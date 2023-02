En nuestro artículo de características y precios de los Galaxy S23 ya habíamos dejado caer que lo nuevo de Samsung nos parecía muy continuista. Salvo por las mejoras en cámara y procesador, estamos antes una nueva serie de móviles que se distancia muy poco de la anterior. Carl Pei, el CEO de la marca Nothing, ha tenido la misma impresión que nosotros y ha compartido este sentimiento en Twitter donde puso un tweet que incendió las redes.

Pei primeramente publicó una encuesta para consultar con su comunidad si los Galaxy S23 les parecían emocionantes o aburridos (por apenas un 10% de diferencia ganó la opción «aburridos»). En el tweet de la encuesta anexó el meme que verás a continuación y que muestra a un hombre feliz con una nueva camiseta, que es exactamente igual a la que lleva puesta, haciendo alusión directa a que el Galaxy S23 Ultra es igual al Galaxy S22 Ultra.

Es un meme duro de digerir para los fanáticos de Samsung, pero tiene razón

Carl Pei, co-fundador de OnePlus y actual líder de una de las marcas emergentes más prometedoras en el mercado de móviles, tiene argumentos bastante sólidos para criticar el continuismo de la serie Galaxy S23. Para empezar, sus propios dispositivos respaldan su visión de ofrecer diseños rompedores y diferentes a todo lo que se ha visto en el mercado. Solo basta con echarle un vistazo a los Nothing Phone (1), Nothing Ear Stick y Nothing Ear (1) para darse cuenta de ello.

Además, está a la vista de todos que no hay diferencias en el diseño de los Samsung Galaxy S23 Ultra y S22 Ultra. Compruébalo tú mismo:

Es probable que Samsung conteste a Nothing, pues ya lo hicieron cuando se burlaron de la falta de innovación del iPhone 14. Sin embargo, es cierto que la marca surcoreana no entra en reyertas públicas con empresas que no son de su jerarquía, por lo que lo normal sería que Samsung no responda a la burla.

A favor de Samsung, hay que decir que un año no es suficiente para incluir muchas innovaciones en un móvil. Bastante han conseguido con mejorar la potencia, cámara y durabilidad de la generación anterior en apenas un año. Ahora bien, se agradecería que probaran con diseños diferentes para al menos poder distinguir las distintas generaciones visualmente. Esperemos que Carl Pei dé el ejemplo con el futuro Nothing Phone (2) que llegará en el algún momento de este año. Y tú… ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que tiene razón Carl Pei?