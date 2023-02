Siendo costumbre en la mayoría de los dispositivos móviles de alta gama, la nueva serie Galaxy S23 de Samsung llega sin cargador, ¿qué quiere decir esto? Que para aprovechar la carga rápida es necesario contar con un cargador que sea compatible con esta tecnología.

Si estás pensando en hacerte con alguno de los tres modelos que lanzó la compañía surcoreana al mercado, deberás tener un cargador que está a la altura de las circunstancias.

Para facilitarte la búsqueda, aquí te vamos a mostrar los mejores cargadores que puedes comprar en Internet. Eso sí, es necesario que verifiques qué modelo de Galaxy S23 tienes, pues solo la versión S23 Plus y la S23 Ultra soportan una carga rápida de 45W (la versión base admite hasta 25W).

Los mejores cargadores de cable e inalámbricos para tu Galaxy S23

Teniendo en cuenta las capacidades de carga de los nuevos Samsung Galaxy S23, a continuación te mostraremos cuáles son las mejores opciones a las que puedes acceder (hemos elegido los cargadores de mayor calidad).

Cargadores de 45W para los Galaxy S23 Plus y S23 Ultra

Si cuentas con un Galaxy S23 Plus o S23 Ultra, deberás adquirir un cargador que sea compatible con los 45W que soportan estas versiones. Cualquiera de los que te vamos a mostrar aquí te permitirán aprovechar esta velocidad de carga.

Cargador de cable oficial de Samsung de 45W

La compañía surcoreana Samsung recomienda utilizar un cargador de 45W para las versiones del Galaxy S23 que soportan este tipo de carga (S23 Plus y S23 Ultra). Teniendo en cuenta este dato, la mejor opción que podemos encontrar en el mercado actualmente, es el cargador de cable oficial que vende la propia compañía en Amazon.

Así mismo, si tienes otros dispositivos móviles que soporten una carga de hasta 45W, este cargador podría llegar a servirte para ese tipo de productos, pues dentro de la caja se incluye un cable del tipo USB-C a USB-C.

Precio: 50,83 €.

Cargador de cable Tecknet de 45W

Si no quieres gastar más de 30 € para aprovechar los 45W de carga rápida que soporta el Galaxy S23 Plus y el S23 Ultra, la marca Tecknet tiene una interesante alternativa al cargador original de Samsung a la que deberías echarle un vistazo.

Esta edición de la extensa gama de cargadores que ofrece esta compañía, es compatible con una gran cantidad de dispositivos móviles. Así mismo, incluye un cable del tipo USB-C a USB-C, por lo que no deberás adquirir uno nuevo para poder cargar tu Galaxy S23 Plus o Galaxy S23 Ultra.

Precio: 29,99 €.

Cargador de cable WERYUY de 45W

¿Te has quedado con poco dinero tras la compra de tu nuevo Galaxy S23 Plus o S23 Ultra? La marca china WERYUY tiene una opción para ti que sin lugar a dudas no deberías pasar por alto.

Compatible con los últimos móviles de la serie Galaxy de Samsung, como así también con otros dispositivos, este cargador incluye un cable de carga del tipo USB-C a USB-C de 2 metros. Como si esto fuera todo, su precio no supera los 24 €, ¡sin lugar a dudas una oferta muy llamativa!

Precio: 23,99 €.

Cargador de cable Ysevnotan de 45W

Por último, pero no por eso menos importante, no podíamos dejar afuera a uno de los cargadores de cable de 45W más llamativos del mercado.

Fabricado por la compañía Ysevnotan, este modelo no solo es compatible con el Galaxy S23 Plus y el Galaxy S23 Ultra, también puede utilizarse para cargar otros dispositivos móviles que soporten una carga rápida de hasta 45W.

Cabe destacar que este es el único cargador que incluye un cable del tipo USB-C a USB-C totalmente mallado, ¿qué significa esto? Que es prácticamente irrompible.

Precio: 35,98 €.

Cargadores de 25W para el Galaxy S23

Por otro lado, si has decidido ir a por la versión “base” de la serie Galaxy S23 de Samsung, tendrás que adquirir un cargador de solo 25W, pues esta es la máxima carga rápida que soporta dicha versión.

Cargador de cable oficial de Samsung de 25W

¿No confías en los cargadores de otras marcas? Pues no hace falta que gastes dinero en un cargador alternativo, y es que Samsung tiene a la venta su propio cargador de 25W, el cual no solo es compatible con el Galaxy S23, también con el resto de terminales que soportan este tipo de carga rápida.

Cabe añadir que, a diferencia de la versión de 45W que posee Samsung en el mercado, esta no viene con un cable del tipo USB-C a USB-C incluido en la caja. En caso de que no tengas un cable de este tipo en tu casa, deberás comprar uno en Amazon.

Precio: 12,50 €.

Cargador de cable INIU de 25W

¿Necesitas un cargador barato, de calidad y que incluya un cable tipo USB-C para aprovechar los 25W de carga rápida que tiene tu nuevo Galaxy S23? Si tu respuesta es “sí”, la compañía INIU tiene todo lo que necesitas.

Considerado por muchos como “el cargador perfecto” para dispositivos móviles fabricados por Samsung, esta opción ha ganado mucho terreno a lo largo de los últimos años. Los materiales con los que se fabrica son de mucha calidad, por lo que es un cargador que puede llegar a durar más de 10 años.

Precio: 14,99 €.

Cargador de cable Spigen de 27W

Pequeño, bonito y barato, estas son las tres palabras que caracterizan a uno de los mejores cargadores de 27W que pueden encontrarse en Internet.

Fabricado por la compañía Spigen, este cargador incluye un cable del tipo USB-C a USB-C de 1,5 metros, y además hace alarde de un sistema de “corte preventivo”, ¿qué quiere decir esto? Que si el cargador presenta alguna falla, evita que se dañe la batería del terminal al que está conectado (se bloquea de forma automática).

Precio: 16,99 €.

Cargadores inalámbricos para los Galaxy S23

¿Eres de esos usuarios que están acostumbrados a cargar su móvil de forma inalámbrica? En Amazon podrás encontrar dos alternativas que no solo te permitirán cargar tu Galaxy S23 de forma inalámbrica, también te darán la posibilidad de hacerlo usando el cable (viene incluido en la mayoría de los cargadores inalámbricos).

Cargador inalámbrico oficial de Samsung

¿Quieres aprovechar la carga inalámbrica de 15W que poseen los nuevos Galaxy S23 de Samsung? Pues qué mejor que ir a por el cargador inalámbrico fabricado por la propia compañía.

A diferencia de otras opciones que podemos hallar en el mercado, el llamado “Samsung Wireless Charger Pad” incluye un cargador de 25W. En resumen, si tienes la versión base del Galaxy S23, podrías aprovechar este combo para adquirir el cargador de cable y el cargador inalámbrico (incluye cable tipo USB-C a USB-C).

Precio: 29,90 €.

Cargador inalámbrico INIU

Considerado como una de las mejores alternativas al cargador inalámbrico oficial de Samsung, el INIU Rapid Stand logra destacar entre el resto de las opciones que podemos encontrar en Internet.

Compatible con las tres versiones que del Galaxy S23 que Samsung lanzó en todo el mundo, este producto incluye solo funciona con aquellos dispositivos móviles que soporten una carga inalámbrica de hasta 15W.

Precio: 17,99 €.

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos echarle un vistazo a estas fundas para el Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra, ¡es imprescindible que protejas tu móvil!