La función de Mozilla Firefox llamada Protección Total de cookies ya ha llegado a Firefox Focus. Toma en cuenta que si ya Firefox Focus era un éxito en Google Play, ahora que protege más tu privacidad será todavía más popular.

Por otro lado, Firefox siempre ha buscado mantener tu privacidad y ser lo más segura posible. Además, el hecho de que haya añadido la protección contra el rastreo de cookies a Firefox Focus es una muestra de ello. Firefox incluso ha lanzado su nueva aplicación de VPN y este es otro ejemplo de cuán comprometida esta la empresa con proteger tu privacidad.

Firefox Focus protege tu privacidad porque ha añadido la Protección Total de Cookies

La Protección Total de Cookies que ahora ha sido integrada en Firefox Focus hace que las cookies no se junten entre ellas. Que las cookies no se puedan juntar entre ellas significa que las cookies de cada sitio web estarán aisladas de las demás y por ende tendrás mayor privacidad. Ten en cuenta que si las cookies se juntan, un sitio web puede saber qué otros sitios web has visitado.

Por otro lado, la función SmartBlock de Firefox también ha sido añadida en Firefox Focus, esto hace que un sitio web funcione correctamente si necesita usar cookies de terceros y tú tienes activada la Protección Total de Cookies.

La última actualización de Firefox Focus hace que puedas navegar de forma segura desde tu móvil porque ahora incluso elimina tu historial de navegación, la caché y las cookies cuando cierras la app. Por otro lado, el diseño de Firefox Focus ahora es más limpio y te permite navegar en Internet rápidamente.

Ten en cuenta que la actualización de Firefox Focus ya está disponible en Google Play Store y en otras tiendas de aplicaciones como APKMirror. Entonces, si todavía no lo haces, ya puedes comenzar a usar Firefox Focus y navegar de forma segura.

Ahora, si Firefox Focus no te ofrece toda la privacidad que necesitas, estas son las cosas que puedes hacer para mejorar tu privacidad en Android. Asimismo, en caso de que Firefox Focus no sea una app que te guste, puedes usar DuckDuckGo App Tracking Protection y activar el antitracking en Android.