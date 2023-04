Cómo usar ChatGPT para escribir contenido optimizado para SEO

Con la exitosa irrupción de las IA generativas como DALL-E y ChatGPT, está claro que estas tecnologías han llegado para quedarse. Y no debes verlas como un enemigo que te quitará tu trabajo. La inteligencia artificial puede convertirse en un aliado extraordinario que te facilitará tareas de todo tipo, desde la programación hasta la creación de contenido optimizado para SEO. Para este último cometido, la IA más recomendada es ChatGPT, un chatbot desarrollado por OpenAI que actualmente está basado en el modelo GPT-4.

Si apenas estás adentrándote al mundo de las IA y quieres aprender a sacarle el mayor provecho para escribir contenido optimizado para SEO, aquí te contaremos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es ChatGPT y para qué sirve?

ChatGPT es chatbot con inteligencia artificial que puede generar texto a partir de una entrada de texto. En otras palabras, tú le pides que escriba sobre algo y él lo hará siguiendo tus instrucciones. Destaca por su capacidad de conversar con los usuarios acerca de diferentes temas, y en distintos idiomas, de una forma muy natural como si fuera un humano.

¿Cómo lo hace? Utiliza un modelo de lenguaje pre-entrenado llamado GPT-4, que puede generar textos coherentes y creativos a partir de unas pocas palabras o frases. Gracias a su entrenamiento apoyado en una enorme base datos de todo tipo, se puede utilizar para crear poemas, historias, canciones, resúmenes, parodias de celebridades, artículos optimizados para SEO y más. Si te interesa explorar otros usos, mira estas 10 cosas que puedes hacer con ChatGPT que te sorprenderán.

Beneficios y limitaciones de usar ChatGPT para SEO

Inteligencias artificiales como ChatGPT pueden ser muy útiles para escribir texto optimizado para SEO, pero también tienen sus riesgos y limitaciones. Los principales beneficios serían estos:

Generar contenido de alta calidad y relevante para los usuarios y los motores de búsqueda.

para los usuarios y los motores de búsqueda. Identificar y optimizar las palabras clave más importantes para el sitio web.

más importantes para el sitio web. Mejorar la experiencia del usuario con contenido fácil de leer y entender.

con contenido fácil de leer y entender. Permite ahorrar tiempo y ser más productivo.

Ahora bien, si no usas apropiadamente la IA, esta podría generar contenido duplicado o poco original que es penalizado por los motores de búsqueda, incluido Google. Además, si no eres consciente de las limitaciones de la IA, podrías cometer el error de publicar en tu web contenido con información imprecisa, incoherente o poco fiable.

Ten en cuenta que actualmente aún es muy arriesgado dejar todo en manos de la inteligencia artificial. Y es que, no solo puede cometer errores de contenido, sino que además puede generar texto que no se ajuste a tus intenciones o a las necesidades de los usuarios. De momento, todavía no se puede automatizar al 100% la creación de contenido SEO con IA.

Cómo usar ChatGPT para escribir contenido optimizado para SEO

Usar ChatGPT para escribir texto optimizado para SEO es más fácil de lo que imaginas. El chatbot es tan avanzado que con solo pedirle lo que quieres en tu idioma y usando un tono neutro, generará lo que deseas en segundos. Para empezar, simplemente presiona el botón que ves a continuación y créate una cuenta en OpenAI:

Una vez que estés en el chat de ChatGPT, ya puedes introducir prompts (entrada de texto que se le da a ChatGPT para que genere una salida) para que la IA escriba lo que quieras. Por ejemplo, si introduces como prompt «Escribe un título SEO para un artículo sobre Cómo usar ChatGPT para escribir contenido optimizado para SEO» ChatGPT te responderá con uno o varios títulos SEO para el artículo.

Si no te gusta el título que generó, puedes pedirle que genere otros o que haga el título más corto, más entusiasta, más largo, etc. Hazlo como si estuvieras hablando con una persona real, ya que la IA entiende el lenguaje humano, tiene memoria y comprende el contexto (recuerda todo lo que le has dicho antes) para que puedas conversar con ella de una forma más natural e intuitiva.

Así como le pediste que genere un título optimizado para SEO, puedes solicitarle que escriba un artículo completo o incluso que cree la estructura de una publicación con todos los subtítulos y el contenido que debería tener para SEO. Ya vas entendiendo cómo funciona, ¿no?

Te recomendamos usar ChatGPT con precaución y supervisión, siempre revisando y editando el texto generado antes de publicarlo. Además, no olvides combinarlo con otras herramientas y estrategias de SEO para obtener los mejores resultados.

Prompts para generar y optimizar contenido SEO con ChatGPT

Los prompts son entradas de texto que sirven como instrucciones para que la IA haga una tarea específica de la forma más correcta y precisa posible. Los que más te recomendamos para aprovechar el poder de ChatGPT para generar texto optimizado para SEO son los siguientes:

Cree una lista de [número] preguntas frecuentes sobre [tema], que sean relevantes para [tipo de persona].

Genera una lista de temas de blog amigables con el SEO sobre [tema].

Crea una “estrategia de contenido SEO” para [sitio web o nicho].

Genera una lista de preguntas populares sobre [tema o palabra clave].

Crea un clúster de temas sobre [tema principal].

Traduce una lista de términos de [idioma] a [idioma].

Crea una lista de etiquetas de título únicas para [página web o tema].

Escribe descripciones meta únicas para [página web o tema].

Encuentra estadísticas y fuentes para añadir a tu contenido sobre [tema o palabra clave].

Escribe un resumen de [número] palabras sobre [artículo o tema].

Dame [número] sugerencias de palabras clave que respondan a la intención de búsqueda [comercial, transaccional o informativa].

Elabora una lista de [número] preguntas frecuentes relacionadas con [tema] y proporciona respuestas concisas a cada una de ellas.

Proporcione una lista de temas semánticamente relevantes para [tema].

Cree una lista de [número] subtítulos relacionados con la siguiente descripción de producto: [descripción del producto]

Mejora el siguiente texto añadiendo una llamada a la acción para animar a los lectores a realizar una acción concreta, como suscribirse a un boletín o comprar un producto: [texto]

Parafrasea el siguiente texto para hacérselo llegar a un niño: [texto]

Reescriba el siguiente texto utilizando [palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3] como palabras clave SEO.

Explique las principales [número] ventajas por las que un [tipo de persona] debería utilizar [producto] en un tono persuasivo.

Estos no son los únicos prompts que puedes usar ni mucho menos. Solo son ejemplos de prompts útiles para sacar provecho a ChatGPT al momento de generar contenido SEO. Realmente puedes pedirle lo que quieras, siempre y cuando sea de una forma coherente y concreta. ¡Usa tu imaginación!

Para obtener mejores resultados, hazle peticiones precisas y específicas sobre lo que deseas. No le hagas solicitudes genéricas ni le pidas que haga todo el trabajo ti. Lo puede hacer, pero con una calidad no muy buena y tendrá muchos errores o imprecisiones que deberás corregir.

Escribelo AI, la mejor alternativa en castellano de la inteligencia artificial ChatGPT

¿No puedes usar ChatGPT porque no está disponible en tu país o por cualquier otra razón? No te preocupes, existen muchas alternativas a ChatGPT muy buenas que puedes usar para reemplazarlo. A nuestra parecer, la mejor para escribir contenido SEO en castellano es Escribelo AI. A diferencia de ChatGPT, esta herramienta basada en IA está específicamente diseñada para crear contenido 100% optimizado para SEO sin esfuerzo.

No tienes que batallar con los prompts ni probar distintas instrucciones para generar el contenido SEO que deseas con Escribelo AI. Gracias a su entrenamiento realizado por especialistas SEO Copywriters españoles, solo hace falta introducir una idea general de lo que quieres y la IA escribirá el mejor contenido optimizado para SEO, sin plagios ni incoherencias.

El sistema de generación de texto SEO de Escribelo AI elabora contenido original que Google no puede detectar y, por ende, no puede penalizar. Es capaz de crear todo tipo de textos optimizados para los motores de búsquedas, como artículos, descripciones de productos, reseñas, titulares, slogans y más.

¿Qué características y funciones tiene Escribelo AI?

Algunas de las características y funciones más destacadas de Escribelo AI son:

Genera textos en español, inglés y otros 27 idiomas con una alta calidad y coherencia.

con una alta calidad y coherencia. Permite ajustar el tono de los textos .

. Ofrece sugerencias de palabras clave relacionadas con el tema que quieres escribir.

con el tema que quieres escribir. Crea textos variados y originales sobre cualquier temática que sortean los detectores de contenido duplicado.

que sortean los detectores de contenido duplicado. Incluye un editor de textos con herramientas de revisión y edición.

con herramientas de revisión y edición. Permite guardar, copiar y exportar los textos .

. Cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva que facilita el uso de la herramienta.

Para usar esta herramienta, solo tienes que acceder a Escribelo y pulsar el botón de Comenzar ahora.

Esperamos que de aquí te lleves toda la información que necesitabas saber para escribir contenido optimizado para SEO con IA. Como te habrás dado cuenta, ChatGPT puede ser una herramienta de gran ayuda para este cometido, pero requiere que aprendas a usarla y dominar los prompts para obtener resultados decentes. Con Escribelo AI puedes conseguir lo mismo, pero de una forma más fácil y rápida sin quebradores de cabeza ni riesgo de plagio.