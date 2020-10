En pleno 2020, ya deberías que saber qué tipo de apps no tienes que instalar en tu móvil. Hoy en día, todos los trucos de las apps maliciosas para espiarte o colarte anuncios y virus se conocen. Este tipo de apps suelen esconderse bajo la fachada de apps útiles que harán algo mejor y más fácil para ti, pero eso no es cierto. Realmente, las funciones que ofrecen las apps maliciosas son una mentira o son innecesarias, pues tu móvil ya las tiene de forma nativa.

Para ayudarte a identificar este tipo de aplicaciones, aquí te mostraremos 5 ejemplos de apps que ya se ha demostrado que no sirve para nada y solo empeoran tu móvil. Así que si tienes o piensas instalar una de las siguientes 5 aplicaciones en tu smartphone, es mejor que no lo hagas y enseguida te explicamos por qué.

Clean Master, llena de anuncios a tu móvil y lo hace más lento

Clean Master es una app que lleva mucho tiempo en el mercado y que promete mejorar el rendimiento de tu móvil y ahorrar batería. En esencia, lo que hace Clean Master es liberar espacio en tu teléfono borrando cosas como la caché y los datos de las aplicaciones. Hacer eso es absolutamente innecesario porque Android automáticamente gestiona la memoria de las apps para que funcionen más rápido sin ocupar mucho espacio (por algo se hace llamar un sistema operativo inteligente).

Y es que borrar la caché y los datos puede ser algo contraproducente, pues este tipo de memoria se utiliza para que las aplicaciones carguen algunas cosas más rápido. Esa debe ser una de las razones por la que Clean Master fue borrada de Google Play Store en 2019 y por la que no deberías instalarla en tu Android. Asimismo, hay que decir que esta aplicación llena de anuncios a tu móvil, lo cual no solo resulta bastante molesto, sino que también genera un mayor gasto de batería.

Por si fuera poco, también se ha descubierto que Clean Master espía a los usuarios. De hecho, en este artículo te explicamos cómo desinstalar Clean Master en los móviles Xiaomi o Realme donde viene preinstalada para que no te espíen. Sí, aunque no lo creas, Clean Master es una app que viene integrada en varios móviles Xiaomi y Realme. Así que, si tienes un móvil de esas marcas, elimínala cuanto antes.

Dolphin Browser, el navegador que te espía hasta en incógnito

Hay muchos navegadores para Android muy buenos que deberías probar y Dolphin Browser definitivamente no es uno de ellos. En múltiples ocasiones, este navegador ha sido pillado compartiendo los datos de navegación de sus usuarios con servidores chinos. Ni siquiera en modo incógnito respeta tu privacidad. Y lo peor de todo es que Dolphin Browser se vende a sí mismo como un navegador seguro.

En definitiva, olvídate de Dolphin Browser si no quieres que te espíen (¿y quién lo quiere?). Si necesitas usar un navegador seguro y privado, échale un ojo a los 10 navegadores para Android que ofrecen mayor privacidad.

Apps de linterna, totalmente innecesarias

En más de una ocasión te hemos advertido acerca del peligro de las aplicaciones de linterna, pero siempre vale la pena recordarlo… Todos los móviles Android incluyen la función que te permite encender y apagar su linterna: la puedes encontrar deslizando hacia abajo la parte superior de la pantalla. Por lo tanto, no existe motivo alguno para que tengas que descargar una aplicación de terceros para usar la linterna.

Ahora bien, ¿entonces por qué existen apps de linterna? Pues porque hay desarrolladores que se aprovechan de la inocencia de la gente que no encuentra la linterna de su móvil para colarles una aplicación que, si bien cumple su función, su verdadero propósito es llenar el móvil de anuncios molestos. Incluso, hay apps de linterna que se usan para robar datos. Por ello, no te debería ni pasar por la cabeza descargar una aplicación de linterna de ahora en adelante.

Aplicaciones de carga rápida, son una patraña

Las aplicaciones que prometen cargar más rápido tu móvil no es que sean innecesarias, es que directamente son una patraña. No sirven para nada. Es imposible que mediante una aplicación tu móvil por arte de magia empiece a cargar a una velocidad mayor que la que permiten los componentes que el fabricante ha dispuesto en él. Si tu móvil no carga tan rápido como decían, seguramente es porque no estás usando un cargador rápido.

Eso sí, recuerda usar solamente el cargador rápido con las especificaciones que el fabricante de tu móvil indica. Y si habías descargado una app de carga rápida para solucionar el problema, mejor desinstálala, ya que es totalmente inútil y lo que en verdad puede hacer es molestarte con sus anuncios.

Google Play Music, ha dejado de funcionar y debes desactivarla

Google Play Music no es una aplicación maliciosa ni nada por el estilo. De hecho, es una app oficial de Google, así que no te asustes si la ves en tu Android pues generalmente viene preinstalada en todos los móviles. El problema aquí es que Google ya anunció que Google Play Music ha dejado de funcionar (está siendo sustituida por YouTube Music), por lo que ahora muchos dispositivos tienen innecesariamente esta app ocupando espacio en el almacenamiento.

Lo peor de todo es que, si vino preinstalada en tu móvil, no puedes desinstalarla como cualquier app. Lo único que puedes hacer es desactivarla, lo cual hará que no aparezca en el cajón de aplicaciones y ocupe un mínimo espacio en tu dispositivo. Aunque si tienes root, puedes eliminarla por completo de tu Android.

En fin, esas fueron las 5 apps que en pleno 2020 es inadmisible que instales en tu Android por tu bien. Si quieres añadir alguna otra que consideres que ya nadie debería instalar en la actualidad, coméntanosla.