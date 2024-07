La compañía detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, Meta para ser exactos, está integrando de forma masiva su inteligencia artificial en todas sus aplicaciones, decisión que si bien era de esperarse que se comience a ver en algún momento de este año, parecería no haberle agradado a una gran parte de los usuarios que utilizan dichas apps.

Siendo Messenger una de las primeras plataformas en recibir Meta AI en algunas regiones en específico (América del Norte, América del Sur y algunos países de Europa), la compañía liderada por Mark Zuckerberg empezó a desplegar una actualización masiva en WhatsApp que trae consigo la inclusión de su propia inteligencia artificial.

Si tú has sido uno de los elegidos por Meta y ya observas no solo un buscador en la parte superior de WhatsApp, sino también un icono con forma de círculo en el borde inferior derecho de la pantalla, pues deberías alegrarte, ¿por qué? Porque ya puedes utilizar la IA de Meta desde tu cuenta de WhatsApp.

De igual manera, si no piensas usarla, o bien no le encuentras ninguna utilidad, lamentamos informarte que quitar Meta AI de WhatsApp no es tan sencillo como parece, al menos de momento. Eso sí, existe un método que permite desactivar Meta AI en WhatsApp, sistema que te mostraremos cómo realizarlo este artículo.

Así puedes desactivar Meta AI de WhatsApp

Antes de que te mostremos el procedimiento que deberás llevar a cabo, es importante aclarar que debes realizar una copia de seguridad de todas tus conversaciones, ¿por qué? Porque este método consiste en eliminar WhatsApp de forma completa del móvil.

Entra en la “Configuración” de tu teléfono.

Accede al apartado llamado “Apps”.

Busca la app de WhatsApp y pincha sobre la misma.

Presiona en “Desinstalar”.

Pincha en “Aceptar” para que WhatsApp se desinstale de forma completa de tu móvil.

Una vez desinstalado, deberás descargar una versión antigua de WhatsApp . Para ello, tendrás que descargar WhatsApp APK desde este enlace.

. Para ello, tendrás que descargar WhatsApp APK desde este enlace. Cuando hayas entrado en el enlace que te dejamos arriba, deberás presionar en el botón que dice “Download APK”.

Luego, tendrás que pinchar en “Descargar de todos modos”.

Una vez descargado el APK, tendrás que abrirlo.

Deberás elegir el Instalador del paquete de Android.

Pincha en “Aceptar” para instalar esa versión de WhatsApp.

Inicia sesión con tu cuenta de WhatsApp (utilizando tu número de teléfono).

(utilizando tu número de teléfono). Si seguiste todos los pasos al pie de la letra, habrás desactivado Meta AI de tu cuenta de WhatsApp.

Por otro lado, si nunca instalaste una aplicación en formato APK, puede que cometas errores al momento de seguir los pasos. En ese caso, te aconsejamos realizar este tutorial en el que explicamos cómo instalar archivos APK en Android.

Este procedimiento también se puede llevar a cabo para quitar Meta AI de Messenger. Eso sí, es imprescindible que desactives las actualizaciones automáticas de las aplicaciones en Play Store, pues cuando la tienda de apps de Google detecte que tienes una versión antigua de WhatsApp instalada en el móvil, la actualizará y activará Meta AI otra vez.