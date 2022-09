Ahora que Android Auto está a punto de decir adiós y que Android Automotive cada vez está más cerca, es momento de aclarar las cosas de una vez por todas. ¿En qué se diferencia Android Auto de Android Automotive? ¿Son sistemas operativos distintos? En este artículo intentaremos dar respuesta a cada una de estas dudas, puntualizando las diferencias que existen entre estos dos sistemas de Google para coches.

Y es que, de ahora en adelante, es posible que tengas que elegir entre Android Auto y Android Automotive para tu coche. Desde ya te decimos que ambas soluciones te permite hacer cosas básicas en el coche, como usar Google Maps, reproducir Spotify, etc. Sin embargo, la «forma» de brindarte estas funciones y la integración con tu coche es lo que cambia por completo.

Android Auto vs. Android Automotive: comparativa a fondo y cuál es mejor para tu coche

Para entender mejor las diferencias entre Android Auto y Android Automotive, definamos cada uno por separado.

¿Qué es Android Auto y cómo funciona?

Android Auto es una aplicación para Android que se proyecta en tu coche (siempre y cuando este tenga un sistema de infoentretenimiento o radio compatible) ya sea por conexión USB o de forma inalámbrica por Bluetooth y WiFi. Es decir, es una plataforma que, aunque la puedes ver y usar en la pantalla de tu vehículo, realmente se ejecuta en tu móvil.

Concluimos entonces que Android Auto no es un sistema operativo, sino una aplicación para móviles que se sincroniza con tu coche para que puedas usar algunas funciones y apps de tu Android en él.

Para usar Android Auto, los únicos requisitos que debes cumplir son que tu móvil tenga Android 6 o superior y que tu coche o radio sea compatible con Android Auto. Sin embargo, ten en cuenta que Android Auto fue reemplazado por el modo de conducción de Google Assistant desde Android 12. Si cumples con los requisitos, con solo conectar con un cable USB tu móvil al coche, Android Auto se activará automáticamente para que puedas usarlo.

¿Qué es Android Automotive y cómo funciona?

A diferencia de Android Auto, Android Automotive sí es un sistema operativo completo para coches. No es una aplicación, ya que no puedes instalarlo en tu móvil buscándolo desde la tienda. De hecho, Android Automotive viene preinstalado en los coches, como Android vino instalado en tu móvil o Windows en tu portátil. Y lo mejor es que no necesita de tu móvil para funcionar, puesto que se ejecuta en los coches de forma independiente.

Ahora bien, ¿Android Automotive se puede usar en cualquier coche como Android Auto? No. Solo los coches que traen Android Automotive de fábrica pueden hacer uso de este sistema operativo, el cual se adapta específicamente al hardware de cada vehículo. Un coche con Android Automotive tiene su propio procesador, RAM, almacenamiento, tarjeta madre, etc., para poder ejecutar el sistema operativo. Por tanto, es lógico que un coche convencional que no está pensado para usarse con un SO, no incluya este hardware y no sea compatible con Android Automotive.

Lo más interesante de Android Automotive es que es de código libre, por lo que cualquier fabricante puede cogerlo y personalizarlo a su antojo para sus coches, como sucede en Android con las capas de personalización. De esta manera, se consigue una mayor integración entre Android Automotive y las funciones del coche, lo cual permite hacer cosas geniales que no son posibles con Android Auto, como usar tu voz para controlar el aire acondicionado o abrir puertas.

Debido a esta profunda integración entre Android Automotive y el hardware del coche, no basta con instalar Android Automotive en una tablet Android y ponerla en tu coche para decir que tu coche tiene este sistema operativo, pues realmente no funcionará como tal.

Qué es Google Automotive Services: una parte esencial de Android Automotive

Así como Android tiene los Google Mobile Services (GMS o Servicios de Google) que permiten a los móviles que lleven este sistema acceder a la Play Store y demás aplicaciones y APIs de Google, Android Automotive tiene los Google Automotive Services (GAS). Estos servicios de Google para coches son completamente opcionales, lo que significa que un fabricante puede instalar Android Automotive en sus coches sin tener que ponerle las apps de Google.

Los fabricantes que opten por instalar Android Automotive con GAS, podrán ofrecer Google Play Store en sus vehículos, así como apps de la gran G como el Asistente de Google y Google Maps. Porque sí, Android Automotive es compatible con apps de Android y apps de Android Auto. Pero si un fabricante no incluye los Google Automotive Services en el Android Automotive de su coche, no ofrecerá ni la Play Store, ni el Asistente de Google, ni Google Maps, ni nada que sea de Google.

Eso sí, los coches con Android Automotive sin GAS siguiendo siendo compatibles con todas las apps de Android, por lo que incluyen alternativas a las apps de Google como Alexa para la asistencia de voz o TomTom para la navegación. El mejor ejemplo de esto son los coches con el sistema de infoentretenimiento Stellantis, el cual está basado en Android Automotive, pero no tiene ninguna app o servicio de Google.

Todas las diferencias entre Android Auto y Android Automotive

Resumiendo todo lo explicado anteriormente, estas son las principales diferencias entre estos dos sistemas de Google para coches:

Android Auto es una aplicación, mientras que Android Automotive es un sistema operativo que se integra de manera profunda con las funciones del coche (como la apertura de puertas, el encendido del aire acondicionado, etc.).

que se integra de manera profunda con las funciones del coche (como la apertura de puertas, el encendido del aire acondicionado, etc.). Android Automotive se ejecuta en el propio coche , mientras que Android Auto se ejecuta en tu móvil y se proyecta en la pantalla del coche.

, mientras que Android Auto se ejecuta en tu móvil y se proyecta en la pantalla del coche. Android Auto requiere un móvil para funcionar , mientras que Android Automotive es 100 % independiente (puedes usar todas sus funciones sin un móvil).

, mientras que Android Automotive es 100 % independiente (puedes usar todas sus funciones sin un móvil). Android Automotive no necesita los servicios de Google para su funcionamiento , mientras que Android Auto no funciona en los móviles sin GMS (como los Huawei lanzados después de 2019).

, mientras que Android Auto no funciona en los móviles sin GMS (como los Huawei lanzados después de 2019). Actualmente, muy pocos coches vienen con Android Automotive. En cambio, ya hay más de 500 modelos de coches que son compatibles con Android Auto. Incluso, si la unidad principal de tu coche no es compatible con Android Auto, puedes sustituirla por una radio que ofrezca soporte de Android Auto para hacerlo compatible. Además, Android Auto se puede usar directamente en la pantalla del móvil si no quieres comprar una pantalla para tu coche. Del otro lado, lastimosamente, no es posible instalar una versión completa de Android Automotive en un coche que no es compatible de fábrica.

En definitiva, Android Auto es una versión básica de Android que puedes usar en tu coche con la ayuda de tu smartphone. Y Android Automotive es una versión completa de Android diseñada específicamente tanto para usar apps en el coche como para controlar los ajustes propios de tu vehículo (el sistema de aire acondicionado, las funciones de audio y los cierres de las puertas, por ejemplo) sin la dependencia a un móvil.

¿Qué elijo entre Android Auto y Android Automotive? ¿Cuál es mejor?

Si tienes la posibilidad de elegir entre un coche compatible con Android Automotive y uno sin este sistema, siempre que tu bolsillo te lo permita elige el coche con Android Automotive. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, Android Automotive te permite usar Android Auto, así que podrás usar los dos sistemas cuando quieras.

Pero la razón principal por la que Android Automotive es mejor que Android Auto es porque es un sistema más completo que te permite usar muchas más apps y que se integra de manera perfecta con el vehículo para acceder a los datos del mismo en tiempo real y así usar las mismas funciones de Android Auto, pero con mayor precisión. Además, Android Automotive te permite hacer cosas muy chulas, como abrir las puertas del coche con la voz.

Desafortunadamente, en la actualidad Android Automotive no está muy extendido, lo que hace realmente difícil encontrar un coche con este sistema. Pero no te preocupes, Android Auto sigue siendo una solución excelente para tu coche que te permitirá disfrutar de muchas funciones de Android fácilmente.