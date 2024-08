Las tendencias vienen y van en TikTok, eso todos lo sabemos. Por eso no extraña que surjan nuevos términos o estilos de vídeos para seguir con la onda, como Just Give Me My Money o Si No Quieres No. En esta ocasión, por supuesto, tocaremos la novedad del momento: el término “demure”, que para los que hablan inglés es bastante obvio, contrario a los hispanohablantes. Pues bien, aquí revelaremos el misterio sobre de qué va todo esto de ser muy “demure”.

Desde el origen de esta tendencia hasta sus usos más comunes, la tendencia “demure” no tiene demasiado tiempo de haber surgido y ya es todo un hit en la red social de TikTok. Tiene mucho que ver con un estilo de vida particular entre las chicas, el cual es todo lo opuesto a lo escandaloso.

Qué significa “demure” en español: todo sobre el nuevo trend de TikTok

Sin rodeos, demure en español significa “recatado, modesto, solemne o serio”. La persona encargada de introducir este término en TikTok fue Jools Lebron, en un vídeo del 2 de agosto en el que enseñaba su look para ir al trabajo, un estilo con tan solo lo justo de maquillaje, el cabello bien hecho, junto a un perfume discreto. Todo esto lo acompañó con el término “very demure”, y allí empezó la tendencia.

El vídeo en cuestión alcanzó millones de vistos en poco tiempo, convirtiéndose en la nueva tendencia viral. Lebron no desperdició la oportunidad para sacar muchos otros vídeos con el mismo estilo, demostrando cómo se puede ser una “demure diva”. El look puede aplicar para prácticamente cualquier situación: para salir al parque, ir a una entrevista de trabajo, a la hora de comer, etc.

No tardaron en subirse al bote “demure” algunas celebridades famosas, como Lindsay Lohan, Kameron Saunders e incluso Netflix, con clips de vídeo de alguna de sus series más “demure”. Y así como lo han hecho los famosos, muchas otras personas en TikTok se hacen eco del trend “demure”, posteando sus propias formas de lucir de esta manera para no perderse la nueva moda.

Algunos ejemplos de íconos que son realmente “demure”, en palabras de Lebron, son personajes conocidos como Marge Simpson o Rory Gilmore. ¿Lo opuesto a demure? Identidades escandalosas y poco consideradas como Bart Simpson.

Hasta el momento, más de 13 mil vídeos utilizan el audio de los vídeos de Lebron para sus propias creaciones. Este nuevo trend es inofensivo y quizá resulte inspirador para las personas que estén buscando una nueva identidad en cuanto a su apariencia durante el verano.