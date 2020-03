Finamente, y luego de un par de meses de espera (ya habíamos explicado cómo funcionaba), la Dirección General de Tráfico ha abierto la fase de pruebas para que cualquier usuario de Android e iOS pueda descargar la aplicación móvil miDGT que permite convertir al teléfono en una especie de “carnet de conducir virtual”.

Eso sí, cuidado con pensar que ya no hace falta llevar el carnet de conducir al momento de emprender un viaje con nuestro coche, pues según la DGT este “carnet digital” no sustituye completamente al carnet físico, ¿qué quiere decir esto? Pues que tendrás que seguir llevando todos los papeles requeridos para no tener ningún problema legal.

Cómo descargar miDGT para Android e iOS

Como bien mencionamos anteriormente, este nuevo paso de la Dirección General de Tráfico es importante pero no definitivo. De momento, y no se espera que haya cambios en los próximos meses, la DGT indica, incluso desde la propia app, que “tienes que seguir portando tu documentación o la de tu vehículo en formato físico hasta que se apruebe la regulación que permita que puedas llevar únicamente la app y olvidarte de los papeles”.

Aún con esa limitación, es más que conveniente descargar miDGT para que las gestiones oficiales, identificaciones y demás trámites sean más “simples”. Puedes descargar la aplicación para Android o iOS (fase de pruebas abierta) desde los enlaces que te dejamos a continuación.

¿Qué se puede hacer con la app de miDGT?

Lo que puedes hacer con esta aplicación son varias cosas, ¿cómo cuáles? Pues como estas:

Llevar el carnet de conducir de forma digital.

de forma digital. Llevar en tu móvil la documentación de tus vehículos de manera digital.

de manera digital. Acceder a todos tus datos .

. Recibir avisos y noticias de interés.

y noticias de interés. Realizar trámites con la DGT.

Con respecto a las dos primeras funciones mencionadas anteriormente, la DGT argumenta que tener esos documentos en el móvil otorga plena validez a los mismos, ¿qué quiere decir esto? Pues que puedes presentar esos documentos desde el móvil ante alguna agencia de la DGT o ante algún control policial.

De igual forma, siempre debes llevar tu carnet de conducir y los papeles del vehículo de manera física, pues se podrían llegar a pedir en caso de que sea necesario, y si no los tienes encima… Pues estarías infringiendo la ley. Por otro lado, si te interesan este tipo de documentación digital, te recomendamos descubrir cómo leer tu DNI 3.0 con NFC pinchando aquí.