Si necesitas enviar una fotografía por WhatsApp, pero la misma contiene información sensible o privada que no quieres que sea visualizada, ya no hace falta que utilices un editor de imágenes para difuminarla o pixelarla.

Gracias a una función que posee la app de WhatsApp para Android, podrás borronear, difuminar o pixelar una parte de una fotografía, o bien toda la imagen, de forma simple y rápida.

Lo único que necesitas para poder acceder a esta herramienta de edición de imágenes, es tener la última versión de WhatsApp instalada en tu teléfono Android.

Así puedes pixelar o difuminar una imagen en WhatsApp para Android

Si ya has actualizado la app de WhatsApp manualmente y dispones de la última versión de esta aplicación de mensajería, tendrás que llevar a cabo cada uno de los pasos que te dejamos a continuación:

Primero tienes que ingresar en el chat privado o grupal en donde deseas enviar la fotografía difuminada.

en donde deseas enviar la fotografía difuminada. Presiona sobre el icono “Adjuntar” que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Pincha sobre “Galería”.

Selecciona la imagen que quieres difuminar .

. Dale al pequeño lápiz que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Se desplegará un menú en la parte inferior de la pantalla. Pincha sobre la cuarta opción , la cual está a la derecha de dicho menú.

, la cual está a la derecha de dicho menú. Utiliza tu dedo para difuminar la parte de la fotografía que no quieres que se vea.

la parte de la fotografía que no quieres que se vea. Una vez difuminada, deberás pinchar en “Ok”.

Dale al botón “Enviar”.

En segundos, WhatsApp enviará la imagen que has editado.

¿WhatsApp no te permite difuminar o pixelar una fotografía en tu móvil Android?

Si no encuentras la opción que te permite borronear una fotografía desde WhatsApp, lo más probable es que dicha función aún no esté activa en la región en la que te encuentras.

Puedes obviar la espera descargando WhatsApp Beta. Dicha versión te permitirá acceder a las últimas funciones antes que nadie.