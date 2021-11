¿Borraste un mensaje por error en Telegram y ahora lo quieres recuperar? Tranquilo, a todos nos ha pasado. La función táctil de tu móvil a veces puede traicionarte y con solo deslizar accidentalmente un dedo sobre la pantalla terminas haciendo algo que no querías, como borrar un mensaje. Pero descuida, con estos trucos para recuperar mensajes borrados en Telegram podrás corregir tu error.

5 métodos para recuperar mensajes borrados en Telegram

Por suerte, existen algunos métodos con los que se pueden recuperar los mensajes eliminados de esta plataforma de mensajería. Incluso aquellos que has perdido por la función de borrado de mensajes automático de Telegram. Ahora bien, debes saber que estos trucos no son 100% efectivos y que funcionan mejor si intentas recuperar mensajes borrados recientemente. Si quieres volver a ver un mensaje que eliminaste hace algunas semanas, lo más probable es que no lo logres.

Usa la función Deshacer ¡pero hazlo rápido!

Telegram cuenta con una función nativa con la que puedes volver a tener el chat o mensaje que eliminaste. Esta función llamada Deshacer, activa un aviso en el borde inferior de la pantalla cuando eliminas un mensaje. Si lo presionas se restaura lo que acabas de borrar. Sin embargo, es una función bastante limitada dado que solo tienes 5 segundos para usarla, una vez finalice este breve periodo de tiempo ya no puedes usarlo.

Revisa el historial de notificaciones de tu móvil

Un segundo método para recuperar el mensaje que has borrado por error es acceder al registro de notificaciones. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues te invitamos a que le eches un vistazo a este tutorial sobre cómo ver el historial de notificaciones en Android. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este método solo sirve para recuperar los mensajes que recibiste en tu móvil. No podrás recuperar un mensaje que enviaste. Otra opción para hacerlo es utilizar esta app que guarda el historial de notificaciones.

Exporta los datos de tu cuenta de Telegram al PC

Para este método deberás tener en tu PC la versión de escritorio de Telegram. Lo que harás es exportar a tu ordenador la copia de seguridad que hace esta plataforma de mensajería. Para hacerlo tienes que abrir el menú de ajustes y seleccionar la opción de ajustes avanzados. Aquí elegirás Exportar datos de Telegram. Luego tienes que elegir todo lo que quieres recuperar y por último debes presionar exportar. Con suerte, puede que el mensaje que has borrado aun permanezca en la copia de seguridad de la app y si es así, lograrás recuperar el mensaje.

¿Es un archivo lo que quieres recuperar? Busca en la carpeta de Telegram

En ocasiones puede que borres un chat y lo que más quieres recuperar no son los mensajes, sino los archivos que habías recibido en esa conversación. Si este es el caso, no te preocupes, aún no has perdido por completo estos archivos. Cuando se elimina el chat, los archivos como imágenes, vídeos, audios y documentos quedan almacenados en el móvil, específicamente en la carpeta de la app.

Para acceder a ella debes abrir el administrador de archivos y buscar la carpeta llamada Telegram. Aquí encontrarás cuatro carpetas como ves en la imagen de arriba. Ahora solo debes buscar en ellas el archivo de la conversación que borraste.

Una última opción: revisa el caché de Android

Si el método anterior no te ha funcionado, aún tienes una última oportunidad para recuperar el archivo que perdiste al borrar el chat en Telegram. Para ello tienes que volver a abrir el gestor de archivos en tu móvil, buscar la carpeta Android y después ingresar en la carpeta data.

Allí, te aparecerán las carpetas que almacenan el caché de cada aplicación que tienes instalada en tu móvil. Busca la carpeta org.telegram.messenger y luego entra en la carpeta caché. De esta forma puedes acceder al caché de todas las imágenes que te han llegado en Telegram, por lo que probablemente puedas hallar la que eliminaste por error.

Con estos trucos, de seguro lograrás recuperar el mensaje o chat que accidentalmente borraste de Telegram. Y tú… ¿Conoces algún otro método efectivo para hacerlo? Háznoslo saber en los comentarios.