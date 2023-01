Cómo recibir una llamada de los Reyes Magos en 2023

Pasó el tiempo de pedirle regalos a Santa Claus, y ahora le toca a los Reyes Magos. Y puede que enviarles una carta para decirle qué es lo que quieres no sea suficiente. ¿Temes que se olviden de ti o de tus pequeños en casa? No te preocupes, ahora puedes realizarles una videollamada directa para recordarles.

Todo desde dos aplicaciones muy sencillas de usar y que seguro les gustarán a los niños. Es una buena manera de mantener las tradiciones y hacerles seguir creyendo en la magia de las festividades. No tiene nada de raro que en estos tiempos, incluso Melchor, Gaspar y Baltasar tengan un móvil inteligente con el cual recibir llamadas de los niños. Además, seguro a los peques les encantará.

Videollamadas Reyes Magos, diles directamente a los Reyes qué es lo que quieres

Con esta aplicación será sencillo programar una videollamada simulada con los Reyes Magos. Puedes sorprender a tu hijo, consiguiendo que mantenga una charla junto a los tres Reyes, en donde le preguntarán si se ha portado bien o cómo está. Ayudará además a que quiera mantener un comportamiento correcto para querer recibir su regalo.

Puedes establecer el tiempo de llamada que deseas para tu hijo, y al iniciar, serán ellos quienes marquen a tu móvil para iniciar la conversación. En pantalla aparecerán los tres Reyes, dispuestos a charlar y con buenos deseos. Incluso si no tienes niños en casa, esta aplicación te puede ayudar a salir de situaciones que no te gusten simulando una llamada. Solo no les digas a los demás que los que te esperan al otro lado de la línea son los Reyes Magos.

Videollamada de Reyes Magos, la opción más colorida

Si deseas optar por esta otra aplicación, podrás sostener igualmente una conversación con los Reyes Magos para pedirles tus deseos y regalos en su día. También se trata de una videollamada simulada con fines de entretenimiento, con opciones para hablar en español.

En esta opción, incluso tienes la oportunidad de grabar la reacción de los niños cuando reciben la llamada para luego compartirla con tus familiares. Es una bonita forma de pasar el tiempo con ellos y darles alegría mientras esperan sus regalos.

¿Te gustaron estas aplicaciones para llamar a los Reyes Magos? También puedes descargar stickers en WhatsApp para el día de Reyes Magos si te gusta la idea de ponerte en ambiente con la temática.