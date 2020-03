No hay muchas aplicaciones para dispositivos Android que te ayuden a extraer textos de las imágenes. Y es que la mayoría de apps de este estilo que puedes encontrar en la Play Store no funcionan o no dan los mejores resultados después de escanear las imágenes.

Sin embargo, no siempre las cosas van tan mal. Es por eso que para ayudarte a solucionar este problema, hemos preparado una lista con las 5 mejores aplicaciones para escanear textos con tu cámara (OCR) en Android. Así que no te lo puedes perder.

Escáner de texto (OCR), la mejor en su estilo

La aplicación Text Scanner es definitivamente una app imprescindible si quieres extraer el texto de las imágenes. Es las más rápida y la de mayor precisión entre todas las otras aplicaciones similares que están disponibles en Play Store. Es capaz de convertir una la imagen en texto, justo después del pulsar el obturador para capturar una foto.

Text Scanner viene con una interfaz de usuario simple, fácil de usar y te brinda la mayor precisión de los textos extraídos de las imágenes. Más importante aún, es la compatibilidad con más de 50 idiomas, e incluso puedes usarla con las fotos que tengas guardadas en galería. Por si fuera poco, su descarga es completamente gratuita.

Document Scanner una app muy funcional

Si eres de esos que manejan muchos documentos PDF, esta aplicación es para ti. Document Scanner puede convertir imágenes a PDF y viceversa. Pero además usando esta app puedes extraer el texto después de convertir una imagen en un documento PDF.

Esta aplicación ofrece la posibilidad de colocar texto sobre imágenes, lo que te permite completar o editar formularios que hayas escaneado. También puedes resaltar secciones y agregar comentarios, o combinar varios documentos en uno y hasta agregar una marca de agua para almacenarlos en la nube. Puedes descargarla de forma totalmente gratuita.

Text Fairy, otra excelente opción

Aplicaciones de escáner para Android hay muchas, pero ninguna como Text Fairy. Esta app, es la única que cuenta con una función de selección, es decir, al escanear una imagen o un documento, la app detecta cada uno de los párrafos y te permite elegir qué parte del texto deseas extraer

Además, la app puede extraer textos en páginas de dos columnas, algo que ninguna de las otras aplicaciones en la lista admite. Aunque tarda un poco en extraer los textos de las imágenes, si la iluminación de la imagen es suficiente, el rendimiento de la aplicación se eleva al máximo.

¿Ya probaste Imagen a Texto OCR?

La aplicación Imagen a Texto OCR es otra excelente opción que admite más de 60 idiomas y tiene una precisión más alta que el promedio. Cuenta con características adicionales como la conversión por lotes de textos, guardar los archivos en formato PDF o de texto y soporte multi-columna con buena precisión.

El único inconveniente de esta aplicación es que la imagen de la que extrae los textos debe ser claramente visible. La app es gratis, aunque cuenta con una versión Premiun que viene con una suscripción anual incluida.

Cerramos esta lista con esta app de Escáner de texto y Reconocimiento de texto OCR

Esta aplicación funciona de manera similar a otras de su estilo, pero tiene una interfaz de usuario minimalista, fácil de usar y con varias opciones para la extracción de los textos. Puedes usar imágenes de tu aplicación de galería o tomar una foto usando la cámara para obtener el texto.

Es compatible con varios idiomas y también se puede utilizar con fines de traducción. Además de organizar y compartir, puedes usar la opción de conversión de texto a PDF o copiar y compartir el texto directamente a las aplicaciones de redes sociales. Lo mejor de todo, es que puedes descargarla de forma gratuita.

Y tú, ¿conoces alguna otra app para escanear textos con tu cámara (OCR)?