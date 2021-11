Aplicaciones para ver películas y series por Internet hay muchísimas. Sin embargo, casi todas son de pago: te piden que pagues una suscripción para acceder a todo su contenido. Por suerte, también existen apps alternativas como OctoStream que ponen a tu disposición todo el contenido de las plataformas más populares a coste cero.

¿Te interesa esta app? ¿Quieres instalarla en tu Smart TV o Android TV? No te preocupes, enseguida te contaremos todo lo que sabemos sobre ella y cómo instalarla en cualquier televisor.

¿Qué es OctoStream y para qué sirve?

Antes de ver cómo descargar OctoStream, es necesario que sepas de qué se trata y por qué mucha gente habla de ella. Pues bien, OctoStream es una plataforma donde puedes ver los estrenos más importantes de películas y series de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, entre otras. La app recopila todo el contenido más relevante de las mejores apps de streaming en un solo espacio.

La razón por la que OctoStream es tan popular es porque te deja ver gratis todo el contenido de las plataformas de pago. Incluso, te permite descargarlo (pagando su suscripción prémium). ¿Acaso esto no es ilegal? Por supuesto que sí. Así que descarga esta aplicación bajo tu propio riesgo.

¿La app OctoStream es segura?

Los streamings de películas y series que te ofrece OctoStream no vienen directamente desde los servidores de Netflix, HBO, etc. La app saca su contenido de las mismas fuentes del sitio web Megadede que ahora se llama Playdede, pero que en el pasado se llamaba Pordede y Plusdede.

¿Por qué ha cambiado tanto de nombre? Por la presión que ejercen las grandes compañías (dueñas de los contenidos que se distribuyen ilegalmente en estas páginas) para impedir que sigan haciendo lo que hacen. Pero además del aspecto legal, estas páginas no tienen un buen historial de seguridad.

El cambio de nombre de Pordede a Plusdede surgió como un lavado de cara luego de que, a mediados de 2017, alguien hackeó su base de datos exponiendo la información de todos los usuarios. Además, estas páginas web tienen miles de clones en Internet con dominios muy similares para engañar a los usuarios con fines maliciosos. OctoStream no es un clon malicioso, pero es importante que sepas eso.

De cualquier modo, la seguridad con OctoStream no está garantizada. Ni se te ocurra usarla con tus datos.

¿Cómo descargar el APK de OctoStream en su última versión?

Si aun con todo lo dicho anteriormente quieres instalar OctoStream para ver series y películas gratis en tus dispositivos, entonces descarga su APK desde el siguiente enlace:

Descargar | APK de OctoStream

El enlace te llevará a Malavida que es una página web de confianza que recopila APK de distintas aplicaciones y te permite descargarlas fácilmente. Sin embargo, si buscas en Google «OctoStream» también te aparecerá su APK en otros sitios. Ten en cuenta que la última versión hasta ahora es la 1.9.0.

¿OctoStream no tiene un sitio oficial donde se pueda descargar su APK? Lamentablemente no. Por los temas legales que mencionamos antes, la aplicación no puede estar en Google Play Store. Antes se distribuía de forma oficial a través de su canal de Telegram, pero este ya cerró por razones desconocidas (seguramente por una reclamación de derechos de autor).

Cómo instalar OctoStream en tu Smart TV con Android TV

Si tienes un televisor inteligente con Android TV (ya sea de forma integrada o mediante un TV Box como el Chromecast con Google TV, el NVIDIA Shield TV o el Xiaomi Mi Box 4K), instalar el APK de OctoStream te resultará muy fácil. Solamente tienes que seguir estos pasos:

Primeramente, es necesario que instales en tu Android TV un explorador de archivos. Nosotros te recomendamos File Commander.

Si no descargaste el APK de OctoStream directamente en el Smart TV, entonces debes pasárselo. Hay dos maneras de hacerlo: Usando un pendrive USB o una tarjeta SD. O enviando el APK desde tu móvil al televisor con una app como Send Files to TV.

Una vez que tengas el explorador de archivos y el APK de OctoStream en tu televisor, debes activar instalación de apps desde fuentes externas con estos pasos: Ve a la Configuración o Ajustes de Android TV. Entra en Preferencias del dispositivo. Pulsa la opción Seguridad y restricciones. Toca en Fuentes desconocidas. Por último, presiona el botón que está al lado de File Commander (o del explorador de archivos que uses).

con estos pasos: Ahora, abre File Commander y busca el APK de OctoStream en tus carpetas.

en tus carpetas. Una vez que lo encuentres, selecciónalo y pulsa en Instalar . ¡Listo!

. ¡Listo! Si no te aparece OctoStream en el menú de aplicaciones después de instalarlo, usa el Sideload Launcher para poder verlo y lanzarlo.

Para una explicación más detallada de todo este procedimiento, te recomendamos ver este artículo de cómo instalar un APK en Android TV.

Cómo instalar OctoStream en tu Amazon Fire TV

El tutorial a seguir para instalar OctoStream en un Amazon Fire TV (sea del modelo que sea) es el mismo que te mostramos antes. Lo único que cambia son los nombres de algunas opciones. Recuerda que estos dispositivos, aunque cuenten con Fire TV OS, están basados en Android TV.

Te aconsejamos ver este tutorial de cómo instalar HBO Max en tu Amazon Fire TV. ¿Por qué? Porque los pasos que debes seguir son exactamente los mismos, solo que en vez de usar el APK de HBO Max usarás el de OctoStream.

Cómo instalar OctoStream en tu Smart TV Samsung o LG

Ahora bien, si tu Smart TV es de marca Samsung o LG lamentamos decirte que no podrás instalarle OctoStream. Y es que esta aplicación solo se encuentra disponible como APK, el cual es un formato que solamente es compatible con el sistema operativo Android.

Samsung usa el sistema operativo Tizen en sus televisores, mientras que LG utiliza webOS. Así que no hay forma de que puedas instalar OctoStream en una tele Samsung o LG. La mejor solución en tu caso sería cambiar el sistema operativo de tu Smart TV con un dispositivo de streaming como el Chromecast con Google TV, el Fire TV Stick o el Xiaomi Mi TV Stick.

Cómo instalar OctoStream en tu Apple TV o Roku

Los Apple TV y Roku son dispositivos de streaming que mucha gente usa hoy en día para tener aplicaciones en su tele. Por desgracia, ninguno de los dos tiene Android. Eso significa que no puedes instalarles el APK de OctoStream, ya que es incompatible con ellos. Pero tranquilo, enseguida te mostramos dos métodos para tener OctoStream en teles que no soportan APK.

Cómo tener OctoStream en tu tele con Chromecast

OctoStream cuenta con la función de Chromecast que te permite enviar sus películas y series desde tu móvil al televisor. Para ello, necesitarás dos cosas: tener OctoStream en tu móvil y tener Chromecast en el televisor. ¿Tu tele no tiene Chromecast? En Amazon lo puedes conseguir por menos de 30 €.

Cuando ya tengas todo lo que necesitas, sigue estos pasos para usar OctoStream con Chromecast:

Abre la app de OctoStream en tu móvil.

en tu móvil. Selecciona lo que quieres ve r y reprodúcelo.

r y reprodúcelo. Ahora, toca el botón de Transmitir (el del rectángulo con un icono de WiFi).

(el del rectángulo con un icono de WiFi). Elige el Chromecast (que debe estar conectado al mismo WiFi de tu móvil).

¡Eso es todo! Como por arte de magia, lo que se está reproduciendo en tu móvil empezará a reproducirse en tu televisor.

Cómo instalar OctoStream en un televisor no compatible y otros dispositivos (PlayStation, XBOX, PC, etc.)

Para todos los dispositivos que no tienen Android, pero sí cuentan con un navegador, existe un método que les permitirá reproducir OctoStream. Es este:

Abre la aplicación de OctoStream en tu Android .

. Toca el botón de las tres líneas que está en la esquina superior izquierda.

que está en la esquina superior izquierda. Activa el modo servidor pulsando su interruptor.

pulsando su interruptor. Copia la dirección web que te dará la app. Será algo así: http://192.168.0.104:8000 (cambia según la IP).

que te dará la app. Será algo así: http://192.168.0.104:8000 (cambia según la IP). Ahora, abre el navegador del dispositivo no compatible donde quieres ver OctoStream.

donde quieres ver OctoStream. Pega en el navegador la dirección copiada antes .

. Vuelve a la aplicación en tu móvil y reproduce lo que quieres ver.

y reproduce lo que quieres ver. Te preguntarán si quieres enviar el contenido, así que confirma la acción.

¡Listo! Así podrás ver OctoStream en tu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC o incluso en dispositivos de streaming sin Android fácilmente. Por cierto, en PC hay otro método para usar OctoStream sin depender de un móvil. Bueno, realmente no es un «método». Solamente tienes que usar un emulador de PC e instalar el APK de OctoStream en el emulador.

¿Por qué no funciona OctoStream? ¿Cómo solucionarlo?

Ahora que ya tienes OctoStream, seguramente te diste cuenta de que hay muchas series y películas que no se reproducen. Para entender por qué esto sucede, debes comprender primeramente cómo funciona esta aplicación.

OctoStream no tiene en sus propios servidores el contenido que ofrece. Lo que hace la app es darte enlaces de servidores externos que tienen el contenido que buscas. Cuando pulsas uno de estos enlaces, la app reproduce el contenido en su reproductor. Pero si el enlace se ha caído, no podrá reproducir nada.

En otras palabras, OctoStream no tiene ningún control sobre el contenido que ofrece. Si se cae, la aplicación no puede resubirlo. Lo único que puedes hacer tú es esperar a que pongan un enlace nuevo (aunque a veces eso nunca llega a suceder). Muchos de estos servidores eliminan las películas y series al poco tiempo de subirlas por reclamaciones de derechos de autor.

Si el contenido te abre, pero no carga bien, de seguro es porque hay mucha gente viendo la misma película o capítulo que tú y el servidor está saturado. También es posible que el contenido solo cargue bien con un WiFi veloz.

Sea como sea, OctoStream es una app que suele dar muchos problemas, por lo que a nuestro parecer no vale la pena. Aquí cumplimos con el deber de informarte todo lo que sabemos sobre ella. Coméntanos… ¿qué te parece la app OctoStream?