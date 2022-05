Hacia finales de agosto del año pasado se hizo la primera mención a las reacciones de mensajes en WhatsApp. Ahora, casi un año después, esta característica es una realidad en la app de mensajería más popular del mundo. Meta acaba de anunciar el lanzamiento de las reacciones en WhatsApp para responder mensajes y nosotros te enseñaremos cómo utilizarlas.

Hasta 6 reacciones diferentes tiene WhatsApp para tus mensajes

Las reacciones a mensajes de chat no son algo nuevo, Facebook las tiene desde hace muchísimo tiempo, así como Telegram, Messenger e Instagram. Sin embargo, faltaba que un gigante hiciera lo propio: WhatsApp.

Esto acaba de cambiar, porque Mark Zuckerberg anunció a través de Facebook que esta funcionalidad ya se está distribuyendo entre los usuarios. El anuncio llega poco después de otras actualizaciones importantes, como las comunidades de WhatsApp o un nuevo lote de 107 emojis.

¿De qué van estas reacciones? Como en otras plataformas, permiten responder a un mensaje rápidamente sin tener que escribir directamente otro. La reacción se hace a través de un emoji, elegido entre la lista de opciones de disponibles, y es un tipo de contestación que funciona entre el limbo de los mensajes leídos y una respuesta con mensaje.

Esta nueva característica llega de momento con solo 6 reacciones a elegir: me gusta, me encanta, me divierte, me sorprende, me entristece y lo agradezco. Las filtraciones recientes apuntaban a reacciones con cualquier emoji de los cientos que hay en WhatsApp, pero parece que esta característica se quedará en el tintero por un tiempo extra.

¿Cómo activar y usar las reacciones a los mensajes en WhatsApp? (Android, iOS, WhatsApp Web y escritorio)

Al momento de redactar este artículo, la distribución de la actualización de WhatsApp que activa las reacciones en los mensajes estaba bastante verde. Sin embargo, para tener esta característica solamente debes tener actualizado WhatsApp hasta su última versión y se activará automáticamente.

¿Qué debes hacer para usarlas? Para reaccionar únicamente tienes que mantener presionado sobre el mensaje al que deseas reaccionar hasta que aparezcan los emojis de las reacciones. Una vez hecho esto, selecciona el que desees enviar y listo. ¿Es sencillo? Absolutamente, tal como sucede en las demás apps que tienen estas características.

Las reacciones en WhatsApp están disponibles en móviles Android, iOS, WhatsApp Web y la versión de escritorio, así que todos pueden disfrutarlas.

¿Cuándo estarán disponibles las reacciones en WhatsApp?

Como mencionamos al inicio, las reacciones a los mensajes en WhatsApp ya están distribuyéndose mundialmente. No obstante, es una distribución progresiva que irá llegando poco a poco a más usuarios.

¿Todavía no recibes la actualización? Espera un poco más, porque debe estar a la vuelta de la esquina. Y recuerda: solo debes estar atento a mantener tu WhatsApp actualizado para recibir esta característica.