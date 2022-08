Googerteller: la app que te avisa cada vez que tu PC envía datos a Google

Para nadie es un secreto que Google tiene mucho poder en Internet. Gracias a su ampliamente difundido motor de búsqueda, los de Mountain View controlan gran parte del contenido disponible en la web.

Además, es bien sabido que Google rastrea y recopila datos de la actividad de sus usuarios, por lo que es prácticamente imposible moverse en el mundo del Internet sin que los de la gran G lo sepan. ¿Te gustaría comprobar esto? Pues entonces tienes que probar Googerteller, una aplicación para ordenadores que emite una alerta auditiva cada vez que tu PC envía datos a Google.

Bert Hubert, uno de los creadores de PowerDNS, ha diseñado una aplicación para ordenadores que tienen sistema operativo Linux que avisa a los usuarios con un sonido cada vez que se envían datos personales a Google. Aquí abajo te dejamos el vídeo publicado por el desarrollador en su cuenta de Twitter en el que pone a prueba esta aplicación llamada Googerteller.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo

— Bert Hubert 🇺🇦 (@bert_hu_bert) August 21, 2022