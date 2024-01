El año pasado Xiaomi nos sorprendió con un prolífico catálogo de móviles en la gama media, específicamente con los Redmi Note 12. En 2024 parece que esta historia no se repetirá, aunque la marca decidió ir por otro camino con su nueva generación.

Los Redmi Note 13 son fabulosos y elevan la vara de esta serie hasta niveles nunca antes vistos. A Europa han llegado cinco dispositivos (hasta ahora) y todos tienen su propio encanto. Sin embargo, ninguno tiene carga inalámbrica, algo que no nos sorprende tomando en cuenta su nicho de mercado.

Por suerte, eso no significa que no puedan llegar a tenerla. En algún punto sucederá con las generaciones futuras, pero si no quieres esperar tenemos una solución para ti en este preciso momento. Te enseñaremos cómo añadirle carga inalámbrica a cualquier Redmi Note 13, solamente con un par de accesorios y una pequeña inversión.

Tu Redmi Note 13 solo necesita estos dos accesorios para añadirle carga inalámbrica

Si seguiste leyendo es porque te interesa lo que vamos a recomendarte. No obstante, es probable que tengas un poco de miedo y pienses que hay que desarmar tu Redmi Note 13 y demás, perdiendo la garantía y hasta poniendo en riesgo su integridad.

Sin embargo, no hay nada más alejado que eso, pues la solución que te daremos es segura y muy sencilla de aplicar. Aparte, funciona con cualquiera de los Redmi Note 13 que hay en el mercado: Redmi Note 13 4G y 5G, Redmi Note 13 Pro 4G y Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G y hasta el Redmi Note 13R Pro.

Solo necesitarás comprar un par de accesorios en Amazon: un receptor y la base de carga inalámbrica. Ambos dispositivos te costarán alrededor de 30 euros y usarlos es sencillísimo. Abajo te dejamos un par de recomendaciones sobre los accesorios que necesitas:

Receptor inalámbrico USB-C de V BESTLIFE por 13 € .

. Cargador inalámbrico Qi Amazon Basics de 10 W por 20 €.

Cómo instalar la carga inalámbrica a tu Xiaomi Redmi Note 13 (cualquier modelo)

Ahora bien, una vez tengas los accesorios en casa, dotar a tu Redmi Note 13 de carga inalámbrica es tan simple como seguir estos pasos:

Conecta el puerto USB-C de tu Redmi Note 13 al receptor de carga inalámbrica. Fija el receptor a la tapa trasera del móvil (incluye el adhesivo). Conecta la base de carga a la corriente, coloca el móvil sobre ella y listo.

Con esto tu Redmi Note 13 estará cargando de forma inalámbrica inmediatamente y tendrás una característica adicional que es genial. Y recuerda lo que dijimos arriba: “funciona para cualquier Redmi Note 13”.

Ahora bien, sabemos que el receptor de carga inalámbrica no es muy estético que digamos, así que te recomendamos cubrirlo con alguna funda. Te dejamos varios enlaces a las mejores fundas que encontrarás para cada Redmi Note 13, aunque recuerda una cosa: no pueden ser fundas con detalles metálicos o de piel porque la carga inalámbrica no funcionará.