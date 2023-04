Es muy probable que ya hayas escuchado de ChatGPT, pero ¿sabías que aparte de ser una excelente herramienta para cosas como escribir contenido SEO o crear un lenguaje secreto, también puede ser un muy buen compañero de juegos? Permítenos enseñarte cómo jugar con ChatGPT y 5 juegos que debes probar.

Pero antes, debes saber que ChatGPT no está disponible en muchas partes del mundo, así que, si actualmente estas en alguna de las regiones que no cuentan con asistencia de OpenAI, te dejamos una solución para usar ChatGPT si no está disponible en tu país. Y también te dejamos una lista de otras 10 cosas que puedes hacer con ChatGPT, ahora sí, sin más que agregar, vamos con estos 5 juegos que puedes jugar con ChatGPT.

Tres en línea, un clásico que no podía faltar

Jugar tres en línea con ChatGPT 1 de 2

El clásico juego de tres en línea es una opción bastante atractiva, ya que básicamente puedes estar horas, repitiendo una y otra vez las partidas. Ahora, ChatGPT no es perfecto y sinceramente, aún está bastante lejos de serlo, esto fue algo que pudimos notar al jugar tres en línea con él.

La IA utiliza una ventana de código para representar gráficamente el juego, sin embargo, muchas veces no pondrá las marcas donde se lo pidas, terminará un juego de la nada o cosas por el estilo. Si tienes suerte, es probable que culmines un juego de forma exitosa, pero debemos advertirte que este no siempre será el caso.

Para jugar este juego solo debes decirle a ChatGPT algo como «quiero jugar tres en línea, por favor dibuja los gráficos del partido«. Después solo queda indicarle en que lugares quieres que ponga las marcas.

Adivina, quién soy, el juego para poner a prueba tus habilidades de detective con ChatGPT

Jugar adivina quien soy con ChatGPT 1 de 3

El clásico juego de las preguntas en la que te asignas un rol y el otro jugador debe adivinar quién eres haciendo preguntas a las cuales solo puedes responder con «sí» o con «no». La verdad es que ChatGPT se desempeñó bastante bien en este juego, siguió las instrucciones, aunque hubo que hacer algunos retoques, pero en defensa de la IA, los comandos utilizados pudieron haber sido más específicos.

Por ejemplo, al principio le dijimos que tenía 10 preguntas para adivinar que personaje habíamos escogido y después de superar la décima pregunta, siguió preguntando, igual le seguimos el juego y termino adivinando nuestro personaje. Luego fuimos más exigentes y le pedimos que se limitara a un número de preguntas y al no dar con la respuesta, admitió su derrota.

Para jugar este tipo de juego asegúrate de utilizar un comando lo suficientemente específico. Por ejemplo, puedes escribir algo como «quiero jugar a un juego de preguntas, tienes que adivinar que soy, solo tienes 20 preguntas para adivinar y yo solo puedo responder diciendo sí o no, si no lo logras en 20 preguntas, yo gano».

Trivias, aprovecha el amplio conocimiento de ChatGPT y rétalo a un duelo de conocimiento

Jugar Trivias con ChatGPT 1 de 2

Por supuesto, no te estamos diciendo que midas tu conocimiento con el de una computadora, pues no tienes las de ganar en ese aspecto, pero si puedes probarte a ti mismo con la ayuda de ChatGPT. Al poseer tanta información, ChatGPT es una excelente herramienta para crear preguntas de trivias de todo tipo, de diferentes temas y diferentes niveles de dificultad.

Tu trabajo será especificarle a la IA como quieres que te lleguen las preguntas, el tema y el nivel de dificultad. De esta forma puedes establecer una buena sesión de preguntas y respuestas en poco tiempo, por ejemplo, nosotros le pedimos que nos hiciera cinco preguntas de cultura general, una por una, con cuatro posibles respuestas por pregunta y se desenvolvió muy bien con esta tarea.

Si quieres jugar juegos de trivias con ChatGPT, la mejor forma de hacerlo es diciéndole algo como lo que explicamos en el párrafo anterior. Decirle un comando al estilo de «Juguemos una trivia sobre automóviles, hazme cinco preguntas generales sobre este tema, una por una, con cuatro opciones de respuesta por pregunta», así será más dinámico el juego.

Cadena de palabras, un juego en el cual si podrás medirte contra ChatGPT de forma interesante

Este fue un juego que nos costó perfeccionar, pero surgió de una muy buena idea y después de varios intentos, encontramos la manera ideal de jugarlo. Cadena de palabras es un juego en el que tú y tu rival, en este caso ChatGPT, deben escoger un tema, por ejemplo, animales, y empezar a decir palabras referentes a ese tema.

El truco está en que cada palabra que digas debe empezar con la letra con la que termina la palabra que dijo tu rival previamente. Por ejemplo, si yo digo «Gato», ChatGPT diría algo como «Ornitorrinco» y yo respondería con «Oso» y así sucesivamente. ChatGPT demostró bastante habilidad en este juego al principio, pero luego empezó a olvidar las reglas una y otra vez, lo cual hizo que el juego se volviera un poco frustrante.

Para retar a ChatGPT en un juego de cadena de palabras, tendrás que ser muy específico con el comando, para que no haya ningún malentendido. Por ejemplo, nosotros le dijimos «El juego se llama cadena de palabras, escogemos una categoría, yo digo una palabra dentro de esa categoría y luego es tu turno, debes decir una palabra que empiece con la última letra de la palabra que yo use, así consecutivamente hasta que alguien se quede sin ideas para una palabra»

Juegos de aventura basados en texto, una opción que el público más retro sin duda recordará

Juego de aventura creado por ChatGPT 1 de 3

Hace mucho tiempo existían estos juegos llamados text-based adventure games, es decir, juegos de aventura basados en textos y uno de los más populares de todos era «El camino a Oregón». La idea es simple, ChatGPT te describirá una situación y un ambiente y tú deberás tomar decisiones para que tu aventura avance, dependiendo de esas decisiones las cosas pueden salir muy bien o muy mal.

No tenemos ninguna duda al decir que este juego fue el que más disfrutamos de todas las opciones y es impresionante como ChatGPT puede crear una enorme y complicada historia para ti, de inmediato. Por ejemplo, para nosotros invento una historia sobre un tesoro perdido en una jungla y cuando nos dimos cuenta ya habían pasado dos horas, nos habíamos hecho amigos de un mago oscuro, habíamos explorado una cueva tenebrosa, nos enfrentamos a un guardián ancestral y muchas cosas más.

Si eres un amante de las historias complejas, una buena trama y tienes mucha imaginación, te recomendamos encarecidamente que pruebes este estilo de juego con ChatGPT. Solo debes decirle algo como «quiero jugar un juego de aventura basado en texto» y deja que ChatGPT haga su magia para ti, puedes incluso hacerle sugerencias sobre la historia, en caso de que tengas un tema específico que quieras desarrollar.

Eso ha sido todo por ahora en nuestro artículo sobre cómo jugar con ChatGPT, 5 juegos que debes probar. Por supuesto, estos no son los únicos juegos que puedes jugar con ChatGPT y tampoco son infalibles, ya que algunos aún presentan fallos, pero te invitamos a que sigas experimentando y encuentres nuevas formas de divertirte con esta IA que sigue evolucionando constantemente.