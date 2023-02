El Samsung Galaxy S23 Ultra ya está en el mercado, así que llegó el momento de enfrentarlo con el Galaxy S22 Ultra del año pasado. Luego de que el CEO de Nothing se burlara de la falta de innovación del Galaxy S22 Ultra, quizás tú también te estás preguntando si Samsung realmente está timando a los usuarios con un nuevo móvil que no mejora en casi nada al anterior o si, por el contrario, la gente se está dejando llevar por las apariencias. Hemos preparado una comparativa a fondo entre ambos móviles para descubrirlo.

No hay que ser un genio para darse cuenta de que el Samsung Galaxy S23 Ultra no ha incluido ningún cambio significativo en diseño, pero eso no quiere decir que por dentro sea igual. Precisamente, es en el interior de los Galaxy S23 Ultra y Galaxy S22 Ultra donde encontraremos sus principales diferencias. Así que vamos a destriparlos para saber si vale la pena dar el salto a la nueva generación o si es mejor quedarse con el Galaxy S22 Ultra.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Samsung Galaxy S22 Ultra

Como puedes ver en la imagen, no hay prácticamente diferencias en diseño entre estos dos móviles. Lo único destacable es que las lentes de la cámara del S23 Ultra son un poco más gruesas y robustas debido a la inclusión de un sensor principal de mayor resolución y de un nuevo cristal protector. Por lo demás, son exactamente iguales. Diferencias más sustanciales encontrarás en tabla de especificaciones comparativa: Especificaciones Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Dimensiones y peso 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. 234 gramos. 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. 229 gramos. Pantalla 6,8″ QHD+ (3088 x 1440 píxeles) con panel curvo Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, 501 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+, relación cuerpo-pantalla del 89,87 % y protección Gorilla Glass Victus 2. 6,8″ QHD+ (3088 x 1440 píxeles) con panel curvo Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, 500 ppi, brillo máximo de 1750 nits, HDR10+, relación cuerpo-pantalla del 89,72 % y protección Gorilla Glass Victus+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. EE.UU.: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730.

Europa: Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD. RAM 8 o 12 GB (LPDDR5+). 8, 12 o 16 GB (LPDDR5). Almacenamiento 256 GB o 512 GB o 1 TB (UFS 4.0). 128, 256, 512 GB o 1 TB (UFS 3.1). Cámara Trasera 12 MP, ultra gran angular:

-Tamaño de píxel: 1.4 μm

-Campo de visión: 120˚

-Apertura: f/2.2

-Con Dual Pixel AF

200 MP, gran angular:

-Tamaño de píxel: 0.6 μm (12 MP 2.4μm)

-Campo de visión: 85°

-Apertura: f/1.7

-Con PDAF y OIS

10 MP, teleobjetivo:

-Con Dual Pixel AF

-Tamaño de píxel: 1.12 μm

-Campo de visión: 11˚

-Apertura: f/4.9

-Tamaño del sensor: 1/3.52″

-Zoom óptico 10x (híbrido de hasta 100x)

10 MP, teleobjetivo:

-Con Dual Pixel AF

-Tamaño de píxel: 1.12 μm

-Campo de visión: 36˚

-Apertura: f/2.4

-Tamaño del sensor: 1/3.52″

-Zoom óptico 3x 12 MP, ultra gran angular:

-Tamaño de píxel: 1.4 μm

-Campo de visión: 120˚

-Apertura: f/2.2

-Con Dual Pixel AF

108 MP, gran angular:

-Tamaño de píxel: 0.8 μm (12 MP 2.4μm)

-Campo de visión: 85°

-Apertura: f/1.8

-Con PDAF y OIS

10 MP, teleobjetivo:

-Con Dual Pixel AF

-Tamaño de píxel: 1.12 μm

-Campo de visión: 11˚

-Apertura: f/4.9

-Tamaño del sensor: 1/3.52″

-Zoom óptico 10x (híbrido de hasta 100x)

10 MP, teleobjetivo:

-Con Dual Pixel AF

-Tamaño de píxel: 1.12 μm

-Campo de visión: 36˚

-Apertura: f/2.4

-Tamaño del sensor: 1/3.52″

-Zoom óptico 3x Cámara Frontal 12 MP:

-Tamaño de píxel: 1.12 μm

-Campo de visión: 80˚

-Apertura: f/2.2 40 MP:

-Tamaño de píxel: 0.7 μm (10 MP 1.4 μm)

-Campo de visión: 80˚

-Apertura: f/2.2 Conectividad WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE para el S23 Ultra y Bluetooth 5.2 para el S22 Ultra, NFC, USB-C 3.2, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo con Dolby Atmos, resistencia al agua IP68, lector de huellas ultrasónico bajo pantalla, desbloqueo facial 2D, Samsung DeX, Samsung Pay y S-Pen incorporado (solo el modelo Ultra). Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Compatible con carga inalámbrica Fast Wireless Charging 2.0 (15 W). Sistema operativo Android 13 con One UI 5.1. Android 12 con One UI 4.1. (Actualizable a One UI 5 y Android 13). Precio Desde 1409 €. Desde 1259 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Prácticamente la misma pantalla, pero con diferentes curvaturas y protecciones

El Samsung Galaxy S23 Ultra ofrece un agarre un poco mejor al contar con una curvatura en los laterales de la pantalla menos pronunciada que la del S22 Ultra. Además, ofrece una mejor protección ante caídas y arañazos al contar con el nuevo cristal Gorilla Glass 2 que en teoría es más resistente a impactos que el Gorilla Glass Victus+ del S22 Ultra. Asimismo, hay que decir que el S23 Ultra tiene un marco de aluminio ligeramente más grueso y botones de encendido y volumen más grandes y cómodos de pulsar.

Aunque parecen que usan la misma pantalla, ya que ambas son de 6,8 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco variable de 120 Hz y hasta 1750 nits de brillo, realmente el S23 Ultra utiliza un panel OLED E6 que es un poco más avanzado y mejor en términos de colores que el que monta el S22 Ultra. Sin embargo, la diferencia no es tan grande para notarla.

El salto en potencia es brutal

Con el Galaxy S23 Ultra, Samsung acabó con la tradición de lanzar sus buques insignia con procesadores distintos según la región. El Galaxy S22 Ultra llegó con un Snapdragon 8 Gen 1 en Estados Unidos y un Exynos 2200 en Europa, mientras que el Galaxy S23 Ultra ha llegado con Snapdragon 8 Gen 2 en todas partes del mundo. Específicamente, el último flagship de Samsung monta un procesador personalizado llamado Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que es básicamente una versión overclockeada del chip original de Qualcomm.

No suficiente con utilizar el procesador más potente del momento, el Galaxy S23 Ultra también incluye las tecnologías de RAM y almacenamiento más rápidas de la actualidad: LPDDR5+ y UFS 4.0. Todo esto hace que su rendimiento sea superior al del Galaxy S22 Ultra que usa RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1. Y no lo decimos nosotros, lo confirman los principales benchmarks del mundillo:

De acuerdo a las pruebas de rendimiento, el Galaxy S23 Ultra es mejor que el Galaxy S22 Ultra no solo en potencia bruta, sino también en eficiencia energética y rendimiento en juegos (al compararlo con la variante con Snapdragon 8 Gen 1, que es la mejor del S22 Ultra).

Asimismo, hay que decir que el S23 Ultra ha llegado con Android 13 de fábrica y 4 grandes actualizaciones de Android confirmadas. En cambio, el S22 Ultra viene con Android 12 de serie (ya puede actualizar a Android 13) y 4 grandes actualizaciones de Android confirmadas. Eso significa que el S23 Ultra actualizará hasta Android 17, mientras que el S22 Ultra se quedará en Android 16.

La cámara ofrece el doble de resolución, ¿pero mejora realmente?

La única diferencia en cámara que ha incluido el Galaxy S23 Ultra la encontramos en el sensor principal, que no es de 108 MP como el del S22 Ultra. Utiliza un nuevo sensor de 200 MP que teóricamente debería garantizar un mejor rendimiento fotográfico. Recuerda que en la fotografía móvil los megapíxeles no son tan importantes como parece. No esperes salir a hacer fotos de 200 megapíxeles todo el tiempo. De hecho, ambos móviles sacan fotos de 12 megapíxeles la mayor parte del tiempo, que es el modo por defecto.

Eso sí, el sensor del S23 Ultra combina 16 megapíxeles en uno solo para sacar fotos mejor iluminadas y con más detalles que las del sensor del S22 Ultra, el cual solo puede combinar 9 píxeles en uno. Otra mejora de la cámara del Galaxy S23 es la mayor velocidad de obturación, por lo que tarda menos en cada disparo.

Ahora bien, ¿todas estas mejoras se notan en las fotos reales que saca el S23 Ultra? Júzgalo tú mismo:

Definitivamente, hay una mejora evidentemente, aunque no es tan significativa como para decantarse por un móvil u otro. Por cierto, no queremos dejar de mencionar que la cámara frontal del Galaxy S22 Ultra es de 40 MP, mientras que la del S23 Ultra es de solo 12 MP. Eso sí, esto no quiere decir que la cámara selfie del S23 Ultra sea peor, pues en los test de cámara no se ha demostrado. Prácticamente, no hay diferencias en las selfies de estos dos móviles.

Altavoces mejorados y autonomía parecida

Si bien utilizan los mismos altavoces estéreos, los del Galaxy S23 Ultra han sido afinados por la compañía AKG Acoustics, ¡y se nota! No solo se escuchan más fuerte, sino también más claros y definidos en volúmenes bajos. Ahora bien, si sueles escuchar música con auriculares, evidentemente esta mejora no tendrá ninguna importancia para ti.

En cuanto a autonomía, los dos móviles utilizan una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Sin embargo, el Galaxy S23 Ultra puede ofrecer un poco más de duración de batería, según los tests. Samsung estima que el S23 Ultra durará 99 horas en reposo, un 22% más que la versión anterior. Aun así, ninguno te garantizará una autonomía de 2 días.

Galaxy S23 Ultra o Galaxy S22 Ultra, ¿cuál vale más la pena comprar?

Actualmente, el Samsung Galaxy S23 cuesta 1409 € (8 GB + 256 GB) y el Galaxy S22 Ultra vale 994 € (8 GB + 256 GB) en Amazon. La diferencia de precio es abismal. Si quieres un smartphone prémium y tu presupuesto es de 1000 €, evidentemente te recomendamos quedarte con el S22 Ultra. No vale la pena gastar casi 500 € por un modelo cuyas mejoras en potencia y cámara no notarás en el uso diario.

Ahora bien, una vez que el precio de estos dispositivos empiece a igualarse y la diferencia sea menor a 150 €, está claro que deberías elegir al mejor de los dos: el Galaxy S23 Ultra. Te llevarás así un móvil más potente para juegos, con mejor cámara y con un año más de soporte oficial.

Y si ya tienes un Galaxy S22 Ultra, no te recomendamos dar el salto porque no hay ninguna innovación significativa por la que valga la pena cambiar de móvil. Mejor espera a la siguiente generación donde seguramente Samsung podrá añadir más novedades que merezcan tu inversión.