¡Volvió! Tras debutar en 2018 como una alternativa ligera a la app original de Instagram y desparecer a principios de este año, Instagram Lite ha regresado y ya se puede descargar desde Google Play Store. Pesa solo 2 MB, ya que es una Progressive Web App que consume muy pocos recursos y funciona realmente muy bien en móviles con poca RAM. Eso sí, no te permite disfrutar de la experiencia completa de Instagram, pues no tiene algunas funciones de la app original.

Específicamente, Instagram Lite no te permite ver Reels ni IGTV. Además, no tiene la sección de Tiendas donde puedes comprar a través de Instagram. Así que, dependiendo de las opciones que uses de Instagram, te convendrá más o menos pasarte a Instagram Lite. Para ayudarte a elegir, enseguida te explicamos qué ganas con esta app ligera de Instagram y qué pierdes.

Todas las ventajas de usar Instagram Lite que debes considerar

Sin más preámbulos, aquí te resumimos todas las ventajas que tiene usar Instagram Lite:

Ahorra espacio en tu móvil : la app pesa 2 MB y ocupa unos 30 MB en el almacenamiento de tu móvil (un 90% menos que la app normal).

: la app pesa 2 MB y ocupa unos 30 MB en el almacenamiento de tu móvil (un 90% menos que la app normal). Ahorra datos móviles : en comparación a la app normal, Instagram Lite consume menos datos, ya que no carga muchos recursos en segundo plano.

: en comparación a la app normal, Instagram Lite consume menos datos, ya que no carga muchos recursos en segundo plano. Rápida en móviles de 1 GB de RAM o menos : Instagram Lite es una app que prácticamente no guarda recursos en la RAM. Por ello, funciona muy bien en móviles con 1 GB de RAM o menos, y no los hace más lentos de lo que ya son.

: Instagram Lite es una app que prácticamente no guarda recursos en la RAM. Por ello, funciona muy bien en móviles con 1 GB de RAM o menos, y no los hace más lentos de lo que ya son. Veloz con conexiones a Internet lentas (funciona con 2G) : al igual que Facebook Lite, Instagram Lite es una app que está diseñada para funcionar más rápido de lo normal cuando usas un Internet lento. ¿A qué se debe esto? Pues a que no carga cosas innecesarias de fondo, sino solo lo importante que quieres ver.

: al igual que Facebook Lite, Instagram Lite es una app que está diseñada para funcionar más rápido de lo normal cuando usas un Internet lento. ¿A qué se debe esto? Pues a que no carga cosas innecesarias de fondo, sino solo lo importante que quieres ver. Elimina algunas funciones de Instagram que quizás no te gustan: si eres detractor de los Reels, IGTV y las Tiendas en Instagram, entonces Instagram Lite es para ti pues no tiene ninguna de estas funciones.

En resumen, Instagram Lite es perfecta para móviles con Android Go que tienen 1 GB de RAM como mucho y se vuelven muy lentos con aplicaciones pesadas. Además, es ideal para las personas que suelen conectarse a un Internet lento con el que la app de Instagram normal no les funciona bien.

Todas las desventajas de usar Instagram Lite, lo que tienes que sacrificar

Instagram Lite no es una aplicación perfecta ni mucho menos. Ha tenido que sacrificar muchas cosas (la imagen que tienes arriba es de Instagram normal) para poder funcionar bien en móviles lentos. En concreto, esto es todo lo que perderás al usar Instagram Lite en vez de la app normal:

Más lenta que la app normal en móviles con 2 GB de RAM o más : nosotros mismos hemos comprobado que la app normal de Instagram es más rápida que la Lite si tu móvil tiene 2 GB de RAM o más. Esto se debe a que la app ligera no guarda nada en la RAM (tampoco datos o caché). De ahí a que cada vez que entres en una sección u opción de la red social tengas que esperar a que se cargue la interfaz, lo cual no sucede en la app normal.

: nosotros mismos hemos comprobado que la app normal de Instagram es más rápida que la Lite si tu móvil tiene 2 GB de RAM o más. Esto se debe a que la app ligera no guarda nada en la RAM (tampoco datos o caché). De ahí a que cada vez que entres en una sección u opción de la red social tengas que esperar a que se cargue la interfaz, lo cual no sucede en la app normal. Sin filtros, Reels, IGTV ni Tiendas : todas estas funciones de Instagram no son accesibles desde la app Lite.

: todas estas funciones de Instagram no son accesibles desde la app Lite. Navegación menos intuitiva (sin posibilidad de deslizarse) : en Instagram Lite no puedes abrir la cámara o ir a los mensajes directos deslizando la interfaz principal hacia los lados. Tienes que pulsar los iconos. Tampoco puedes ver todas las fotos de un perfil en un feed deslizable.

: en Instagram Lite no puedes abrir la cámara o ir a los mensajes directos deslizando la interfaz principal hacia los lados. Tienes que pulsar los iconos. Tampoco puedes ver todas las fotos de un perfil en un feed deslizable. Dile adiós al modo oscuro: la aplicación ligera de Instagram solamente tiene el tema claro, a diferencia de la normal que te permite poner un tema oscuro.

Si aun con todas estás limitaciones quieres o no te queda de otra que usar Instagram Lite, recuerda que está disponible en Google Play Store. De momento, solo se puede descargar desde India y algunos países de América Latina, aunque Facebook dijo que pronto estará disponible en todo el mundo.

De todas formas, puedes descargar el APK de Instagram Lite desde cualquier parte del planeta pinchando el siguiente enlace:

APKMirror | Instagram Lite

Y si te interesan las aplicaciones ligeras como esta, échale un ojo a este artículo donde te presentamos las 6 mejores aplicaciones Lite para ahorrar espacio y datos en tu Android.