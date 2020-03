Muchas veces recibes notificaciones en tu móvil y tienes las manos ocupadas, ya sea conduciendo, cocinando, entrenando o bañándote, por lo que no puedes verlas. Si bien algunas notificaciones pueden esperar, otras no. Por ejemplo, si es una notificación de un mensaje urgente o de una llamada importante, es necesario que dejes de hacer lo que estás haciendo para atender el móvil.

Pero, ¿cómo saber si una notificación es realmente importante cuando no podemos ver el móvil? Sencillo, si tienes un Android, puedes hacer que el mismo lea las notificaciones en voz alta. Así, podrás escucharlas y enterarte de lo que te avisan sin tener que coger el móvil. Lastimosamente, la gran mayoría de dispositivos Android no ofrecen esta opción de forma nativa. Pero, no te preocupes, aquí te explicamos cómo hacer que tu Android lea las notificaciones en voz alta con la ayuda de una app.

By Voice, el locutor de notificaciones que tu Android necesita

Existen muchas apps para hacer que tu Android lea las notificaciones en voz alta, pero una de las mejores es By Voice. Esta aplicación es muy completa, pues te ofrece varias opciones de configuración para que tu Android lea las notificaciones en voz alta solo en los momentos apropiados.

Y es que, en algunos lugares o en ciertos momentos, es muy incómodo que tu móvil haga que todos a tu alrededor escuchen tus notificaciones. También es de mal gusto que estés escuchando música y que las notificaciones en voz alta interrumpan tu disfrute. Por ello, By Voice cuenta con muchos filtros para que solo las notificaciones de las apps que quieras se reproduzcan en voz alta en el momento y lugar que quieras. La app es gratuita, así que descárgala y enseguida te enseñamos a usarla.

Cómo configurar By Voice para que lea las notificaciones de tu Android en voz alta

Si ya instalaste By Voice en tu Android, de seguro estás un poco perdido con las múltiples opciones que ofrece. Por ello, a continuación, te explicamos paso por paso cómo usar esta app para que lea las notificaciones de tu móvil en voz alta:

Lo primero que verás al abrir la app será una interfaz que muestra los permisos que deberías concederle para que funcione. Por ende, pulsa en Derechos de acceso a las notificaciones y habilita el permiso. Si quieres que la app también lea las notificaciones de las llamadas, presiona en Teléfono y concede ese permiso también.

y habilita el permiso. Si quieres que la app también lea las notificaciones de las llamadas, presiona en y concede ese permiso también. Ahora presiona en Seleccionar aplicaciones .

. Seguidamente, marca la casilla de las apps cuyas notificaciones sí quieres que sean leídas en voz alta. Así, por ejemplo, podrás hacer que WhatsApp lea los mensajes en voz alta.

cuyas notificaciones sí quieres que sean leídas en voz alta. Así, por ejemplo, podrás hacer que WhatsApp lea los mensajes en voz alta. De esa forma, ya comenzarás a escuchar las notificaciones leídas en voz alta de las apps seleccionadas. Puedes hacer que By Voice deje de hacer esto en cualquier momento que quieras con tan solo deslizar hacia abajo la barra de notificaciones de tu Android y tocar el botón de pausa que muestra la app.

que muestra la app. Para configurar aún más la app, toca en la opción Ir a la pantalla principal que está al fondo de las opciones iniciales.

En este apartado te encontrarás con cuatro tipos de ajustes: Ajuste de volumen : te permitirá elegir que tan fuerte hablará la app, según el medio por donde se enviará el audio (altavoz del móvil, auriculares o dispositivo Bluetooth). Opciones básicas : aquí podrás configurar el tono y la velocidad de la voz que leerá las notificaciones, conceder más permisos para funciones especiales, elegir cómo se leerán los números, seleccionar qué palabras no se leerán o se sustituirán y configurar la lectura retardada. Qué leer : en esta sección podrás elegir qué parte de las notificaciones quieres que By Voice lea, el intervalo de lectura, las horas en las que se leerán las notificaciones o si quieres que la app también lea el nivel de la batería del móvil. Condiciones para leer : estas son varias configuraciones que te permiten elegir el comportamiento de By Voice según el estado de tu móvil. Por ejemplo, puedes elegir que la app solo lea las notificaciones en voz alta en la red WiFi de tu hogar y no en la de la oficina, o que cuando el móvil esté posición horizontal (normalmente cuando estamos jugando o viendo un vídeo) tampoco lea las notificaciones en voz alta.



Como verás, no mentimos cuando decimos que By Voice es una aplicación muy completa. Con la gran variedad de opciones que ofrece, es fácil adaptarla a tu estilo de vida, aunque debes dedicar algunos minutos a su configuración. Por ello, recomendamos que no toques todas sus opciones, sino solamente aquellas que sí necesitas realmente.