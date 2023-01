¿Has cogido tus AirPods esta mañana y al intentar usarlos te diste cuenta de que no tenían batería? Seguramente los devolviste a su estuche para que cargaran un poco y poder usarlos más tarde, pero los probaste nuevamente y siguieron igual. ¿Será el estuche que no tiene energía? Lo pones a cargar y más de lo mismo: el estuche tampoco coge carga. Inmediatamente, te llevas las manos a la cabeza y piensas «mis AirPods se dañaron, ¿cuánto me costará esto?».

No tiene que ser así, porque puede ser un problema menor que te costará 0 euros arreglar, así que mantén la calma. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque te mostraremos cómo solucionar los problemas de carga de tus AirPods si no cargan en el estuche. Las soluciones que te daremos van desde lo más básico hasta lo más complejo y toman en cuenta tanto los problemas con los auriculares como los del estuche. ¿Preparado? ¡Entonces vamos a revivir esos AirPods!

Cómo hacer que tus AirPods vuelvan a cargarse con el estuche de carga

La batería interna de los AirPods requiere del estuche para cargarse, así que lo normal es que pongas los auriculares en él para que recuperen energía. Sin embargo, en ocasiones esta carga puede fallar, obteniendo como resultado unos AirPods totalmente descargados al querer usarlos. Algunas soluciones que puedes probar son estas:

Saca tus AirPods del estuche y luego vuélvelos a introducir para ver si cargan

La solución más sencilla es sacar y volver a meter tus auriculares en el estuche de carga para ver si así comienzan a cargar. El problema podría ser algo tan puntual y simple como un mal contacto y esto lo solucionaría. Ojo, aunque sea un solo auricular el que no esté cargando, te recomendamos retirar ambos del estuche y volverlos a introducir.

Para verificar si tus AirPods están cargando, será necesario revisar su nivel de batería con otro dispositivo. Primero, abre la tapa del estuche para que tu móvil pueda reconocer tus auriculares; luego, únicamente pídele a Siri que te muestre el nivel de batería (en iOS) o apóyate en una app como AirBattery (Android).

Si todo va bien, verás cómo tus AirPods comenzarán a cargar. De lo contrario, te invitamos a probar un par de veces más o pasar al siguiente consejo.

Directamente relacionado con la recomendación anterior, a veces tus AirPods no cargan solo porque no están haciendo buen contacto con el estuche. La razón más frecuente es el sucio acumulado en el contacto, así que coge tus auriculares y límpialos muy bien. Una vez hecho esto, devuélvelos al estuche y el problema debería estar resuelto (si era ese). Si no, sigue adelante hacia el próximo truco.

Pon a cargar tanto el estuche como tus AirPods

Por tonto que parezca, a veces podemos olvidar cargar el estuche de nuestros AirPods. Si esto sucede, evidentemente el estuche no podrá cargar los auriculares, pues no tiene energía para darles. La caja de carga muestra un LED naranja cuando tiene poca carga o ninguna cuando la batería se ha agotado totalmente.

Sin embargo, en ocasiones sucede algo extraño: el estuche sigue mostrando la luz verde de que tiene carga suficiente, pero tu móvil es incapaz de reconocer tus AirPods. Es un error puntual que pocas veces se presenta, pero tu teléfono no logra reconocer nada por una razón obvia: realmente no hay suficiente carga.

¿La solución? Devolver tus AirPods al estuche y luego poner a cargar todo hasta que estén listos para usarse otra vez. Si el problema era este, podrás volver a usar tus AirPods sin problema y hasta ver su nivel de batería real desde tu smartphone.

Desvincula tus AirPods del móvil para reiniciarlos y luego vuelve a emparejarlos

Como sucede con casi cualquier dispositivo electrónico, un reinicio puede ser todo lo que se necesita para que vuelva a funcionar. En el caso de los AirPods, este reinicio pasa por desvincularlos de otros dispositivos y volverlos a vincular después.

Así de sencillo como suena, solo elimina la configuración de tus AirPods en el móvil o tablet que los estés utilizando y vuelve a emparejarlos. Por alguna extraña razón, a veces los AirPods se desconfiguran y luego no cogen carga adecuadamente, así que esto podría solucionarlo.

Actualiza el firmware de tus AirPods

Puede que no lo sepas, porque es un proceso que se hace totalmente en segundo plano, pero tus AirPods actualizan su firmware. Lo hacen cuando están conectados a tu móvil y este a una red con acceso a Internet. ¿Para qué? A veces para agregar algunas mejoras, pero la mayoría para corregir errores (como que no cojan carga del estuche, por ejemplo).

Es importante que siempre mantengas tus AirPods actualizados y para ello solo debes hacer lo siguiente: conecta tu móvil a una red con acceso a internet, conecta tus AirPods al teléfono y este último se encargará del resto. Incluso puedes hacer la actualización con los AirPods dentro del estuche, siempre que tu smartphone sea capaz de reconocerlos.

Cómo arreglar el estuche de tus AirPods cuando no quiere cargar

Ahora bien, si descartaste cualquier problema con los auriculares, el error de carga podría estar en el estuche. Hay diferentes razones por las que la caja de carga puede que no esté almacenando energía y estas son sus posibles soluciones:

Revisa que el estuche esté bien conectado al cable o base de carga

Bien sea que uses el cable Lightning para cargar tus AirPods o la carga MagSafe inalámbrica, debes asegurarte de que todo esté debidamente conectado al estuche. A veces el problema es tan simple como este, así que vale la pena revisar.

Si usas carga por cable, desconecta el conector y vuelve a introducirlo en el puerto Lightning. Si usas la carga inalámbrica, revisa que tus AirPods no estén fuera de sitio en la base de carga. Asimismo, chequea que el cargador que estés utilizando esté recibiendo energía, porque hasta podrías estar usando un tomacorriente defectuoso sin saberlo.

Cambia el cable o la base de carga para descartar que no sean el problema

Así como una mala conexión es posible, también puede ser que tu cable o base de carga estén fallando. Las cosas se deterioran con el uso y el paso del tiempo, así que esta podría ser la razón por la que el estuche de tus AirPods no carga.

¿Nuestra recomendación? Prueba cargar con otro cable o base de carga y, si tienes la posibilidad a la mano, sería buena que también pruebes con otro cargador. Seguramente no será la primera vez que te suceda algo así, especialmente si usas el cable de Apple (conocido por no ser duradero).

Por cierto, si este llegase a ser el problema, igual te recomendamos irte por un accesorio oficial de Apple o un reemplazo de buena calidad. No ahorres dinero innecesariamente en algo que luego puede salirte mucho más caro.

Limpia el puerto Lightning del estuche

Finalmente, la última recomendación que podemos darte antes de que tengas que acudir al servicio técnico es que limpies el puerto del estuche de carga. Como sucede con el conector USB-C de los móviles, el conector Lightning también se llena de suciedad con el paso del tiempo. A veces la acumulación de morralla es tan grande que no permitirá conectar correctamente el cable y, por supuesto, tampoco cargar.

Esperemos que alguna de estas soluciones te haya servido, pues de lo contrario tendrás que llamar a la caballería y sacar tu billetera llamando al servicio técnico de Apple.