¿Buscas los mejores cargadores y cables para el iPhone SE 3? Pues en este artículo encontrarás una selección muy detallada de cables y cargadores compatibles con dicho teléfono.

Específicamente, en esta publicación hemos agregado los tres mejores cargadores de pared, para el coche e inalámbricos que tienen compatiblidad con el iPhone SE 3. Adicionalmente, también te mostraremos tres cables USB que le quedan perfecto al referido móvil.

Los mejores cargadores de pared, para el coche e inalámbricos para el iPhone SE 3

Ahora que ya sabes cómo vamos a organizar esta publicación, comenzaremos por mostrarte los cargadores para el iPhone SE 3 según su tipo. Antes de eso, te invitamos a que revises estos consejos para que sepas cómo elegir correctamente un cable USB, estamos seguros de que te interesará.

Los 3 mejores cargadores de pared para el iPhone SE 3

En caso de que no lo sepas, el iPhone SE 3 tiene una carga rápida de 20 W. Por eso, cada cargador que te mostraremos tiene una capacidad igual o mayor a esa, pero la única excepción son los cargadores inalámbricos. Sin más preámbulos, comenzaremos con mostrarte los 3 mejores cargadores de pared para el iPhone SE 3:

Cargador INTOBAS, el más económico y con certificación MFI

El primero en la lista es el cargador INTOBAS. Este es el más económico que encontrarás en esta parte de la lista (9,99 €), pero si crees que por ser económico es el de menor calidad te has equivocado porque cuenta con certificación MFI.

Por si no lo sabías, dicho certificado avala que, aunque el cargador es de una marca diferente de Apple, puede usarse perfectamente para uno de sus móviles o tablets. Además, posee un sistema de circuito inteligente que evita sobrecargas y cortocircuitos. El único detalle es que no viene con cable USB.

Cargador AOOZTO, uno que viene con su cable USB

Si el primer cargador que te mostramos no te ha convencido, puede que el cargador AOOZTO llegue a ser de tu interés. Esto lo decimos porque, a diferencia del que te mostramos anteriormente, viene con un cable Lightning a USB-C de 1,5 metros.

También tiene certificación MFI y está hecho de un material ignífugo (resistente al fuego y al calor). Además, es a prueba de cortocircuitos y sobrecalentamientos. En Amazon lo puedes conseguir por 11,97 €, un precio más que razonable considerando que viene con un cable USB.

Cargador Apple, porque nada puede superar al cargador original

Por último, pero no menos importante, no podía faltar el cargador original de Apple. Al ser el cargador de la misma empresa que ha creado el iPhone SE 3 no encontrarás una mejor opción, ya que tendrá total compatibilidad con tu smartphone.

El coste de este cargador en Amazon es de 19,99 €. Es obvio que es mucho más caro que los otros dos cargadores (y más porque no viene con cable USB), pero ese precio está más que justificado si tomas en cuenta que se trata del cargador original.

Los 3 mejores cargadores para el coche compatibles con el iPhone SE 3

Ahora que te mostramos los mejores cargadores de pared para tu iPhone SE 3 lo siguiente, es que te mostremos los cargadores para el coche compatibles con el ya mencionado teléfono. No esperes más porque los tienes justo aquí:

Cargador para el coche LUOSIKE, la alternativa más económica que incluye su cable USB

El primer cargador de esta sección es el cargador para el coche LUOSIKE. Este cargador tiene dos puertos USB: un tipo C con una capacidad de 20 W y un tipo A que llega a 18 W. De hecho, los dos puertos USB se pueden usar para cargar dos móviles al mismo tiempo.

Utiliza la tecnología de seguridad inteligente que detiene la carga en cuanto tu móvil está cargado, lo que le permite evitar cortocircuitos, sobrecalentamientos y posibles sobrecargas. Además, viene con un cable Lightning a USB-C de 1 metro. Este cargador, junto con el cable, lo puedes conseguir en los colores, gris, gris plata (10,19 €) y plateado (9,34 €).

Cargador para el coche UGREEN, una buena alternativa a considerar

Si el primer cargador que te hemos mostrado no te ha convencido, puede que el cargador para el coche UGREEN llegue a interesarte. Al igual que el cargador que te mostramos anteriormente, tiene un puerto USB-C (20 W) y otro USB-A (18 W), así como la función para cargar dos móviles simultáneamente en cada puerto.

Este cargador, aunque no viene con un cable USB, es de muy buena calidad porque tiene la capacidad de reducir las interferencias electromagnéticas que pueden afectar a otros dispositivos que tengas en el coche, como una cámara o la radio. Su precio es de 16,99 €.

Cargador para el coche SYNCWIRE, un cargador seguro, resistente y potente

El último cargador de esta sección es el cargador para el coche SYNCWIRE. Se trata de un cargador liviano que, aunque parezca ser idéntico a los otros que te hemos mostrado, tiene mucho más de lo que aparenta. Tanto el puerto USB-C como el USB-A tienen una capacidad de 45 W y se pueden usar al mismo tiempo.

Lo recubre una aleación de zinc que le ofrece una gran resistencia a caídas. También tiene protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamientos. En Amazon lo puedes conseguir en los colores negro (13,59 €), azul, púrpura, rojo y plateado (19,99 €).

¿Y cuáles son los 3 mejores cargadores inalámbricos para el iPhone SE?

Ya casi terminamos con la lista de cargadores compatibles con el iPhone SE 3. Lo único que nos falta, es mostrarte los mejores cargadores inalámbricos para dicho teléfono. De hecho, te los dejamos aquí:

Cargador inalámbrico yootech, una buena alternativa a tener en cuenta

Si buscas un cargador inalámbrico, sencillo y potente, lo que buscas es uno como el de yootech cuyo valor es de 15,99 €. Su tecnología de protección inteligente puede evitar sobrecargas y sobrecalentamientos.

De hecho, si la funda que usa tu iPhone SE 3 no es MagSafe, este cargador te irá perfecto porque, aunque no es compatible con dicha tecnología, su forma de base cargará tu móvil a la perfección. Sin embargo, si la funda tiene un grosor que supere los 4 milímetros, deberás quitársela para que el cargador funcione.

Cargador inalámbrico Apple, porque nada podría superar al cargador original

Para cargar de forma inalámbrica cualquier móvil de Apple no hay mejor opción que el cargador inalámbrico de la misma empresa. A diferencia del que te mostramos anteriormente, este cargador es MagSafe. Por lo que necesitarás una funda MagSafe para que puedas usarlo.

Viene con un cable USB-C ya integrado, por lo que solo necesitas un adaptador de corriente para conectarlo. El coste del mismo es de 35,99 €, pero aunque es un precio considerable, se justifica por tratarse del cargador inalámbrico original, lo que lo hace uno de los mejores cargadores para el iPhone SE 3.

Cargador inalámbrico Hinyx, un cargador inalámbrico que te permite cargar varios dispositivos a la vez

En varias ocasiones hemos dicho que el cargador original puede ser la mejor opción, pero existen alternativas que pueden ofrecer más de lo que ofrece la versión original. Una prueba de ello es el cargador inalámbrico Hinyx.

Este cargador, y que es compatible con MagSafe, no solo puede cargar tu iPhone SE 3, sino que también tiene la capacidad de cargar tus auriculares Bluetooth. En Amazon puedes encontrar dos modelos: uno que viene con un cargador de pared y un cable USB-C de un metro (49,99 €), y otro que no incluye los referidos accesorios (39,99 €).

Estos son los 3 mejores cables USB para el iPhone SE 3

Algunos de los cargadores que te mostramos venían con un cable Lightning a USB-C, pero no todos. En caso de que el cargador que has elegido fuera algunos de los que no incluían el cable USB, aquí te dejamos tres excelentes cables que te encantarán:

Cable RAVIAD Lighting a USB-C, un cable con certificación MFI, resistente y con garantía

El primer cable de esta lista es el cable RAVIAD Lightning a USB-C. Lo que más te llamará la atención del mismo es que, tanto el modelo que mide 50 centímetros (4,99 €) como el de un metro (5,69 €) son muy económicos. Como si todo esto no fuese increíble, posee la certificación MFI.

El cable es de color blanco y también está protegido por nailon trenzado, mientras que sus conectores están hechos de aluminio. Lo que más te va a encantar es que, sumado a todo lo que te ofrece, tiene una garantía de 24 meses.

Cable GIANAC Lighting a USB-C, una alternativa de mucha calidad y con diferentes modelos

Si el primer cable que te hemos mostrado no ha sido de tu agrado, puede que el cable GIANAC Lighting a USB-C llegue a interesarte. Lo que más te llamará la atención de este cable es que su conector Lightning tiene forma de L.

Al cable lo protege una funda de aluminio recubierta por una malla de algodón. Los conectores son de aluminio y tienen soldadura láser, lo que evita que les aparezcan grietas. Lo mejor de todo, es que viene en varios modelos con distintos diámetros que son de 50 centímetros, uno (6,99 €), dos (7,99 €) y tres metros (8,99 €). Todos los modelos tienen certificación MFI.

Cable Lighting a USB-C Apple, porque ninguno puede superar al cable original

Llegamos al final de esta sección y en una lista donde te mostramos los mejores cables USB para el iPhone SE 3 no podía faltar el cable original de Apple. Como sería de esperarse, al ser el cable original de Apple, te ofrece una total compatibilidad con dicho móvil.

A diferencia de los otros modelos que te hemos mostrado, este solo viene en un único modelo de un metro de largo, es de color blanco y está recubierto por plástico. Sin embargo, tiene resistencia al agua y al sudor. Su precio es de 24,99 €.

¿Y ya decidiste cuál de estos cables y cargadores comprar?