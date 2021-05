A pesar de que Google ha mejorado y mucho su asistente en los últimos años, es sabido que el 70% de las veces no logra responder correctamente las preguntas que le realizan los usuarios. Esto se debe principalmente a que el asistente en cuestión responde preguntas exactas, pues no tiene la capacidad de “humanizar” las conversaciones que mantiene con los usuarios, algo que cambiará dentro de muy poco.

Gracias al estudio de millones de conversaciones que han mantenido los usuarios con el asistente, Google ha podido crear un proyecto llamado LaMDA (Modelo de lenguaje para Aplicaciones de Diálogo). Esta novedosa Inteligencia Artificial le permitirá al asistente ser mucho más humano.

LaMDA: Así es la IA de Google que convertirá a su asistente en un “humano virtual”

A diferencia de los sistemas de Inteligencia Artificial que podemos ver en otros asistentes virtuales, LaMDA tiene la característica de comprender conversaciones como nunca antes se ha visto.

Según lo presentado por Google en el evento I/0, esta IA puede responder aquellas consultas que no son específicas, como: “hey Google, ¿es verdad que lloverá hoy y el fin de semana durante 2 horas?” Pregunta que con el asistente que conocemos a día de hoy tendría una respuesta parecida a esta: “disculpa, no te he entendido”.

¿Cuándo se implementará esta nueva tecnología en el asistente de Google?

LaMDA aún es un proyecto que está en desarrollo. Según Google, se espera que su implementación en su asistente se comience a ver recién a finales de este año. Eso sí, las pruebas se llevarían a cabo en los Estados Unidos y con un grupo cerrado de usuarios, ya que de momento esta Inteligencia Artificial solo reconoce palabras en inglés.

