Si quieres saber cuáles son los mejores cargadores para el Samsung Galaxy S23 FE has llegado al artículo correcto. Esto lo decimos porque aquí encontraras una lista de diferentes tipos de cargadores que funcionarán perfectamente para tu S23 FE.

En caso de que no lo sepas, el Galaxy S23 FE cuenta con carga inalámbrica. Sabiendo eso, hemos preparado una selección no solo de cargadores para que lo cargues en alguna toma de corriente de tu casa, sino también de cargadores inalámbricos y cargadores para el coche. Específicamente, te mostraremos los tres mejores de cada tipo.

Lo tres mejores cargadores para el Samsung Galaxy S23 FE

Adicionalmente, como el S23 FE tiene una carga rápida de 25 W y un puerto USB-C, debes saber que los cargadores que te mostraremos tienen este mismo puerto USB y soportan dicho nivel de carga rápida. Sin más preámbulos, los mejores cargadores básicos para el Samsung Galaxy S23 FE son los siguientes:

Cargador GLNoblecable, el cargador más económico que viene con un cable USB-C

El primer cargador de esta lista es el cargador GLNoblecable. Viene con un cable USB-C que mide 1,8 metros. Además, cuenta con la tecnología de ajuste de salida inteligente (IOA por sus siglas en inglés) que le permite monitorear el flujo de corriente y adaptarse a la cantidad de energía que requiera tu móvil, lo que lo hace muy seguro de usar.

También posee varias certificaciones de seguridad, entre ellas: UL, CE, FCC y RoHS. Lo mejor de todo, es que es el más económico de todos los que verás de esta parte de la lista (11,99 €).

Cargador Samsung, porque no podía faltar el cargador original

Es poco probable que consigas un cargador para tu Samsung Galaxy S23 FE que sea mejor que uno creado por Samsung. Sabiendo esto, no podíamos hacer esta lista sin darle un lugar al cargador de Samsung.

En cuanto a lo que ofrece este cargador, no es nada más y nada menos que una total compatibilidad con tu Galaxy S23 FE. Su precio es de 13,39 €. El único detalle es que no incluye un cable USB-C, pero es un cargador original de Samsung, por lo que el precio lo vale y aún puedes conseguir el cable aparte.

Paquete de dos cargadores Wiomeog, para que te lleves dos cargadores que incluyen un cable USB-C

Lo único que puede ser mejor que un cargador son dos cargadores. Por eso, en esta parte de la lista decidimos agregar el cargador Wiomeog el cual no es un solo cargador, sino un paquete que trae dos cargadores y cada uno viene con un cable USB-C.

Cada cargador cuenta con varios sistemas de seguridad que evitan sobrecalentamientos, sobrecargas y posibles cortocircuitos. Por su parte, cada cable USB-C mide dos metros. El paquete con los dos cargadores y los dos cables USB-C tiene un coste de 19,99 €, uno más que justificado tratándose de un paquete de dos cargadores y dos cables.

Estos son los mejores cargadores de coche para el Samsung Galaxy S23 FE

Ahora que ya hemos terminado de mostrarte todos los cargadores básicos para el Samsung Galaxy S23 FE, es el turno de que sepas cuáles son los tres mejores cargadores para coche compatibles con este móvil. Sin más introducciones, los tienes justo aquí:

Cargador para el coche ASKUBSKU, uno que te ofrece 12 meses de garantía

El primer cargador de esta sección de la lista es el cargador para el coche ASKUBSKU. Este cargador cuenta con dos puertos USB: un tipo A (el de los ordenadores) y otro tipo C. Gracias a esta peculiaridad tiene la capacidad de cargar dos móviles en cada puerto.

Cuenta con una luz led que te permite encontrarlo cuando estés dentro de tu coche y todo esté oscuro. También viene con un cable USB-C de un metro y tiene un chip de seguridad que lo mantiene protegido de posibles sobrecargas, sobrecalentamientos o cortocircuitos. Su valor es de 21,99 € y te ofrece 12 meses de garantía.

Cargador para el coche ACAGET, otra buena opción para considerar

Si el primer cargador que te hemos mostrado no ha sido de tu agrado, deberías darle la oportunidad al cargador para el coche ACAGET y cuyo valor es de 23,99 €. Al igual que el cargador que te mostramos anteriormente, también tiene un puerto tipo C y otro tipo A, la capacidad de cargar dos móviles al mismo tiempo en cada puerto y viene con un cable tipo C de un metro.

Está hecho de una aleación de aluminio que no solo le da un mejor acabado, sino que le proporciona una mayor resistencia. Posee un sistema de seguridad que evita cortocircuitos y sobrecalentamientos. Otra cosa que también tiene en común con el cargador que te mostramos anteriormente es que tiene garantía, pero solo por seis meses.

Cargador para el coche Samsung, porque el original suele ser la mejor opción

También podemos conseguir cargadores para el coche de Samsung. Al igual que los demás cargadores que te mostramos, posee un puerto tipo C y otro tipo A que te sirven para cargar dos smartphones de forma simultánea. En Amazon lo puedes conseguir por 36,90 €, pero el único detalle es que, al igual que el cargador Samsung que te mostramos en la otra sección, este no viene con un cable USB-C.

Sin embargo, tener un cargador original tiene sus ventajas. Su capacidad de carga rápida llega a 45 W, superando por mucho los 25 W que maneja el S23 FE. Esto no es algo negativo porque te puede servir para cargar otros móviles o tablets que tengan una mayor capacidad de carga y de igual forma cargará tu smartphone sin problemas.

¿Y cuáles son los mejores cargadores inalámbricos para el Samsung Galaxy S23 FE?

Ya te mostramos los cargadores básicos y para el coche. Lo único que te falta es que sepas cuáles son los tres mejores cargadores inalámbricos para el Samsung Galaxy S23 FE. No esperes más que aquí están:

Cargador inalámbrico AGPTEK, un cargador que viene en varios colores diferentes

El primero en esta parte de la lista es el cargador inalámbrico de AGPTEK. Se trata de un cargador que no solo es compatible con el S23 FE, sino con una amplia gama de móviles y tablets. Además, lo puedes conseguir en muchos colores diferentes tales como negro, verde, azul, blanco, plateado y muchos otros más.

Posee una base de aluminio que le ayuda a disipar el calor y su superficie está hecha de vidrio templado con propiedades antideslizantes. También tiene una luz LED que es de color azul mientras está cargando el móvil y que cambia a verde cuando la carga está completa. Lo mejor de todo, es que viene con un cable USB-C y es el más económico de todos (13,49 €).

Cargador inalámbrico Samsung, el cargador que te permite cargador dos dispositivos diferentes

Como era de esperarse, en esta lista no podía faltar un cargador inalámbrico de Samsung. Lo que más te va a gustar no es solo que sea un cargador de la misma marca que tu S23 FE, sino que puede cargar tu móvil y tus auriculares Bluetooth al mismo tiempo.

Para evitar sobrecalentamientos, posee un sistema de refrigeración directa por aire. Al igual que el resto de modelos de cargadores Samsung que te hemos mostrado, tampoco viene con cable USB, pero si te interesa, su coste es de 39,99 €.

Cargador inalámbrico Seacosmo, de los mejores cargadores para el Samsung Galaxy S23 FE

Si quieres un cargador que no solo te permita cargar tu S23 FE, sino también tu reloj inteligente y tus auriculares Bluetooth, lo que estás buscando es el cargador inalámbrico Seacosmo. Además, es muy seguro de usar, ya que tiene las certificaciones de seguridad Qi internacional, CE y FCC.

También tiene protección contra sobrecalentamientos y sobrecargas. Asimismo, está hecho de acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS por sus siglas en inglés). Viene con un cable USB-C de 90 centímetros, un cargador clásico de 18 W y su coste es de 41,99 €. Sin duda tiene el mayor coste de todos, pero al ver todo lo que ofrece es algo más que justificado.

¿Y cuál de todos estos cargadores es el que has decidido comprar?