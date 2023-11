Descarga Free TV, la lista IPTV gratis y legal con 1500 canales en HD

La televisión por protocolo de Internet o IPTV es una tecnología que lleva años existiendo, pero recientemente ha sufrido muchos golpes. Esto se debe principalmente a la piratería y a las organizaciones que buscan cerrar este tipo de plataformas. Sin embargo, en esta oportunidad te traemos una opción que debes probar. Estamos hablando de Free TV, una lista IPTV gratis y legal con más de 1500 canales en HD.

Esta lista de canales tiene una ventaja sobre todas las demás y es que, al no contener canales privados, no hay razón para tumbarla. Todos los canales disponibles aquí son canales libres y sin restricciones. Aun así, si lo que te interesa es encontrar alternativas para poder ver deportes gratis, también tenemos un artículo que podría interesarte.

¿Qué es Free TV y por qué vale la pena descargarla?

Free TV es una lista de canales IPTV, la cual te brinda acceso a más de 1500 canales de televisión completamente gratuitos y legales de todo el mundo. La razón por la que esta lista resalta entre las demás opciones, es que no posee ningún canal de pago, esto hace que no rompa ninguna ley contra piratería y por ende no pueden sacarla del Internet.

Esta lista publicada originalmente en Github posee canales gratuitos de todo el planeta, los canales libres de la TDT de España y muchos más, es decir, las opciones son muy variadas. Además, se actualiza a diario, por lo que la lista sigue creciendo y la cantidad de canales sigue aumentando.

Además de eso, la lista de Free TV cuenta con varias ventajas que de seguro te llamaran la atención, por ejemplo:

Todos los canales están en alta definición .

. Hay solamente una dirección URL por canal .

. Los canales tienen contenido para todo tipo de público, sin embargo, no esperes encontrar canales para adultos aquí.

¿Cómo descargar y ver los canales de Free TV?

Para poder empezar a gozar de Free TV y su amplia variedad de canales, lo primero que necesitas es una forma de reproducir una lista IPTV. En nuestro artículo, con las alternativas a TVMix, tenemos varias opciones que puedes utilizar. Una vez ya tengas una forma de ver canales IPTV, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en tu reproductor IPTV y selecciona el cliente que utilizas para ver los canales.

y selecciona el cliente que utilizas para ver los canales. En Ubicación, selecciona Ruta remota , para poder ingresar el URL de Free TV.

, para poder ingresar el URL de Free TV. Ingresa en este enlace y copia la dirección del archivo M3U .

. Pega esa misma dirección en tu reproductor, ve a la opción de TV y luego a la de canales. Allí podrás ver todos los canales disponibles de Free TV.

El proceso varía dependiendo del reproductor que hayas utilizado, te recomendamos que uses Kodi. Pero de igual manera te dejamos varios enlaces para que sepas cómo cargar canales IPTV en Android, Fire TV y Chromecast. Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo descargar Free TV, la lista IPTV gratis y legal con 1500 canales en HD. Si tienes alguna duda de lo que te acabamos de explicar, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.