Instagram lanzó Reels el año pasado como una estrategia para competir directamente con TikTok, ganar cuota de mercado y ganar más usuarios en su plataforma. La competencia es tal que Instagram ya no promociona los vídeos de TikTok dentro en su plataforma. El nuevo formato de vídeo permite ver y crear vídeos cortos de 30 segundos y añadirle el audio deseado.

Los Reels han sido un éxito, mayormente entre adolescentes y han ganado popularidad, entre otras cosas por la facilidad que tienen estos vídeos para hacerse virales. Sin embargo, problemas no le faltan a esta funcionalidad de Instagram, este artículo lo hicimos para ayudarte a solucionarlos.

Los problemas de la app no distinguen entre un móvil de gama alta a uno de hace varios años. Incluso si tienes poca memoria disponible en tu smartphone puedes disfrutar de los Reels en Instagram Lite. Ahora, ¡vamos a solucionar estos fallos!

¿No puedes ver Reels en Instagram?

Con el tiempo que tiene Reels aún hay algunos usuarios que reportan no haber podido gozar aún de la última función de Instagram. Este problema afecta sobre todo a los creadores de contenido, pues no han podido ponerse al día con este popular formato.

La falta de Reels en tu móvil puede tener que ver con la configuración de tu cuenta, sin embargo, una de las soluciones que te daremos a continuación puede solucionarlo.

Consulta todas las secciones de Instagram a ver si en alguna de ellas puedes ver Reels

Los Reels pueden verse en varios espacios diferentes de Instagram. Busca en todas las secciones que te mencionamos a continuación.

Busca la sección de Reels: la parte inferior central de Instagram es la sección principal para ver Reels. Al tocar ese botón podrás ver vídeos en este formato de personas de todo el mundo.

Busca Reels directamente en el perfil de alguien: entra directamente en el perfil de alguien y observa si te aparece la galería de este formato.

Abre la sección nueva publicación: esto es para hacer Reels, sin embargo puedes certificar que no te aparecen estos vídeos si tampoco los puedes hacer. Esta sección se abre en el ícono '+' en la esquina superior izquierda o puedes deslizar el dedo hacia la pantalla de la cámara en Instagram y ver si te aparece abajo la opción de crear Reels.

Busca en la sección explorar: esta sección es en la que aparece una lupa. Al ingresar en ella debe aparecer en la parte superior derecha un vídeo con el símbolo de Reels.

Actualiza la app de Instagram

Parece obvio, pero es posible que por diferentes causas la app no se haya actualizado. Así que lo mejor será ir a la tienda de aplicaciones, sea Google Play o AppStore según el sistema operativo de tu móvil y ver si tienes disponible una actualización para Instagram.

Cierra sesión en tu cuenta de Instagram y vuelve a iniciarla

Si aún actualizando la app no aparecen los Reels, puedes tratar de solucionarlo cerrando sesión y volver a iniciarla.

Para cerrar sesión vas a la esquina inferior derecha e ingresas a tu perfil, después vas al menú con las 3 líneas en la parte superior derecha, ingresas a la configuración y en la parte inferior aparece la opción de cerrar sesión.

Ahora puedes iniciar sesión como lo haces normalmente y verificar si apareció la sección de Reels.

Limpia el caché de Instagram

El uso de Instagram constantemente hace que a lo largo del tiempo se almacenen datos de caché. El exceso de estos datos puede hacer que algunas funciones de la app no funcionen correctamente.

Para borrar estos datos en Android mantén presionado el logo de la app de Instagram, te va a salir un cuadro y vas a pinchar en la ‘i’ que dice información. Posteriormente vas a donde dice ‘Almacenamiento y caché’ y después seleccionas ‘Borrar caché’.

Desinstala Instagram y vuelve a instalarla

Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, quizás debas eliminar la app de tu móvil e instalarla de nuevo. Esto puede hacer que al descargarla de nuevo tengas acceso a funciones que antes no tenías.

¿Tus Reels de Instagram no aparecen en el feed?

Sumarte al último formato de Instagram no solo te ayuda a tener mayor alcance, también, Instagram permitirá monetizar los Reels. Si quieres sacar provecho de esta función debes saber que algunos usuarios han reportado que cuando hacen un Reels, incluso habilitando la opción ‘Mostrar en el feed’ en Instagram no aparecen para que otros usuarios los vean en dicho feed.

Encontrar una solución para este problema no es sencillo. Puedes intentar con las soluciones al problema anterior o si puedes ver tus vídeos en la galería de Reels de tu perfil de Instagram, puedes añadirlos a la galería de tu perfil y tus seguidores podrán ver tus Reels en sus feeds.

Para hacer esto debes ir a la pestaña de Reels ubicada en tu perfil. Después seleccionas un vídeo de esa pestaña y tocas en los 3 puntos en la parte inferior del vídeo. Luego seleccionas la opción ‘Agregar a la cuadrícula de perfil’. Ahora tus Reels aparecerán en el feed de tus seguidores.

¿No se publican tus Reels de Instagram?

Este problema parece recurrente en algunos usuarios, independientemente del dispositivo que usen, la falla aparece si tus Reels no se cargan en Instagram y aparece un mensaje que dice “No se pudo agregar el clip”. Entre las soluciones están borrar la memoria de caché o reiniciar el móvil, si embargo, parece que la solución para un usuario no siempre funciona para otro. Si no se soluciona, puedes intentar con las soluciones para ver los Reels de Instagram.

¿Quién puede ver mis Reels de Instagram?

Si solo tus seguidores pueden ver tus Reels y quieres que todo el mundo los vea entonces debes configurar la privacidad de tu cuenta, pero, ¿cómo lo haces?

Los Reels, pueden estar en tu perfil el tiempo que desees. La visibilidad de estos varía según la privacidad de tu cuenta, si está configurada como pública o privada. Entonces, si quieres que todo el mundo pueda ver tus Reels y aparezcan en la sección ‘Explorar’ o, por el contrario, si quieres que solo los vean tus seguidores necesitas configurar la privacidad de tu cuenta.

Para modificar la privacidad debes ir a tu perfil, seleccionas las opciones en las 3 líneas de la parte superior derecha, ahí seleccionas ‘Configuración’ en la parte inferior. Pinchas en ‘Privacidad’ y ahora eliges si quieres tu cuenta privada o pública, en caso de querer que sea privada el botón debe estar hacia la derecha, si la quieres pública, a la izquierda.

Si hiciste tu perfil público y dependiendo de la calidad del contenido que publicaste, ahora tu alcance podrá ir más allá de tus seguidores.

Con estos trucos ya debes haber resuelto lo que te impedía sumarte al último formato de Instagram. Ahora puedes ver los Reels que otras personas hacen y hacer los tuyos. ¿Sabes cómo crearlos? Crea los mejores Reels y sorprende a tus seguidores. Ahora solo te queda una cosa por hacer, sacarle provecho a esta función.