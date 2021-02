En WhatsApp te habrá pasado que logras ver la última conexión de un contacto pero de otros no. Eso tiene un motivo específico, y no se trata de un error ni nada por el estilo. ¿Quieres saber por qué sucede eso? Pues veamos un poco el tema…

¿Por qué no logras ver la última conexión de tus contactos en WhatsApp?

Primero debes saber que la última conexión de WhatsApp se refiere a la última vez que un contacto estuvo en línea, es decir, la última ocasión en la que entró a la aplicación. Eso puede activarse o desactivarse con un cambio en los ajustes de la app.

Si no logras ver la conexión de WhatsApp de algún contacto puede ser por dos motivos:

Tu contacto ha desactivado la última vez en los ajustes

Cuando una persona deshabilita la última conexión, nadie podrá ver cuando fue la última vez en que esa persona estuvo en línea en la app. En tal caso, solo se podrá ver cuando esté conectado en WhatsApp (en línea) pero no saltará el anuncio de “últ. vez hoy a las …” cuando ya no lo esté.

Sin embargo, si esa persona tiene desactivada la opción, tampoco podrá ver la última vez de los demás.

Tienes la última conexión desactivada y no te habías percatado

Si de plano no logras ver la última conexión de ninguno de tus contactos, es posible que sea porque tú tienes ese ajuste desactivado y no lo sabías. Como te dijimos, aquel que tiene inhabilitada la opción, no podrá ver esa información de sus amigos. Y, para lograr ver la conexión solo debes activar el ajuste.

¿Cómo puedes activar o desactivar la última conexión de WhatsApp?

Para activar o desactivar esta opción debes seguir los siguientes pasos:

1. Entra a WhatsApp.

2. Pulsa en los 3 puntos verticales de la derecha.

3. Ingresa en “Ajustes”

4. Ve a “Cuenta”

5. Entra en “Privacidad”.

6. Selecciona “Hora de últ. vez”

7. Ahí, podrás escoger entre “Todos”, “Mis contactos” y “Nadie”.

Pero, ¿qué son esas últimas opciones? “Todos” se refiere a que cualquier persona podrá ver tu conexión. Cualquiera que te tenga agregado en WhatsApp verá esa info, aun cuando tú no lo hayas agregado.

Si escoges “Mis contactos” solo las personas que tengas agregadas verán tu última vez. Ya te decimos que nuestra recomendación es que selecciones esa opción, así no compartes información con personas que no conoces. Hay que aclararte que con esa opción solo verás la conexión de esos contactos que te tengan agregado y que también tengan esto activado.

Por último, cuando seleccionas “Nadie” estarás impidiendo que cualquier usuario de WhatsApp vea eso de ti. Si te ha pasado que tampoco sabes por qué no parece el doble check azul en algunas ocasiones, te comentamos que eso también tiene una explicación.

¿Cuál crees que es la mejor opción, “Mis contactos”, “Todos” o “Nadie”?, ¿Sabias por qué no te aparecía la última vez de tus contactos?