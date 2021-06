TikTok Bonus es el nombre que recibe el sistema de referidos de la popular aplicación de ByteDance. Esta función te paga por invitar a tus amigos a unirse a TikTok y por ver vídeos. En España, por cada persona que se registre en TikTok porque tú la invitaste, te pagan hasta 1 euro. Hasta aquí, todo muy bien.

El problema es que TikTok no permite usar TikTok Bonus a todas las cuentas, de momento. No sabemos si es porque están habilitando la función por regiones poco a poco o porque hay que cumplir con ciertos criterios ocultos. El punto es que para muchos usuarios TikTok Bonus no aparece.

¿A ti tampoco te aparece TikTok Bonus? No te preocupes. Hemos investigado exhaustivamente este caso para darte algunas soluciones posibles que harán aparecer el icono de las monedas de TikTok Bonus en tu cuenta. Sin más preámbulos, veamos cómo solucionar este problema.

Cómo activar la moneda TikTok Bonus

Aunque la aplicación no lo ha dicho oficialmente, sí podemos confirmar que TikTok Bonus aún no está disponible en todos los países. Hasta ahora, solo está disponible para España, México, Colombia y Argentina. Es posible que ya haya llegado a otros países de habla hispana, pero esos son los que podemos confirmarte ahora mismo.

Si no vives en ninguno de esos países, tendrás que seguir esperando a que habiliten TikTok Bonus en tu país. De todas formas, seas del país que seas, te recomendamos probar las siguientes soluciones para activar TikTok Bonus y empezar a ganar dinero en TikTok. ¡Pruébalas todas! Nunca se sabe cuál servirá…

Debes tener más de 18 años

La función TikTok Bonus solo la pueden usar personas mayores de edad. Eso significa que, si eres menor de edad en tu cuenta de TikTok, no puedes usar TikTok Bonus. En este caso, solo hay dos soluciones posibles:

Esperar a ser mayor de edad .

. Crearte una nueva cuenta con la fecha de nacimiento necesaria para ya ser mayor de 18 años.

Y es que TikTok no permitir cambiar la edad de una cuenta, o al menos no de forma sencilla. Puedes intentar hacerlo desde el Centro de ayuda de TikTok donde deberás pasar por un proceso muy engorroso que no te garantiza que TikTok cambiará la fecha de nacimiento de tu cuenta.

Actualiza la aplicación de TikTok en tu móvil

Es posible que TikTok Bonus ya esté disponible en tu país, pero no te aparece porque estás usando una versión antigua de la app. Para poner solución a esto, haz lo siguiente:

Busca TikTok en la tienda de aplicaciones de tu móvil.

de aplicaciones de tu móvil. Presiona en Actualizar en la ficha de la app.

Borra la memoria caché de TikTok o desinstala la app

Probablemente, la memoria que la app de TikTok guarda en tu móvil para funcionar más rápido se ha dañado y por eso no te aparece TikTok Bonus. ¿Cómo se soluciona esto? De la siguiente manera:

Abre la app Configuración o Ajustes en tu móvil.

en tu móvil. Ve a la sección de Aplicaciones .

. Selecciona TikTok y luego presiona en Forzar detención .

y luego presiona en . Ahora, entra en Almacenamiento y caché .

. Toca en Borrar memoria caché y confirma esta acción.

Tras hacer esto, abre TikTok e inicia sesión con tu cuenta nuevamente. Usa la aplicación por unos minutos y así te deberían aparecer las monedas en los vídeos que te llevan a TikTok Bonus.

Si esto no solucionó nada, entonces desinstala la app y vuélvela a instalar para así realizar una limpieza más profunda de la memoria. También podría funcionar.

Actualiza a la versión beta de TikTok

Si después de la actualización y la limpieza del caché sigue sin aparecerte TikTok Bonus, te recomendamos instalar una versión beta de la app. Esto lo puedes hacer de dos formas:

Ten en cuenta que las versiones beta de la app tienen las funciones más nuevas que están llegando a la plataforma, así que es probable que así se solucione el problema.

Publica unos TikToks

Además de la restricción por región, todo parece indicar que TikTok también está limitando la función TikTok Bonus para que no la usen las cuentas nuevas o inactivas. Por ello, te recomendamos que entres en TikTok más seguido por unos días y, además, publica algunos vídeos en la plataforma para que así activen TikTok Bonus en tu cuenta.

No uses TikTok Lite, preferiblemente

Asimismo, según lo que hemos podido investigar, en los últimos días TikTok ha eliminado la función TikTok Bonus de la app TikTok Lite. Así que, si usas esta versión ligera de aplicación, mejor pásate a la aplicación normal. No hace falta que te crees una nueva cuenta, puedes usar la misma que tenías en TikTok Lite.

Verifica tu cuenta de TikTok con tu número de teléfono

Lo normal cuando creas una cuenta en TikTok es que lo hagas asociando tu correo electrónico. Sin embargo, si no añades luego tu número de teléfono, tu perfil quedará incompleto y esa puede ser la razón por la que no te activan TikTok Bonus. Para asociar tu número de teléfono con tu cuenta de TikTok, sigue estos pasos:

Abre TikTok y ve a la pestaña Yo que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Administrar cuenta .

. Elige Número de teléfono .

. Introduce tu número de teléfono y pulsa en Enviar código .

. Ingresa el código que llegará vía SMS a tu móvil.

¡Eso es todo! Ya tienes tu cuenta de TikTok vinculada a un número de teléfono y las probabilidades de que te aparezca TikTok Bonus ahora son más altas.

¿Se puede activar TikTok Bonus con un enlace de invitación?

En Internet hay muchas personas que aseguran que TikTok Bonus puede aparecer si usas un enlace de invitación o referido. Esto es totalmente falso. Los enlaces de invitación solo te llevan a Google Play Store para que descargues la aplicación, como podrías hacerlo tú mismo.

Si a algunos les funcionó este método es simplemente porque desinstalaron y volvieron a instalar la app de esta manera, no porque el enlace llevaba la función consigo. De hecho, el código necesario para entrar en TikTok como invitado de otro usuario debes copiarlo y pegarlo tú mismo.

En fin, esperamos que alguna de estas soluciones te funcione. Si no es problema, haznos saber en los comentarios con cuál método lograste que TikTok Bonus apareciera.