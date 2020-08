¿Quieres compartir un vídeo de TikTok, pero no te gusta que aparezca la marca de agua? No te preocupes, no hace falta que te descargues un editor de vídeos, pues hay una app gratuita y muy simple de utilizar que te permite quitar la marca de agua en dichos vídeos en cuestión de minutos.

Cómo eliminar la marca de agua de un vídeo de TikTok

Antes de que te expliquemos paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder quitarle la marca de agua a los vídeos de TikTok, es necesario que descargues la aplicación Remove & Add Watermark. Puedes descargarla de forma gratuita desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Una vez descargada e instalada, deberás descargar el vídeo de TikTok al que le deseas quitar la marca de agua. ¿No sabes cómo descargar los vídeos? No te preocupes, aquí te mostramos 3 maneras de descargar vídeos de TikTok en tu smartphone.

Teniendo el vídeo descargado en tu móvil, deberás seguir estos pasos para poder remover la marca de agua de TikTok en los vídeos:

Lo primero que tendrás que hacer es abrir la app Remove & Add Watermark .

. Por consiguiente, deberás pinchar en la opción que dice Selecciona vídeo .

. Pincha en Remover logo.

Elige la app en donde se almacenan tus vídeos ( Archivos en nuestro caso).

en nuestro caso). Selecciona el vídeo al que le deseas quitar la marca de agua de TikTok.

Utiliza el recuadro que se muestra en la pantalla para evitar que salga la marca de agua de TikTok.

Una vez realizado el paso anterior, pincha en Guardar .

. Espera a que se procese el vídeo editado.

Habiendo terminado el post-procesamiento del vídeo, deberás pinchar en la palomita que se ubica arriba a la derecha de la pantalla para ver el resultado.

Sin mucho más que añadir, es necesario que cuentes con la app de TikTok instalada en el móvil para poder quitarle la marca de agua a los vídeos que descargaste en tu terminal. Si bien se puede quitar la marca de agua al usar TikTok sin descargar la aplicación, no lo recomendamos, ¿por qué? Porque a veces el resultado del post-procesamiento termina no siendo el esperado.