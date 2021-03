Google te permite usar todas sus aplicaciones y servicios totalmente gratis. Lo único que te piden a cambio son tus datos. ¿Para qué Google quiere tener información sobre ti? Según lo que explica la compañía, para poder mostrarte anuncios personalizados en las páginas web, en YouTube y en sus otras aplicaciones. Además, la gran G también utiliza los datos de las personas para entrenar y mejorar los algoritmos de sus apps más populares, así como de sus proyectos experimentales que muchas veces nunca salen a la luz.

En realidad, esto no es un problema en sí. El verdadero problema es que Google recopila los datos de las personas sin su consentimiento expreso. De hecho, hace unos años atrás Google no preguntaba y ni siquiera avisaba claramente acerca de la recolección de datos que realizan. Por ello, si tienes una cuenta de Google desde hace mucho tiempo, seguramente Google tiene guardados muchos datos sobre ti que ni te imaginabas que tenían. ¿Quieres ver qué guarda Google sobre ti? Con la herramienta Google AdSettings que te enseñaremos a usar a continuación podrás descubrirlo.

Cómo saber todo lo que Google guarda sobre ti

Para ver la información que Google tiene ahora mismo sobre ti, pincha el siguiente enlace para entrar en Google AdSettings. Luego, inicia sesión con tu cuenta de Google (si aún no lo habías hecho) y finalmente deléitate con todo lo que Google sabe sobre ti.

En esa página verás que Google sabe cuáles son exactamente todos tus intereses, qué edad tienes, dónde vives, qué marcas te gustan, tu estado civil, si tienes hijos o no, tu nivel educativo, sector laboral al que perteneces, los idiomas que hablas o te interesan, etc. ¿Cómo sabe Google todo eso? Básicamente, analizando tu actividad en Internet y en sus aplicaciones (sí, ellos rastrean todo lo que haces en el mundo virtual).

Y si vas a la sección Mi Actividad de Google verás que la compañía también lleva un registro detallado de todas las páginas web que visitas, así como de las cosas que haces en sus aplicaciones… Realmente es preocupante que Google guarde tantas cosas de los millones de usuarios que tiene en todo el planeta.

¿Cómo evitar que Google sepa tanto sobre ti?

Afortunadamente, es posible bloquear el rastreo de Google para que la compañía no guarde tantas cosas acerca de ti. Eso sí, antes de explicarte cómo lograrlo, es nuestro deber advertirte que al bloquear el seguimiento de Google harás que apps como YouTube, Maps o Google Discover no funcionen tan bien como lo hacen ahora. Y es que, si no dejas que Google lleve un registro sobre ti, será imposible que sus aplicaciones te hagan recomendaciones acertadas según tus intereses actuales. Además, seguirás recibiendo publicidad, pero de cosas genéricas y no de productos que realmente te pueden interesar.

Dicho eso, para evitar que Google sepa tanto de ti, solo debes hacer esto:

Ve a Mi actividad de Google e inicia sesión con tu cuenta.

Desactiva las opciones Actividad web y de aplicaciones, Historial de ubicaciones e Historial de YouTube .

. Así, Google dejará de rastrear tu actividad en Internet. Si quieres borrar los datos de actividad en Internet que Google tiene sobre ti hasta ahora, presiona en Borrar actividad por.

Selecciona Desde el comienzo (para borrar absolutamente toda la actividad registrada) y pulsa en Siguiente.

(para borrar absolutamente toda la actividad registrada) y pulsa en Siguiente. Elige los servicios de Google cuya actividad vas a borrar y toca otra vez en Siguiente para efectuar la eliminación de datos.

¡Eso es todo! Con eso, Google ya no te rastreará más, lo cual también significa que no podrá ofrecerte aplicaciones adaptadas 100% a ti. Si lo que querías era que Google no te muestre anuncios personalizados, solo tienes que ir a Google AdSettings y desactivar la Personalización de anuncios. Pero si lo que deseas es que Google no personalice los anuncios con un tópico en específico, simplemente pulsa el tópico en cuestión en AdSettings y luego presiona en desactivar.

¿Realmente conviene que Google deje de rastrear tu actividad?

Particularmente, que Google espíe nuestra actividad en Internet me parece un mal necesario para seguir disfrutando de sus geniales apps y servicios como debe ser. Si bloqueas el rastreo de Google (y lo digo por experiencia propia), sus apps se sentirán mucho menos inteligentes y muy poco acertadas en cuanto a sugerencias o recomendaciones de contenido.

Por esa razón, no recomendaría impedir por completo que Google sepa sobre ti, pero sí recomendaría desactivar algunas cosas. Por ejemplo, la personalización de anuncios y el historial de ubicaciones no son cosas necesarias para que las apps de Google (salvo por Maps) funcionen de la mejor manera. De todas formas, es tu privacidad la que está en juego y, por tanto, es tu decisión.

Y si ya estás cansado del monopolio de Google y no quieres seguir usando sus apps, mira esta guía para eliminar todas las apps de Google de un móvil Android.