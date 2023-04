Telegram es uno de los servicios de mensajería más queridos por razones que sobran. Desde sus múltiples actualizaciones brindando a los usuarios mejoras y trucos con los cuales sacarle provecho a la app, hasta la existencia de canales en donde se puede conseguir una gran cantidad de información útil o de entretenimiento que en otras plataformas no están disponibles.

Sin embargo, algunas de sus funciones pueden ser armas de doble filo, beneficiando a cierto grupo de usuarios, mientras que a otros no. Entre este matiz gris se encuentra el filtro de contenido sensible, que puede evitar que veas ciertos mensajes y perderte de algo importante, o prevenir que tu chat se llene de contenido que sencillamente no necesitas.

Si esta función trae más inconvenientes que beneficios en tu caso, entonces alégrate, pues hay una forma de ver el contenido marcado como sensible por Telegram. El procedimiento es sencillo y lo aprenderás a continuación.

Cómo ver contenido sensible en Telegram

Es crucial que tengas en cuenta un detalle fundamental para habilitar el contenido sensible en tu Telegram. Y este es simple: la única forma de hacerlo es a través de la aplicación en ordenador o desde algún navegador. No te servirá abrir Telegram desde tu móvil.

Por eso, la imagen del tutorial responde a la aplicación de Telegram desde el navegador Opera, abierto en PC. Solo debes seguir el siguiente paso a paso.

Abre Telegram desde el ordenador o desde Telegram web.

desde el ordenador o desde Telegram web. Accede a tu cuenta.

Abre el menú, ubicado en la esquina superior izquierda y con forma de tres barras horizontales.

y con forma de tres barras horizontales. Pulsa Ajustes (Settings).

(Settings). Ubica el apartado de Seguridad y Privacidad .

. Una vez dentro de esta sección, busca la sección de Contenido sensible . Allí marcarás la casilla que indica Desactivar filtro .

. Allí marcarás la casilla que indica . ¡Y listo!

Después de hacer esto, podrás ver el contenido sensible en Telegram sin limitación alguna. ¿Ya lo probaste?