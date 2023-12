Si usas Telegram en tu iPhone, es posible que te hayas encontrado con un problema a la hora de ver contenido sensible en la aplicación. Esto se debe a que Telegram tiene una opción de privacidad que bloquea el acceso a este tipo de contenido, que puede incluir imágenes, vídeos o mensajes que contengan violencia, desnudos, pornografía o lenguaje ofensivo.

Ahora bien, si estás seguro de que lo que deseas ver no incluye contenido que pueda resultar dañino u ofensivo para ti, aquí tenemos la solución que buscas para ver contenido sensible de Telegram en iPhone. Solo bastará seguir una serie de pasos muy sencillos desde el navegador del móvil o de un PC. ¿Ya estás listo? Entonces echa un vistazo a la solución a continuación.

Esta es la solución si Telegram no te deja ver contenido sensible en iPhone

Aunque Telegram bloquea el contenido sensible en iPhone por defecto, hay una forma de saltarse esta limitación y poder ver todo lo que quieras en la aplicación. Para ello, tienes que seguir estos pasos:

Abre Telegram Web desde el navegador de tu iPhone.

Inicia sesión con tu número de teléfono si no lo habías hecho antes.

con tu número de teléfono si no lo habías hecho antes. Pulsa el botón de menú (las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda).

(las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda). Selecciona la opción Privacidad y seguridad .

. Baja hasta la sección de «Contenido sensible» y marca la casilla Desactivar filtro.

¡Eso es todo lo que tienes que hacer! De esta manera, permitirás que Telegram te muestre contenido sensible en tu iPhone. Ahora, podrás ver cualquier tipo de contenido en los canales, chats y grupos de Telegram. Si incluso tras hacer esto no puedes ver el contenido de un canal o grupo, es posible que debas ver este artículo de por qué un canal o grupo no puede ser mostrado en Telegram.

¿Por qué Telegram bloquea el contenido sensible en iPhone?

La razón por la que Telegram bloquea el contenido sensible en iPhone es porque la aplicación respeta las normas de la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple. Estas normas prohíben que las apps muestren o faciliten el acceso a contenido que pueda ser considerado inapropiado, ilegal o dañino para los usuarios.

Telegram, al ser una aplicación multiplataforma, tiene que adaptarse a las diferentes políticas de cada sistema operativo. Por eso, en Android no hay ningún problema para ver contenido sensible en Telegram, ya que Google Play no tiene las mismas restricciones que la App Store. Aun así, algunos usuarios en Android han tenido que seguir este mismo tutorial de cómo ver contenido sensible en Telegram porque activaron el filtro sin querer.