¿Te gusta más el estilo de MIUI que el de otras capas de personalización? A muchos nos pasa, porque ciertamente la UI personalizada de Xiaomi es excelente. Sin embargo, no todos tienen un Xiaomi en casa, pero eso no significa que no puedan disfrutar las bondades de MIUI. Hace unas semanas te mostramos cómo instalar algunas apps de MIUI 12 en tu móvil, pero nos quedó una pendiente.

La renovada app de galería de los Xiaomi todavía no estaba disponible, pero eso acaba de cambiar. Ahora puedes descargar la última versión de la galería de MIUI en cualquier móvil, y viene llena de muchas novedades. ¿Quieres conocerla con mayor detalle?

La nueva versión de la Galería de MIUI 12 estrena un montón de cosas

La versión 2.2.16.17 de la app de Galería de Xiaomi llega cargada de muchas novedades. Gracias a un usuario de XDA-Developers que se encargó de extraerla de la última beta china de MIUI 12 ahora sabemos todo lo que tiene. Esta actualización llega con muchas características adicionales, pero hay funciones que resaltan sobre el resto.

Tu Xiaomi ahora tendrá soporte OCR gracias a la app de Galería

La primera es el soporte OCR (reconocimiento óptico de caracteres), con el que ahora podrás escanear imágenes y convertir en texto editable todo lo que diga en ellas.

Esta no es una tecnología nueva en lo absoluto, pero el hecho de que la app de galería de MIUI la incluya por defecto es fantástico. Sin embargo, esta característica aún funciona un poco lento, porque el reconocimiento de caracteres no lo hace tu móvil.

En realidad, la imagen se envía a los servidores de Xiaomi y ellos te devuelven el resultado que hayas solicitado. No es la opción ideal tomando en cuenta que existen excelentes apps de OCR, pero es un primer paso muy importante.

De momento será compatible únicamente con los flagships de la compañía. ¿Qué significa esto? Según la división de gamas de Xiaomi, de los Mi Note en adelante debería estar disponible.

El filtro de cambio de cielo mejora en la última actualización de la galería de Xiaomi

Otra función interesante de la nueva galería de MIUI son los filtros de cambio de cielo. Estos se estrenaron con MIUI 11, pero en MIUI 12 mejoran muchísimo, ya que tendrás más opciones de edición y fondos a elegir.

Además, también encontrarás un nuevo control deslizante que te ayudará a cambiar la intensidad de la iluminación de las fotografías. Y hablando de eso, la actualización de la galería también trae importantes mejoras en la iluminación automática de estas fotos editadas, así como una aplicación mucho más realista de los filtros de cielo.

También podrás agregar marcos a tus capturas de pantalla y muchas cosas más

La última gran novedad de esta actualización son las capturas de pantalla con marcos. De ahora en adelante podrás tomar una captura de pantalla normal, pero también agregarle a tu imagen un marco que simule tu móvil. Es una opción más curiosa que útil, pero seguro que muchos la apreciarán.

Entre los dispositivos compatibles con esta función encontrarás a los:

Mi 9.

Mi 9 Pro 5G.

Mi 10 Pro.

Redmi K20 / Mi 9T.

POCO X2 / Redmi K30 4G.

Redmi K30 5G.

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro.

Mi 10.

¿Estas son todas las novedades? Para nada, porque las otras mejoras que trae esta actualización de la galería de MIUI 12 son:

Nueva barra deslizante para acceder a la vista previa rápida de tus fotos.

rápida de tus fotos. Mejoras en la experiencia de visualización de los álbumes.

de los álbumes. Mejoras en el sistema de ordenamiento libre de los álbumes.

Modo de edición optimizado .

. El escaneo de álbumes ahora es más rápido.

Introducción de una función para cambiar tu foto a una escena nocturna .

. Nuevos filtros de edición.

Así puedes instalar la nueva app de galería de MIUI 12 en tu móvil

Aunque algunas de las nuevas características solo funcionan en ciertos móviles Xiaomi (como el OCR), igualmente puedes disfrutar el resto en cualquier dispositivo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues siguiendo estos pasos para instalar la nueva galería de Xiaomi en tu smartphone:

Descarga el APK de la galería de MIUI 12 desde APKMirror. Con el administrador de archivos, navega hasta la carpeta de descargas de tu móvil. Selecciona el APK de la galería de Xiaomi y ejecútalo. Si es la primera vez que utilizas tu explorador de archivos para instalar una app tendrás que darle el permiso de instalar desde fuentes desconocidas. Completa la instalación confirmando la acción, espera que el proceso termine y disfruta.

¿Tienes dudas con la instalación? Entonces chequea nuestro tutorial sobre cómo instalar APKs en tu móvil Android.

¿Estás preparado para probar la nueva galería de MIUI 12? Ya nosotros la tenemos y es fantástica.