¿Has borrado una notificación en tu móvil y ahora no sabes cómo verla? No estás solo. Este es un problema que nos ha pasado todos, pues en Android no existe una manera sencilla de ver el historial de notificaciones del móvil. De hecho, en algunos móviles Android ni siquiera es posible ver este historial de forma nativa. Por suerte, para Android existen miles de aplicaciones de terceros que son capaces de resolver este tipo de problemas.

Una de las mejores a nuestro entender es NotiEasy. Esta app te muestra en una interfaz muy agradable todas las notificaciones que has recibido de distintas formas. Incluso, te permite leer los mensajes de WhatsApp (y de otras apps) y responderlos sin que la mensajería los marque como “leídos”. A continuación, te enseñamos todo lo que puede hacer NotiEasy y cómo puedes usarla.

Cómo guardar el historial de notificaciones de tu Android (y mucho más) con NotiEasy

NotiEasy es una aplicación gratuita que puedes descargar desde Google Play Store, aunque tiene algunas funciones de pago. Si solo la necesitas para consultar y guardar el historial de notificaciones de tu Android, entonces no necesitas pagar nada, así que descárgala sin miedo.

Una vez que instalas NotiEasy, solo debes abrirla y concederle los permisos de almacenamiento y acceso a notificaciones para que empiece a funcionar. Hecho esto, la aplicación comenzará a llevar un registro de todas las notificaciones que recibes en tu móvil y las irá mostrando en un feed o panel vertical que puedes consultar cuando desees.

Dicho panel pertenece a la sección “New” de la app. Allí se muestran todas las notificaciones recientes (excepto las bloqueadas) agrupadas por apps. Si seguimos explorando la app, encontramos la sección “Favoritos” donde solamente aparecerán las notificaciones de las apps que has elegido (puedes seleccionarlas desde esa misma sección, tocando en “Set up”). Al lado de esta, encontramos la sección “Chat” que es la que te permite leer mensajes de WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram sin que se marquen como “leídos”.

Desde el chat también podrás responder mensajes sin entrar en las respectivas aplicaciones de mensajería. Finalmente, tenemos la sección “All” donde se guardan absolutamente todas las notificaciones del móvil. Por cierto, puedes bloquear las notificaciones de cualquier app en NotiEasy desde la opción Blocked que verás al presionar las tres rayas horizontales ubicadas en la esquina superior izquierda.

Además, vale la pena decir que estas secciones de NotiEasy las puedes borrar o cambiar de nombre desde la opción Edit Group. Incluso, si ingresas en su configuración (Settings), verás una opción para bloquear la app con huella dactilar o PIN para que solamente tú puedas ver el historial de notificaciones de tu Android. Lo único “malo” que le vemos a este app es que fija una notificación de sí misma en el móvil para indicarte cuántas notificaciones tienes sin ver.

En definitiva, NotiEasy es una aplicación muy sencilla, pero repleta de funciones útiles que deberías probar si quieres ver y guardar el historial de notificaciones de tu Android.