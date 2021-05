Con más de dos años en el mercado, el sistema operativo de Google para coches, Android Automotive, se prepara para despegar con todo en este 2021. Según lo indicado por varias fuentes cercanas a la compañía norteamericana, muy pronto comenzaremos a ver más marcas y modelos adherirse al programa Android Automotive.

Cabe mencionar que Android Automotive va mucho más allá de Android Auto. Compararlos no tendría demasiado sentido, pues no hablamos de un sistema que permite que el móvil pueda integrarse con el coche, sino de un SO propio de Google diseñado especialmente para autos… algo así como Android TV para televisores.

Los fabricantes de coches preparan sus autos para incluir Android Automotive

Gracias a las novedades de Android 12 que Google mostró en el evento I/O de 2021, se ha podido saber por qué la compañía quiere meterse de lleno en el mundo de los coches. Google quiere que Android esté en todos lados, y un paso que aún no habían dado, al menos de manera sólida, era estar presente en el mundo del motor a estos niveles.

Por medio de varios acuerdos que lograron con distintas marcas, Android Automotive expandirá su cuota de mercado muy pronto. Algunas de las marcas y modelos de coches que se lanzarán al mercado con este sistema operativo, son estas:

General Motors : Hummer eléctrico.

: Hummer eléctrico. Volvo : XC40 y XC600, junto a 10 vehículos más antes de que termine el 2021.

: XC40 y XC600, junto a 10 vehículos más antes de que termine el 2021. Renault : se espera que al menos dos coches de la marca incluyan Android Automotive.

: se espera que al menos dos coches de la marca incluyan Android Automotive. Porsche : 911 (versión 2022).

: 911 (versión 2022). BMW: iX eléctrico.

Pero esto no es todo, y es que, con la llegada de este sistema operativo a los coches mencionados arriba, se añadirá una función que les permitirá a los usuarios usar su teléfono para abrir, cerrar, encender y apagar el auto. Esta función estará presente en Android 12, y funcionará únicamente con aquellos coches que tengan Android Automotive como sistema operativo.

Sin mucho más que añadir al respecto, se espera que Android Automotive sea uno de los sistemas operativos en donde se pruebe la nueva IA de Google, LaMDA, tecnología que mejorará sustancialmente el asistente de la compañía.