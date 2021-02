¿Eres creador de contenido en Instagram? ¿Te especializas en los Reels? Instagram anunció recientemente que están realizando una serie de cambios que te interesarán. Estos cambios tienen que ver con el algoritmo de recomendación de Reels que se ha mejorado para priorizar el contenido de calidad y dejar de promocionar el contenido reciclado, proveniente de otras aplicaciones.

Para aclarar un poco más las cosas, la cuenta @creators de Instagram publicó una lista de nuevas prácticas recomendadas para que los creadores sepan qué tipo de Reels será más promocionado ahora por el algoritmo. Una de las cosas que no recomienda hacer Instagram es publicar Reels reciclados de otras apps, como los vídeos con marca de agua de TikTok que abundan ahora mismo en la plataforma.

Así que, si conseguías buenos resultados publicando tus vídeos en TikTok y luego en Instagram, esto ya no te funcionará. Pero no te preocupes, a continuación, te decimos qué deben tener tus Reels (y qué no) para ser promocionados por el algoritmo, según la propia Instagram.

Consejos de Instagram para que tus Reels sean más vistos: no los copies de TikTok

En su lista de cosas que no se deben hacer si quieres destacar en la sección de Reels, Instagram ha sido enfática y ha dicho que no promocionará los vídeos que son “visiblemente reciclados de otras apps”. Es decir, vídeos que tengan un logo o una marca de agua, como los de TikTok. Sin embargo, eso no significa que Instagram ya no permita subir vídeos con estas características. Solamente no los promocionarán a la gente que no te siga y, por tanto, serán poco vistos.

La lista de completa de lo que Instagram no promociona en los Reels es la siguiente:

Vídeos borrosos por ser de baja resolución.

por ser de baja resolución. Contenido con logos o marcas de agua .

. Vídeos subidos con un marco alrededor .

. Aquellos vídeos donde el texto cubre la mayor parte de la imagen.

Y las buenas prácticas, las que hacen que el algoritmo te promocione al hacer Reels, son las siguientes:

Contenido que divierta y entretenga a la gente (vídeos graciosos o que llaman la atención).

a la gente (vídeos graciosos o que llaman la atención). Los vídeos que inspiran o crean tendencias que los demás creadores siguen.

que los demás creadores siguen. Aquellos que hacen uso de las herramientas con creatividad (filtros, texto, efectos de cámara, etc.).

con creatividad (filtros, texto, efectos de cámara, etc.). El formato vertical es casi una obligación.

es casi una obligación. Usar música de la biblioteca de Instagram o los sonidos que se encuentran en Reels.

o los sonidos que se encuentran en Reels. Hacer cosas originales o únicas.

Tal como puede ver, el algoritmo que se encarga de recomendar los Reels no ha cambiado mucho que digamos. El cambio más importante es el de dejar de promocionar los vídeos de TikTok u otras plataformas, lo cual era algo que se esperaba. No tenía ningún sentido que los Reels se usaran para promocionar a la competencia.

Puedes quitar la marca de agua a los vídeos de TikTok

Ahora bien, si eres uno de los tantos creadores que publicaba sus vídeos de TikTok en Instagram, esta es una mala noticia para ti. Tendrás que hacer contenido para cada plataforma y trabajar doble. Sin embargo, si eres listo, simplemente mira este tutorial de cómo eliminar la marca de agua en los vídeos de TikTok. Así, podrás seguir haciendo lo que venías haciendo hasta ahora sin que el algoritmo te perjudique.