última actualización de Instagram Lite trae un cambio en el botón del corazón, que ahora pasa a estar en la parte superior derecha en la interfaz. Y en su lugar tenemos un nuevo icono que nos permitirá acceder a los Reels de Instagram Lite de forma muy sencilla.

Si quieres probar esta actualización, te dejamos el enlace de Google Play al final del artículo. Aunque también puedes descargar el último APK de Instagram Lite que incluye esta nueva función que te permitirá ver los Reels usando esta app, y que está disponible a través del siguiente enlace. Decir que la fuente de la descarga, APKPure, es uno de los grandes referentes a la hora de descargar aplicaciones en formato APK, por lo que puedes estar tranquilo, ya que no tiene virus ni malware oculto (lo hemos descargado para verificarlo).

¿Te has descargado el APK o actualizado Instagram Lite a la última versión y sigue sin aparecer esta función para ver los Reels? Ten un poco de paciencia, ya que es una actualización escalonada, pero muy pronto podrás disfrutar de esta nueva herramienta.