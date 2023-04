Desde que OpenAI demostró de lo que era capaz de hacer ChatGPT y DALL-E 2, en todo el mundo se encendieron las alarmas por el brutal avance que están logrando las inteligencias artificiales en tan poco tiempo. De hecho, Elon Musk y otros 1000 expertos en IA firmaron una carta para pedir que se detuviera el desarrollo de ChatGPT-4 hasta que se garantizará la seguridad de esta tecnología.

Pues bien, ni OpenAI ni el resto de empresas que están trabajando en inteligencias artificiales atendieron a dicha carta. ChatGPT está evolucionando más rápido que nunca y, ahora, se acaba de revelar que la inteligencia artificial ya tiene su propio lenguaje… ¿Representa esto el inicio de la llamada rebelión de las máquinas? No, y a continuación, te contamos el porqué.

Shogtongue: el nuevo lenguaje de compresión por ChatGPT-4… ¿Es el inicio de la rebelión de las IA?

No hay que alarmarse. Que ChatGPT haya creado su propio lenguaje no significa que el producto de OpenAI se está convirtiendo en «Skynet», la peligrosa inteligencia artificial de la peli «Terminator». De hecho, este idioma ha nacido como una solución para que la IA pueda mantener y recordar conversaciones extensas. Recordemos que ChatGPT tiene un límite de 8000 palabras por conversación y este nuevo lenguaje llega con la finalidad de extenderlo.

Shogtongue (llamado así por los usuarios de Internet que lo han descubierto) es un lenguaje de compresión que usa ChatGPT para guardar texto de manera resumida. De esta manera, la IA puede usar el texto comprimido como historial de conversaciones pasadas, existiendo la posibilidad de decodificarlo cuando se requiera dicha información.

Por el momento, OpenAI aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el idioma creado por su IA. Sin embargo, los entusiastas de Internet señalan que actualmente este lenguaje de compresión solo lo comprende ChatGPT-4 y no sus versiones anteriores (ChatGPT-3, GPT-3.5, etc.). Y tú… ¿Qué opinas sobre que esta inteligencia artificial ya tenga su propio idioma?

Fuente | Gizmochina