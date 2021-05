De las redes sociales, Facebook sigue siendo una de las favoritas. Por tal motivo es un sitio importante para hacer marketing digital y ganar audiencia. Las apps para Android que te presentamos en este artículo te ayudarán a ganar Me Gusta y a posicionarte como un influencer.

Crea contenido enfocado en un público específico y gana Me Gusta con Liker

Esta app es muy sencilla y te ayuda a posicionarte en un público específico. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta de Facebook. Luego podrás hacer búsquedas rápidas, personalizarla para saber cuáles son las tendencias actuales y enfocar tu contenido en ellas para conseguir posicionarte.

Liker App, una guía para aumentar los Me Gusta de tu cuenta en Facebook

Liker App funciona como una guía que te indica qué puedes hacer para aumentar los Me Gusta, comentarios y seguidores en Facebook. Desde la app indican que las interacciones de tus seguidores aumentarán si sigues sus pasos. Vale la pena que pruebes esta app y así aprender cómo pueden mejorar tus publicaciones.

Pide ayuda en Huwi para que tus post en Facebook tengan más Me Gusta

Para usar esta app correctamente debes hacer que tus post de Facebook sean públicos. Ya teniendo esto configurado puedes entrar a Huwi y solicitar las reacciones que necesites en tus publicaciones. Con esta aplicación debes esperar 8 horas para pedir reacciones en tus post.

Las reacciones en tus publicaciones de Facebook aumentarán con BumperLiker

A pesar de que BumperLiker está en portugués y presenta algunos fallos, al ingresar a la app te das cuenta de lo útil que es. Cuando ingresas a BumperLiker debes poner tus datos de ingreso a Facebook y te aparecen las fotos que tienes públicas. Una vez hecho esto podrás enviar reacciones a los post que desees.

Sé un influencer con los consejos de 5K to 10K Guide for Unlimited Like para ganar Me Gusta en Facebook

Esta guía promete hacerte popular en Facebook, Instagram y TikTok. La app te ofrece múltiples consejos para que consigas aumentar tus interacciones y seguidores. También puedes seguir estos tips si quieres conseguir seguidores reales en Instagram. El problema es que solo está disponible en inglés y tiene publicidad que puede ser bastante invasiva.

Sé más popular en Facebook y gana Me Gusta con Swipa

Esta app es bastante eficiente, aunque en un principio puede parecer complicada. Con Swipa podrás aumentar tu popularidad en Facebook. Solo debes escoger la reacción que quieres en alguna de tus fotos y te indicarán las tareas que realizar hacer para obtenerlas. Esas tareas pueden ser seguir a otras personas, reaccionar a sus post, etc. En caso de querer esos Me Gusta más rápido puedes pagarle a la app.

Con Likulator puedes analizar estadísticas para que aumenten los Me Gusta en tus post de Facebook

Esta app te ofrece estadísticas de los Me Gusta que has ganado, también puedes ver un ranking a nivel mundial de los Likes que son tendencia. Además la puedes usar para Facebook y para Instagram. Si prefieres no mostrar los Likes de tu Instagram puedes ocultarlos, aprende aquí cómo hacerlo. Debes saber que Likulator no aumenta las reacciones de tus post en sí, tienes que usar la información que te brinda para poder adaptarte a lo que está en tendencia y lo que te ha funcionado anteriormente.

Estas son las 7 mejores apps para ganar Me Gusta en Facebook. Algunas de ellas incluso funcionan para otras apps. De cualquier forma, la constancia es lo más importante si quieres crecer en las redes sociales.