La cantidad de funciones que tiene Telegram y que su competencia envidia ya es abrumadora. Las encuestas, los útiles bots, las carpetas, los juegos integrados, y la lista sigue creciendo sin parar… A este punto, ya casi no quedan excusas para no usar Telegram. Y es que, si no la quieres usar como app de mensajería, también te sirve como app general para descubrir información interesante siguiendo los populares canales de Telegram, para compartir grandes archivos con tus amigos, para usar bots como herramientas, etc.

El problema de Telegram, eso sí, es que si tienes muchos canales, grupos y chats con bots o amigos, tu móvil se llenará de muchísimos mensajes que ciertamente pierden relevancia con el pasar de las horas y que no necesitas conservar. ¿La solución? Borrarlos. Pero borrar cada mensaje, uno por uno, es una tarea muy tediosa. ¿Una mejor solución? Usar la función de borrador de mensajes automático o autodestrucción de mensajes de Telegram. ¿No la conoces? Enseguida te enseñamos a usarla.

Cómo se activa el borrador de mensajes automático en Telegram

Vale la pena aclarar que el borrador de mensajes automático de Telegram no solo elimina los mensajes de tu teléfono, sino también de la plataforma. De ahí a que, si borras un mensaje, este desaparecerá para todos y no lo podrás recuperar.

Y por esa misma razón, para poner en marcha el borrador de mensajes automático en Telegram tienes que ser administrador del grupo, canal o chat donde lo vas a activar. Dicho eso, pasemos a ver cómo encender esta función en los distintos chats que puedes tener en Telegram.

Cómo activar el borrador de mensajes automático en chats y grupos de Telegram

Para activar el borrador de mensajes automático en grupos (solo es posible si eres administrador) o en un chat con una persona o bot de Telegram, sigue estos pasos:

Entra en Telegram y abre el chat o grupo en cuestión.

en cuestión. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Vaciar chat .

. Ahora elige la frecuencia con la que se autoeliminarán los mensajes en el chat: cada 24 horas o cada 7 días .

. Después de elegir, pulsa el botón Activar autoeliminación.

¡Listo! De esa manera, los mensajes se borrarán solos del chat de acuerdo al tiempo elegido. En este caso, los mensajes no se eliminan del todo de la plataforma, pero sí de tu móvil.

Cómo activar el borrador de mensajes automático en canales de Telegram

¿Eres administrador de un canal de Telegram? Entonces puedes activar el borrador mensajes automático de esta forma:

Entra en tu canal de Telegram.

Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Toca en Configurar autoeliminación .

. Elige una opción entre 24 horas y 7 días (la frecuencia con que se autoborrarán los mensajes).

(la frecuencia con que se autoborrarán los mensajes). Finalmente, presiona en Establecer para este chat.

¡Eso es todo! Es importante resaltar que esta función eliminará todos los mensajes que se envíen después de activarla. Los que se enviaron antes tendrás que borrarlos tú mismo.

Cómo activar el borrador de mensajes automático en chats secretos de Telegram

Y si estás hablando algo ultra privado y no quieres que quede registro de ello en Internet o en tu móvil, entonces activa también la autodestrucción de mensajes en tus chats secretos de Telegram de esta manera:

Abre el chat secreto donde desees activar el borrador automático.

donde desees activar el borrador automático. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Configurar autoeliminación .

. Elige el tiempo que debe transcurrir para que los mensajes se borren solos: 1 segundo, 1 minuto, 1 día o 1 semana .

. Pulsa en Listo.

¡Ya está! Así es como se activa el borrador de mensajes automático en las diferentes conversaciones que puedes tener en Telegram. Si te quedó alguna duda, coméntanosla para ayudarte a resolverla.