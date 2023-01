¿ChatGPT no está disponible en tu país? Pues no hay nada de que preocuparse, aún puedes utilizar los servicios de esta inteligencia artificial de forma segura y eficaz con unos cuantos trucos. En este artículo te mostraremos cómo configurar y usar ChatGPT incluso si no está disponible en tu país.

¿Qué es exactamente ChatGPT?

Es importante saber un poco sobre ChatGPT antes de empezar a emplearlo así que permítenos explicarte de forma sencilla. De seguro ya lo has escuchado por allí, en alguna noticia, vídeo o pódcast, pero en términos simples, ChatGPT es un servicio de chatbot que emplea Inteligencia Artificial para responder a preguntas de forma rápida y precisa.

Está diseñado para ofrecer asistencia técnica, comunicación empresarial y atención al cliente. Si estás interesado en saber más sobre esta IA y cómo chatear con esta, te dejamos nuestro tutorial de cómo chatear con ChatGPT, mientras tanto este artículo se enfocará en lo que necesitas saber para utilizar ChatGPT, a pesar de que el servicio no esté disponible en tu país.

¿Por qué ChatGPT no está disponible en mi país y qué necesito para poder usarlo?

ChatGPT es una plataforma que aún está en desarrollo, y por ende sus servidores no llegan a todas partes del mundo, así que es probable que en tu región aún no esté disponible. Para resolver este problema necesitarás una VPN.

Una VPN es una red privada virtual que te permite conectarte a servidores en otros países para cambiar tu dirección IP. Es decir, podrás conectarte a servidores de países donde ChatGPT sí funcione y usar el servicio a través de una conexión segura.

Existe una inmensa cantidad de VPNs que puedes descargar en línea, aun así, para tu comodidad te hemos preparado una lista de las 10 mejores VPNs gratuitas.

Una vez que tengas una VPN instalada y configurada, puedes acceder al sitio web de ChatGPT y crear una cuenta. Son varios los países que puedes utilizar para empezar a interactuar con ChatGPT, pero nosotros te recomendamos que coloques tu VPN en la opción de Mejor localización y dejes que se conecte solo, si la conexión es en los Estados Unidos, mucho mejor.

Eso ha sido todo por ahora sobre cómo usar ChatGPT si no está disponible en tu país, recuerda que para información más detallada del proceso de crear tu cuenta y emplear el chatbot, puedes visitar nuestro artículo sobre cómo chatear con ChatGPT. Nos despedimos, hasta una siguiente oportunidad.